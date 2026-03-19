“Parece que no hay trabajo”: 12 votantes de la Generación Z opinan sobre la economía estadounidense

La Generación Z enfrenta uno de los mercados laborales más difíciles y competitivos, afectando su bienestar y expectativas profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes de hoy se enfrentan a uno de los mercados laborales más difíciles para su generación en los últimos tiempos. Las ofertas de empleo son escasas, el coste de la vida sigue siendo elevado y la posibilidad de perder puestos de trabajo a causa de la inteligencia artificial es una gran preocupación.

Este parece ser un momento decisivo, tanto a nivel económico como para los miembros de la Generación Z en particular, ya que se incorporan al mundo laboral y lo transforman. Para su último grupo de discusión, Times Opinion entrevistó a 12 jóvenes de la Generación Z que buscan empleo en puestos de oficina sobre el difícil mercado laboral, la IA, cómo sería realmente el entorno laboral ideal y el auge de la cultura del trabajo frenético.

“Me gradué de la universidad hace casi dos años, y todo se siente muy diferente a como es ahora”, comentó un participante. Otro añadió: “Un trabajo de nivel inicial ya no es realmente un trabajo de nivel inicial”. Los participantes describieron haber solicitado un trabajo tras otro, y expresaron su frustración por aquello para lo que la universidad no los había preparado. La mayoría tenía mayor interés en un puesto seguro, aunque imperfecto, que en una oportunidad soñada y arriesgada.

Estos votantes definirán el futuro del trabajo durante las próximas décadas. Lo que destaca en particular en este debate es la tensión interna entre los miembros de la Generación Z sobre la importancia que deberían tener el trabajo y el dinero, y cómo el empleo —especialmente el subempleo y el desempleo— ha afectado su vida interior.

“Cuando estuve desempleado el año pasado, eso realmente dificultó mi capacidad de ser feliz”, dijo uno de los participantes. “En mi vida social, casi no hablaba con mis amigos, porque me hacía sentir culpable por no tener trabajo mientras ellos hablaban de los suyos”.

¿Qué palabra usarías para describir el mercado laboral?

¿Qué palabra usarías para describir el mercado laboral?

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

Una estafa.

Dawson, 19 años, Ohio, blanco, independiente, estudiante

Horrible.

Sid, 19 años, Maryland, asiático, demócrata, estudiante

Incierto.

Michelah, 27 años, Nueva Jersey, afroamericana, demócrata, atención al cliente.

Seco.

Orrel, 28 años, Nueva York, negro, demócrata, asociado fiscal

Injusto.

Emma, ​​22 años, Georgia, blanca, republicana, anfitriona

Inconsistente.

William, 29 años, California, asiático, demócrata, biotécnico.

Desafío.

Peter, 25 años, Illinois, blanco, independiente, educación

Enano.

Jennifer, 26 años, Illinois, asiática, demócrata, agente de arrendamiento

Difícil.

Ethan, 22 años, California, blanco, demócrata, asistente de producción

Desordenado.

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

Dificil.

Jasmine, 23 años, Carolina del Norte, afroamericana, demócrata, compradora personal.

Lucha.

Tope, ¿qué tiene de “estafa” el mercado laboral actual?

Cuando presento mi solicitud en Indeed o en cualquiera de esas páginas web, hay un montón de puestos para los que no tienen intención de contratar a nadie. Simplemente están ahí para recopilar datos.

Michelah, dijiste “Seco”

Es como un desierto. No hay nada realmente allí. Puedes estar ahí fuera, pero no te hidratas. No hay suficientes empleos. No hay suficiente gente dispuesta a ayudar.

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

Dije “difícil” porque la búsqueda de empleo es un proceso constante de postularse a un trabajo tras otro, sin siquiera recibir respuesta. O te responden, pero el puesto ya está cubierto. He solicitado entre 30 y 50 empleos en un solo ciclo.

¿Cuántos de ustedes han solicitado 30 puestos de trabajo o más en los últimos seis meses?

