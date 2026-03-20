El FBI arrestó a 11 personas por fraude inmobiliario y crediticio contra ancianos de Los Ángeles

La operación coordinada entre el FBI y el IRS-CI culminó con el arresto de 11 sospechosos, incluidos líderes clave que residían en Hollywood y otras zonas del sur de California (Fiscalía de los Estados Unidos)

La detención de 11 personas por parte del FBI puso al descubierto una compleja red de fraude inmobiliario y crediticio que tuvo como blanco principal a personas ancianas en Los Ángeles. La Fiscalía de Estados Unidos informó la captura de los implicados, en su mayoría residentes del sur de California, quienes fueron acusados de ejecutar un esquema que permitió robar títulos de propiedades con el objetivo de obtener préstamos millonarios a costa de sus víctimas.

El caso, que abarca un periodo comprendido entre enero de 2021 y mayo de 2023, ha generado preocupación por el nivel de sofisticación y la magnitud de los daños causados a los propietarios afectados, muchos de ellos de edad avanzada. La investigación, liderada por la oficina de campo del IRS-CI en Los Ángeles y coordinada con la Fiscalía, arrojó detalles sobre cómo los acusados vulneraron la seguridad patrimonial de ciudadanos en diversas zonas de la ciudad, incluyendo Santa Mónica, Hollywood, Hollywood Hills, Westwood y Chinatown.

Modus operandi del fraude: robo de títulos de propiedad, suplantación de identidad y falsificación de documentos

Las víctimas, mayormente adultos mayores, sufrieron la sustracción de sus títulos de propiedad junto con un grave daño a su estabilidad financiera e integridad personal

El núcleo del esquema delictivo residía en el robo de información personal a titulares de bienes inmuebles, particularmente ancianos. Según la acusación del gran jurado federal, los principales responsables, Nazaret Chakrian y Arnold Moradians, ambos de Hollywood, sustrajeron datos personales de las víctimas y, a partir de esa información, elaboraron documentos de identidad falsos. Esta documentación apócrifa resultó fundamental para suplantar la identidad de los propietarios originales.

Una vez obtenidos los datos, los implicados crearon cuentas de correo electrónico a nombre de las víctimas y utilizaron estas identidades ficticias para interactuar con prestamistas privados. Se hacían pasar por agentes inmobiliarios, representantes legales, intermediarios e incluso familiares de los titulares. Para reforzar la simulación, falsificaron una variedad de documentos, entre ellos extractos bancarios, contratos de alquiler, informes médicos y certificados de defunción.

El objetivo de estas maniobras era convencer a prestamistas privados de la legitimidad de los solicitantes para acceder a préstamos inmobiliarios de alto riesgo y alto valor. Además, los acusados utilizaron identidades robadas para abrir cuentas bancarias a nombre de terceros ficticios, lo que permitió desviar y ocultar los fondos obtenidos mediante el esquema fraudulento. El dinero circulaba a través de una red de empresas fraudulentas y cuentas intermediarias, dificultando el rastreo de los activos y la detección del fraude.

En síntesis, el plan combinaba el robo de identidad, la falsificación documental y la manipulación de entidades financieras, todo orientado a extraer recursos de propietarios vulnerables mediante el uso ilegítimo de sus títulos de propiedad. Este tipo de fraude inmobiliario representa una amenaza creciente, ya que explota la confianza de las instituciones y la vulnerabilidad de los adultos mayores.

Pérdidas económicas estimadas y afectación a víctimas ancianas

El monto estimado de las pérdidas supera los 17 millones de dólares, mientras que hasta ahora se han documentado daños por al menos 6 millones a propietarios y prestamistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Estados Unidos estimó que la pérdida total prevista por el fraude asciende a aproximadamente 17,4 millones de dólares, mientras que el monto real documentado hasta el momento alcanza los 6 millones de dólares. Los afectados, en su mayoría personas ancianas, no solo sufrieron el despojo de sus títulos de propiedad, sino que también vieron comprometida su estabilidad financiera y su identidad personal.

El impacto de este tipo de delitos va más allá de la pérdida material, pues implica el riesgo de que las víctimas queden endeudadas o incluso sin hogar. Según palabras de Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, el fraude de títulos de propiedad afecta tanto a los propietarios como a los prestamistas, quienes enfrentan la doble amenaza del robo de identidad y la pérdida de sus ahorros o inversiones.

El esquema también dejó a los ancianos expuestos a ulteriores riesgos financieros, ya que la manipulación de su identidad puede afectar su acceso a servicios y su reputación crediticia por años. El caso pone en relieve la importancia de la vigilancia y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para este sector de la población.

Detalles y cargos legales enfrentados por los acusados

Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, que constituyen el núcleo de la acusación formal. Además, algunos de los arrestados están imputados por robo de identidad agravado y blanqueo de dinero. La acusación señala que los implicados actuaron de manera concertada, repartiéndose funciones dentro de la organización para ejecutar el fraude a gran escala.

Las pruebas recopiladas incluyen documentos financieros falsificados y registros de transferencias millonarias a través de empresas pantalla. El proceso judicial se sustenta en la colaboración entre el FBI y el IRS-CI, que logró desmantelar la red tras una investigación que rastreó los movimientos de dinero y la documentación fraudulenta empleada para sustentar los préstamos.

Identidad y procedencia de los sospechosos arrestados

Las autoridades lograron la captura de los siguientes sospechosos el jueves 19 de marzo:

Nazaret Chakrian , de 65 años, y Arnold Moradians , de 57años, ambos de Hollywood

Avetis Hekimyan , de 38 años, de North Hollywood

Ross Tarkhan , de 32 años, y Tigran Hovanesian , de 56 años, ambos de Glendale

Armen Vardevaryan , de 55 años, de North Hollywood

Craig Higdon , de 66 años, de Naples, Florida

Helen Spangler , de 62 años, de Oakdale, California

Víctor Lossi , de 43 años, de Thousand Oaks

Marine Sarkisian , de 49 años, de Hollywood

Cynthia Borjas, de 51 años, de Koreatown

El grupo está formado por individuos de distintas edades y procedencias, lo que evidencia la amplitud de la red y su capacidad para operar en varias localidades del sur de California y Florida.