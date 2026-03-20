Autos invaden carriles exclusivos en Miami y ciclistas reclaman medidas antes el colapso

El estacionamiento ilegal en los carriles de bicicletas del centro de Miami afecta la seguridad y movilidad urbana, según líderes locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los residentes del centro de Miami reavivaron su reclamo por el estacionamiento ilegal en los carriles para bicicletas, una práctica que, sostienen líderes comunitarios y autoridades locales, genera riesgos para la seguridad y obstaculiza la movilidad urbana. El problema se intensifica los fines de semana, cuando el tránsito hacia el Puerto de Miami se multiplica.

Según el comisionado Damian Pardo, responsable del distrito central, hasta 70.000 personas intentan acceder al Puerto de Miami los sábados y domingos, lo que agrava la congestión vehicular y reduce la capacidad de respuesta ante emergencias.

El flujo constante de vehículos particulares y de empresas que ocupan indebidamente la infraestructura ciclista pone en evidencia las limitaciones de las soluciones aplicadas hasta el momento.

Hace cinco años, la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade realizaron una inversión conjunta para crear dos millas de carriles exclusivos y protegidos para bicicletas en el centro, con el objetivo de aliviar el tráfico y fomentar la movilidad sustentable. Sin embargo, los reportes de invasión de estos espacios no han disminuido.

Pardo advirtió a NBC Miami que la infraestructura “no funciona” en la práctica, citando numerosos ejemplos de vehículos estacionados sobre los carriles verdes, tanto particulares como de empresas de reparto, impidiendo el uso seguro para ciclistas y peatones.

Qué ocurre en los carriles protegidos y por qué preocupa a los vecinos

Los fines de semana, hasta 70.000 personas intentan acceder al Puerto de Miami, intensificando la congestión y el bloqueo de ciclovías (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las inmediaciones de North Miami Avenue y NE Fifth Street, los residentes reportan diariamente la presencia de automóviles, furgonetas y camiones estacionados sobre los carriles exclusivos para bicicletas.

La Alianza de Vecinos del Centro recibe “varias decenas de quejas cada día”, afirmó el presidente de la organización, James Torres, en diálogo con NBC Miami.

Según señaló, la frecuencia de las infracciones ha generado una sensación de impunidad: “Si les digo que una vez al día es lo mínimo, multiplíquenlo por mil. Miren justo detrás de mí. Viene un vehículo al que simplemente no le importa”.

Durante recorridos realizados por el equipo del canal local NBC Miami, se observaron furgonetas de reparto esquivando los conos de señalización para estacionar en zonas prohibidas, así como camiones de servicios públicos —incluido uno de la empresa pública de agua y alcantarillado del condado de Miami-Dade— y conductores que detienen sus vehículos por varios minutos, bloqueando la ciclovía.

Estas situaciones fuerzan a los ciclistas a incorporarse al flujo principal de automóviles, lo que incrementa la posibilidad de accidentes y reduce el margen de seguridad en una de las zonas más transitadas por peatones y vehículos de la ciudad.

Los vecinos han canalizado su malestar a través de organizaciones como la Alianza de Vecinos del Centro, que exige soluciones concretas y un control más estricto para proteger a quienes circulan en la vía pública y consideran vulnerables.

Falta de fiscalización y consecuencias para la seguridad

La falta de fiscalización permite que vehículos particulares y de empresas ocupen los carriles para bicicletas, generando sensación de impunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de un control efectivo es otro aspecto señalado por quienes utilizan frecuentemente los carriles exclusivos.

Celia Gómez, vecina que se traslada en bicicleta eléctrica, relató a NBC Miami: “Sí, es un problema. Cuando voy en bicicleta, sobre todo cuando el repartidor no encuentra la puerta, es un problema y es peligroso”. Por su parte, Adriaan Rodriguez, también residente, expuso la poca intervención de las autoridades: “Por cada 10 autos estacionados ilegalmente, solo uno o dos reciben una multa”.

La cobertura periodística documentó el caso de un repartidor de DoorDash que, mientras se encontraba detenido con el motor encendido sobre el carril de bicicletas, fue sancionado por un oficial.

A pesar de este tipo de acciones, los testimonios recabados indican que la respuesta de las fuerzas de seguridad sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.

Impacto en los servicios esenciales y congestión crítica

La normativa municipal exige que los vehículos estacionen completamente fuera del carril para bicicletas, pero la presión del tránsito en NE Fifth Street y alrededores lleva a que muchos lo hagan solo parcialmente, lo que reduce el espacio disponible para el tráfico general y deja un solo carril habilitado en dirección al puente que comunica con los cruceros del Puerto de Miami.

Esta restricción produce un “atasco monumental” en días de alta demanda, según el comisionado Pardo, y complica la labor de servicios esenciales.

La zona alberga un centro penitenciario federal y una estación de bomberos a pocos metros de las vías obstruidas. El bloqueo de los carriles no solo afecta a ciclistas y peatones, sino que puede demorar la respuesta ante emergencias y obstaculizar el traslado de detenidos o el acceso de los equipos de rescate.

Pardo subrayó que la acumulación de infracciones y la falta de sanciones efectivas han desvirtuado el propósito de la infraestructura creada para mejorar la movilidad.

Debate sobre el futuro de los carriles exclusivos y alternativas en estudio

Ante la persistencia de las infracciones y el creciente descontento vecinal, el comisionado Pardo propuso eliminar los carriles exclusivos para bicicletas y reemplazarlos por una alternativa mejor adaptada a las condiciones actuales del distrito.

La decisión final dependerá de la aprobación del gobierno del condado de Miami-Dade, que ya inició el proceso para contratar a un consultor externo que evalúe el impacto potencial de retirar los carriles y diseñe nuevas opciones que equilibren la seguridad de los ciclistas, la fluidez del tránsito y la eficacia de los servicios esenciales.

A pesar de la inversión conjunta entre ciudad y condado, el objetivo de mejorar el flujo vehicular y promover el uso seguro de la bicicleta se encuentra actualmente en entredicho.

El aumento diario de infracciones, la escasez de sanciones y la percepción de ineficacia entre los vecinos ponen en duda la viabilidad de la infraestructura actual y abren el debate sobre el rediseño de la movilidad en uno de los distritos más transitados de Miami.