Seis personas levantaron la mano: Ethan, Jasmine, Jennifer, Michelah, Orrel y Tope.

Jennifer, 26 años, Illinois, asiática, demócrata, agente de arrendamiento

“Siento que nunca tendré la experiencia suficiente para competir con otros candidatos. Tengo años de experiencia en recepción médica y sanitaria, y aun así me han dicho que no tenía suficiente experiencia o que había alguien más cualificado. Y veo que el mismo patrón se repite una y otra vez. Un trabajo de nivel inicial ya no es realmente un trabajo de nivel inicial".

Orrel, dijiste que el mercado laboral era “injusto”. Dime para quién es injusto.

“Como dijo Jennifer, nunca se tiene suficiente experiencia, ni siquiera para un puesto de nivel inicial, porque ese puesto ya no es lo que era. Creo que, sin duda, lo que importa para conseguir un puesto es a quién conoces”.

Ethan, 22 años, California, blanco, demócrata, asistente de producción

“No tengo la experiencia de alguien que lleva tiempo buscando trabajo. Pero creo que probablemente hay más problemas con los trabajos de nivel inicial. No sabía qué esperar, pero ni siquiera puedo conseguir los trabajos más básicos de mi sector, como los de asistente. Un asistente de producción en el mundo del cine consiste en barrer un plató o llevar café. Es imposible conseguir esos trabajos”.

Orrel, 28 años, Nueva York, negro, demócrata, asociado fiscal

“Sí, incluso intentando conseguir un trabajo nocturno en Amazon o en un supermercado, ya ni siquiera contratan para esos puestos”.

Dawson, creo que usaste la palabra “horrible” para describir el mercado laboral.

“Mi respuesta es una recopilación de las respuestas de todos los demás. Es injusto y parece que no hay trabajo. Hay un montón de ofertas de trabajo para principiantes que exigen al menos cinco años de experiencia. Voy a incorporarme al mercado laboral en un par de años y me parece muy injusto y confuso. Además, siento que en muchas universidades no se enseña cómo conseguir trabajo. Por ejemplo, muchas universidades no tienen buenos servicios de inserción laboral”.

Si fuiste a la universidad, ¿crees que te preparó para el mercado laboral?

Jasmine, 23 años, Carolina del Norte, afroamericana, demócrata, compradora personal.

“No. Me gradué de la universidad hace casi dos años, y las cosas eran muy diferentes a como son ahora. El mercado no ha sido muy indulgente, sobre todo para alguien como yo, que está empezando y aún intenta abrirse camino profesionalmente. Te llaman para una entrevista y luego no te responden. Te ignoran por completo”.

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

“Tuve bastante suerte con las universidades a las que asistí. Eran un poco más pequeñas, así que la atención era más personalizada. Adquirí bastante experiencia en la redacción de reflexiones para el currículum e incluso en la realización de cursos que podía incluir. Pero en mi campo, en particular, muchos de estos puestos de nivel inicial son de temporada. Y llegó un punto en el que veía trabajos que realmente quería hacer, pero requerían, como mínimo, una maestría. Por eso volví a la universidad, para intentar obtener más experiencia y así poder conseguir trabajos más permanentes y no tener que andar cambiando de trabajo por todo el país, con empleos de tres o seis meses”.

¿Hasta qué punto es particular en tu caso la dificultad que tienes para encontrar trabajo?

“Ninguno de mis amigos lo está experimentando como yo” respondieron Jennifer y Orrel.

“Conozco a varias personas que están pasando por esto” respondieron Emma, Ethan, Michelah y Tope.

“Casi todos mis conocidos están pasando por esto” respondieron Dawson, Percy, Peter, Sid y William.

¿Qué opinan los demás sobre si la universidad los preparó para el mercado laboral?

William, 29 años, California, asiático, demócrata, biotécnico.

“Sí, necesitas un título universitario para entrar en ciertas áreas. Es la forma de acceder a un trabajo de nivel inicial. Pero sin él, podría ser aún más difícil, porque para un trabajo más técnico se requiere cierta formación técnica. En cuanto a la experiencia vital, no creo que la universidad en sí misma nos prepare para ello”.

