Estados Unidos

El aumento de los precios de la gasolina provoca una fuerte reacción entre los habitantes del norte de Texas

La subida sostenida del combustible impacta tanto en los hogares como en los pequeños negocios de la región, generando ajustes en rutinas, desplazamientos y presupuestos debido a la presión sobre la economía familiar y local

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El alza de precios de la gasolina en el norte de Texas impacta de forma directa los presupuestos familiares y la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los precios de la gasolina en el norte de Texas ha provocado una reacción inmediata y visible entre los habitantes de la región. El costo del combustible, que ya se acerca a los 4 dólares por galón, ha alterado de manera significativa la vida diaria y las expectativas económicas de miles de familias y trabajadores. Este fenómeno no solo afecta el bolsillo de los residentes, sino que también obliga a repensar rutinas, desplazamientos y hábitos esenciales.

El alza repentina del precio del combustible se ha convertido en un tema central en las conversaciones cotidianas. Muchos vecinos experimentan una creciente preocupación por el futuro inmediato y la dificultad de hacer frente a los gastos básicos. El impacto no distingue entre grupos sociales: desde trabajadores con ingresos fijos hasta pequeños empresarios, todos se ven obligados a ajustar sus presupuestos y estrategias de vida diaria.

Entre los testimonios recogidos, el de Marques Lester destaca por su contundencia. Al enfrentarse al nuevo valor del combustible, Lester no duda en calificar la situación como “horrible”. Su análisis es directo y refleja el sentir de muchos: “Solo vamos a decir una palabra al respecto. No tiene sentido. ¿Cómo es que ya casi llegamos a los 4 dólares, amigo?”. Para Lester, la diferencia con la situación previa es fácil de cuantificar: antes de que comenzara la guerra con Irán, llenar el tanque de su camión costaba entre 58 y 62 dólares; ahora, la cifra asciende a 85 dólares. Esta subida, señala, no fue acompañada de un aumento salarial y por tanto la presión sobre el presupuesto familiar es mucho mayor. “Todavía estamos viviendo del dinero que nos dieron la semana pasada”, resume Lester.

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La gasolina en Texas se acerca a los 4 dólares por galón, generando preocupación por la economía doméstica y laboral en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keegan Jeffrey y su esposa representan la preocupación de muchas familias jóvenes. El aumento del precio de la gasolina los ha obligado a replantearse cómo cubrir las facturas mensuales, ya de por sí exigentes. “Tenemos que pagar las facturas y todo lo demás, y ahora también lidiar con el precio de la gasolina. Nos está afectando mucho económicamente”, explica Jeffrey. La dificultad para desplazarse diariamente al trabajo se ha intensificado: “Es bastante difícil ir y venir del trabajo, ya sabes, con el precio de la gasolina, para serte honesto”, añade.

La situación de Raphael Johnson ilustra el efecto sobre quienes dependen del transporte para mantener su empleo. Johnson, empleado a tiempo completo en la oficina de correos, expresa su inquietud sobre el futuro laboral ante la nueva realidad de los precios: “Realmente tenemos que mejorar los precios, porque no sé si podré permitirme ir a trabajar. Lo digo en serio. Es una barbaridad. Es más caro que el costo de vida que ganamos”. Este tipo de declaraciones reflejan el sentimiento de vulnerabilidad que invade a quienes dependen de su vehículo para subsistir.

Los datos proporcionados por la AAA confirman el carácter excepcional de la subida. El precio promedio de la gasolina en Texas se sitúa en 3,58 dólares, 32 centavos más que la semana anterior. Aunque este valor es inferior al promedio nacional, que alcanzó los 3,88 dólares por galón tras un alza de 29 centavos, la proyección apunta a que la barrera de los 4 dólares podría superarse en cuestión de días. Este incremento, el tercero consecutivo según la AAA, refuerza la percepción de una crisis en ascenso, con Texas enfrentando un escenario que hasta hace poco parecía lejano.

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La subida del precio del combustible afecta tanto a trabajadores con ingresos fijos como a pequeños empresarios del norte de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, los habitantes del norte de Texas han empezado a modificar sus rutinas y a cuestionar la necesidad de cada desplazamiento. Deja Martínez relata cómo el precio de la gasolina la ha llevado a evaluar cuidadosamente cada salida: “¿De verdad necesito venir aquí? ¿De verdad necesito esto? ¿De verdad puedo permitirme un viaje hasta aquí o una o dos paradas?”. Estas preguntas reflejan la nueva lógica que se ha instaurado en muchos hogares, donde cada trayecto se sopesa en función del costo y la urgencia.

El impacto no se limita al ámbito familiar. Para Alberto Hernández, propietario de un negocio de encimeras en Dallas, el gasto en combustible es una preocupación constante. Hernández debe llenar el tanque de su camión cada dos días, un desembolso que ronda los 120 dólares cada vez. La magnitud del gasto lo obliga a asumir una actitud resignada: “¿Qué podemos hacer? Simplemente tenemos que trabajar más duro y pagar lo que tenemos que pagar”. Esta experiencia se repite entre los trabajadores autónomos y pequeños empresarios que dependen del transporte para operar en la región.

La variabilidad en los precios también afecta a quienes, como Josephine Tedrowe, han experimentado de golpe el encarecimiento del combustible tras estar fuera del país. El costo de llenar el tanque de su vehículo pasó de 45 a casi 70 dólares en menos de un mes, un salto que ilustra la rapidez con la que avanza la tendencia alcista.

El alza de los precios de la gasolina ha tenido consecuencias directas en la economía doméstica, los hábitos cotidianos y la viabilidad de pequeños negocios en el norte de Texas. Con la proyección de que el costo del galón supere los 4 dólares en los próximos días, la preocupación y la adaptación se han vuelto parte del día a día de miles de personas en la región.

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