Emma, ​​22 años, Georgia, blanca, republicana, anfitriona

“Es necesario tener un título universitario incluso para que te tengan en cuenta. Conozco algunas prácticas donde se exige estar cursando un posgrado. De hecho, tengo amigos que están haciendo un posgrado. Pero yo obtuve mi título universitario porque lo necesitaba para desempeñar mi trabajo, aunque no me enseñara todo. En mi opinión, la experiencia enseña más que un título”.

Peter, 25 años, Illinois, blanco, independiente, educación

“Trabajo en un campo bastante especializado de las ciencias ambientales, para el cual mi experiencia universitaria me preparó muy bien. Pero la paradoja con la que nos topamos constantemente en el mercado laboral, especialmente para los jóvenes, es que se espera que hagas algo casi gratis, como voluntariado, o que conozcas a alguien haciendo voluntariado durante mucho tiempo, o trabajando en algún puesto temporal o a tiempo parcial. Un título universitario ya casi no parece suficiente. Es como si tuvieras ese título, pero ahora necesitas toda esta otra experiencia. Muchos de mis amigos tienen experiencias similares”.

Imagina que pudieras chasquear los dedos y que toda esta búsqueda de trabajo saliera a la perfección. ¿Preferirías un trabajo muy seguro, aunque no sea exactamente lo que deseas? Quizás sea algo aburrido, pero te proporcionará un sueldo fijo. ¿O preferirías un trabajo con cierto riesgo, desempleo ocasional, horarios o sueldo variables, o estrés inesperado, pero que realmente te apasione?

“El trabajo aburrido y seguro" respondieron Dawson, Emma, Jasmine, Jennifer, Michelah, Orrel, Peter, Sid y Tope.

“El trabajo soñado y arriesgado" respondieron Ethan, Percy y William.

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

“He sido mentor de algunos estudiantes que me preguntan: “¿Cómo sigues adelante con lo difícil que es?”. Y yo simplemente me apasiono por lo que hago y por la vida silvestre. Es un campo difícil. Pero me cuesta mucho imaginarme haciendo otra cosa. Prefiero tener un poco de ese desafío adicional que quedarme estancado en un lugar, haciendo algo que, cuando miro hacia atrás, me haga pensar: “Ojalá hubiera podido hacer algo diferente”.

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

“Elegí el camino seguro, pero también entiendo el otro, porque en realidad estoy en un punto intermedio. Tengo un trabajo estable, pero he estado explorando algo dentro de la industria cinematográfica, y eso es más inestable. Tener un trabajo seguro me ha ayudado a no tener que preocuparme por el alquiler ni por otras cosas, ni por otras facturas que puedan surgir. No es algo que me haga feliz, pero me brinda la oportunidad de hacer otras cosas dentro de la industria, en el trabajo de mis sueños".

Jasmine, 23 años, Carolina del Norte, afroamericana, demócrata, compradora personal.

“Elegí la opción más segura. Ahora mismo tengo un trabajo que no me gusta mucho. No me entusiasma, pero es más fácil tener un trabajo seguro sabiendo que quiero algo mejor. Facilita la búsqueda de otro empleo porque no me preocupa no tener suficiente dinero”.

Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre su entorno laboral ideal. ¿Prefieren trabajar totalmente a distancia, totalmente presencialmente o en un formato híbrido?

Jennifer, 26 años, Illinois, asiática, demócrata, agente de arrendamiento

“Mi entorno ideal sería híbrido. Me encantaría tener flexibilidad, pero también estructura”.

¿Hay alguien aquí que prefiera trabajar 100% en remoto, sin oficina? Orrel, parece que eres el único. ¿Por qué te inclinas por un trabajo totalmente remoto?

Orrel, 28 años, Nueva York, negro, demócrata, asociado fiscal

“Mi padre necesita mi ayuda. Ha tenido algunos problemas de salud. Por eso, ahora me gustaría tener un poco más de flexibilidad debido a él”.

¿Hay alguien cuyo trabajo ideal sería trabajar completamente en una oficina? Nadie. Bien, quiero hablar sobre por qué este modelo híbrido es tan popular.

William, 29 años, California, asiático, demócrata, biotécnico.

“Se trata de flexibilidad. No soy una persona muy interactiva, pero a veces es bueno interactuar con otros compañeros. Si trabajas solo a distancia, esa opción no existe”.

Dawson, 19 años, Ohio, blanco, independiente, estudiante

“Todo se reduce a la flexibilidad. La Generación Z se está incorporando al mercado laboral ahora, y queremos que nuestra vida laboral sea un complemento a nuestra vida, y no solo nuestra principal prioridad”.

Pero si el objetivo es la flexibilidad, ¿no sería el trabajo remoto la opción más flexible? ¿Qué atractivo tiene incluir algún componente presencial?

Emma, ​​22 años, Georgia, blanca, republicana, anfitriona

“Actualmente, tengo una pasantía remota a tiempo parcial, y también tuve una pasantía presencial de 40 horas semanales. Estaba allí todo el tiempo. Conducía 45 minutos para ir al trabajo y otros 45 para volver. Así que, al llegar a casa, estaba agotada. Pero me encanta estar en contacto con la gente. Ahora mismo, con mi pasantía híbrida, no hablo con mucha gente al día. Si participo en una videollamada de Teams, suele ser con una o dos personas, así que echo de menos esa conexión humana”.

Orrel, 28 años, Nueva York, negro, demócrata, asociado fiscal

“Lo que dijo Emma es cierto. Necesitas ese componente social con personas que no viven en tu casa. Con un modelo híbrido, además, ahorras algo de dinero en viajes”.

Michelah, 27 años, Nueva Jersey, afroamericana, demócrata, atención al cliente.

“Estoy dividida a partes iguales entre trabajar en la oficina y trabajar a distancia. Siento que es más una cuestión mental. Trabajo principalmente por teléfono. Y al trabajar 100% a distancia, si me tomo un descanso, sigo en casa. Sigo entre paredes. No tengo tanto tiempo al aire libre. Así que, al ser híbrida, puedo salir de casa de vez en cuando para cambiar de ambiente y estar rodeada de gente. Pero luego están los días en que trabajo a distancia y tal vez prefiero no estar rodeada de gente. Además, he estado en la oficina y me he enfermado por estar allí, incluso solo un día”.

Quizás ya hayas oído hablar de la “cultura del ajetreo”. ¿Qué significa para ti? ¿Le resulta atractiva a alguien aquí?

Ethan, 22 años, California, blanco, demócrata, asistente de producción

“La definición principal probablemente signifique simplemente trabajar duro. Pero para mí, se parece más a sacrificar la vida y las cosas que disfrutas para alcanzar el éxito. Conozco a otras personas de mi edad que hablan de esforzarse al máximo, y se refieren a no salir con amigos, a no hacer cosas que les gustan, simplemente para ganar la mayor cantidad de dinero posible o construir una base sólida para el éxito. Obviamente, quiero tener éxito y quiero trabajar duro, pero no creo que sea un trato justo, algo que debamos pedirle a nadie, especialmente a los jóvenes. No podemos pedirle a la gente que deje de disfrutar de la vida solo para conseguir trabajos básicos”.

Michelah, 27 años, Nueva Jersey, afroamericana, demócrata, atención al cliente.

″Creo que puede resultar humillante para algunas personas, porque es casi como si, si no te esfuerzas lo suficiente, no estás haciendo lo que debes hacer. Pero a veces podemos dar lo mejor de nosotros, y aun así no es suficiente para lo que buscamos".

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

“Yo misma intento evitar la idea de la cultura del ajetreo. Intento seguir una política de: solo voy a trabajar esta cantidad de horas al día en los trabajos de posgrado que tengo que hacer. Porque sin un horario fijo, es muy fácil pasarse de ese tiempo. Pero creo que la idea general de la cultura del ajetreo, que se está volviendo algo común, especialmente en mi grupo de edad, es la idea de que siempre tienes que ser productivo. Y hay algo que pienso, incluso en personas que empiezan con pasatiempos, que es como: bueno, entonces, ¿cómo puedes convertir eso en algo con lo que puedas ganar dinero?“.

Dawson, 19 años, Ohio, blanco, independiente, estudiante

“Vivimos en una cultura dominada por el consumismo y la obsesión por el dinero. Todo gira en torno al dinero. Es lo más importante. Por eso vemos esta cultura del ajetreo constante, porque, sobre todo en mi generación, y especialmente en la de los hombres, todo se reduce al dinero. No hay equilibrio ni se priorizan las cosas buenas de la vida, como divertirse, tener amigos, criar hijos o formar una familia”.

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

“La cultura del ajetreo implica tener que trabajar horas extras para cubrir las necesidades básicas. Y no creo que sea sostenible a largo plazo. Creo que estamos destinados a ser más que nuestros trabajos. Es desmoralizador. Probablemente tengas varios trabajos intentando obtener múltiples fuentes de ingresos. Y todo el mundo te dice que esto es lo que tienes que hacer para tener éxito. Pero es como: ¿Qué pasó con poder tener un solo trabajo y vivir de él, en lugar de tener que trabajar en tres empleos, tener un negocio propio y hacer cosas más pequeñas para sobrevivir? No hay nada en tu vida más allá de tu trabajo, y creo que somos más que eso. Somos más que nuestras carreras y todo eso".

¿Crees que necesitas una segunda o tercera fuente de ingresos para vivir?

Siete personas levantaron la mano: Emma, Jasmine, Jennifer, Michelah, Orrel, Peter y Tope.

¿De dónde proviene la presión para formar parte de la cultura del ajetreo constante?

Emma, ​​22 años, Georgia, blanca, republicana, anfitriona

“En cierta medida, lo aprendí de mis padres. Mi madre siempre ha sido muy trabajadora. No fue a la universidad, pero se labró su propio camino. Sin embargo, ver las cosas desde mi perspectiva, al usar LinkedIn, a veces me resulta difícil. Porque aunque sé que tengo éxito y que estaré bien, es duro ver a otras personas que se graduaron con un título similar al mío obtener oportunidades increíbles que me da miedo perderme. O temo que, como ellos las consiguieron, yo no las vaya a conseguir. Es un trabajo menos de los pocos que hay disponibles. LinkedIn a veces es un lugar complicado para mí”.

Sid, 19 años, Maryland, asiático, demócrata, estudiante

“Considero que la cultura del ajetreo es un arma de doble filo. Por un lado, tiene sus ventajas, y la veo como algo positivo, ya que incentiva a las personas a contribuir de forma significativa a la sociedad. Pero también tiene su lado negativo: los jóvenes de mi edad que ven en redes sociales a influencers vendiendo cursos, en Dubái con superdeportivos, piensan: “¡Guau, quiero ser como ellos! Quiero vender cursos. Quiero invertir en Bitcoin”. Esto también puede llevarte por un camino muy negativo, falso, artificial y turbio".

¿Con qué frecuencia utilizas la IA?

“A diario” respondieron Dawson, Ethan, Jasmine, Orrel y Sid.

“Semanalmente” respondieron Emma, Jennifer, Michelah, Percy y William.

“Casi nunca” respondieron Peter y Tope.

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

“De vez en cuando. Solo lo uso para mi currículum. Si quiero escribir una buena carta de presentación, uso ChatGPT junto con la Búsqueda de Google y otras páginas web para ver cómo mejorar mi currículum. No lo uso para nada más”.

Ethan, 22 años, California, blanco, demócrata, asistente de producción

“Soy usuaria habitual y, de hecho, la uso casi exclusivamente para asuntos laborales, como la elaboración de currículums. Me postulo a varios trabajos en diferentes sectores y no puedo tener un solo currículum adaptado a todos, porque no me van a contratar si no lo revisan. La verdad es que preferiría no usarla. Intenté resistirme durante un tiempo, pero es la realidad”.

Michelah, 27 años, Nueva Jersey, afroamericana, demócrata, atención al cliente.

“Estoy de acuerdo en que intento no usarlo. Creo que es muy malo para el medio ambiente. Pero como dijo Ethan, tenemos que tener un currículum personalizado para cada puesto. Ya no basta con un solo currículum. Hay que incluir las palabras clave. Y si no, probablemente ni siquiera te tengan en cuenta. Pero en lo que respecta a la civilización, creo que la IA es algo que no debería haberse creado”.

En ese sentido, ¿cree que la IA será más bien algo positivo para la sociedad en general, o más bien algo negativo?

″Intentan crear adicción. Ya hemos visto problemas de salud mental y psicosis por chatbots. Esto es realmente tóxico para la sociedad, por no hablar de los posibles problemas medioambientales. Creo que podría ser útil para adaptar la inteligencia a una tarea o necesidad específica. Pero tendríamos que dar un giro radical en nuestra trayectoria actual".

Ethan, 22 años, California, blanco, demócrata, asistente de producción

“Existen numerosas tecnologías que intentan generar vídeos y demás. Espero que la gente no se sienta atraída por ellas, porque me parecen intrínsecamente vacías. Es una simple repetición del arte humano. Es desmoralizante. Pero espero que a largo plazo no sea así. Al menos ahora mismo, se están perdiendo puestos de trabajo debido a este avance tecnológico. Y la gente está desesperada por publicar contenido rápidamente, lo más rápido posible, sea lo que sea. Podría ser el mayor fracaso que jamás hayas visto. Y mientras la gente lo vea, seguirá generando dinero. Y eso es trágico, ya que reemplaza voces humanas que de otro modo serían importantes”.

Jennifer, 26 años, Illinois, asiática, demócrata, agente de arrendamiento

“Me gradué en 2021, durante la pandemia, y antes de eso, seguía mis cursos mientras estaba confinado en casa y contaba con ChatGPT. Mi conocimiento disminuyó debido al uso de ChatGPT. Y algunos amigos que son maestros, tanto antes como después de la pandemia, dicen que ChatGPT está perjudicando la capacidad de aprendizaje de sus alumnos”.

¿Crees que la IA será fundamentalmente positiva o fundamentalmente negativa para la economía?

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

“Creo que podría ser bueno, pero por lo que he visto, son solo las mismas empresas pasándose dinero entre sí. Es una burbuja que existe dentro de estas mismas empresas. Una amiga mía trabaja para Block, y acaban de despedir a mucha gente por culpa de la IA. Ella tuvo la suerte de no ser una de ellas. Pero va camino de quitar empleos, no de crear más. Si piensas en los centros de datos, la gente... la forma en que se lo proponen a los pueblos y ciudades es que creará empleos, pero son solo unos 10. Creo que cuando se propuso por primera vez, específicamente cuando pienso en OpenAI y Sam Altman, se trataba mucho de investigación médica y de poder hacer detección temprana y trabajar junto con los médicos para salvar vidas. Pero se ha vuelto muy malo. Así que creo que, para la economía, funcionará para las mismas cinco o diez empresas, pero para todos los demás, va a ser perjudicial. Creo que nos va a perjudicar a largo plazo”.

Jasmine, 23 años, Carolina del Norte, afroamericana, demócrata, compradora personal.

“Las empresas son muy avariciosas. Invierten en IA porque creen que es demasiado caro contratar personal. Pero luego leí un artículo sobre algunas empresas que han invertido en IA y no ven ningún cambio o incluso sufren pérdidas. Es como si invirtieran en ella sin ningún motivo”.

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

“La IA ha sido realmente beneficiosa para mi investigación. Tenemos cientos de miles de horas de grabaciones que revisar, algo imposible incluso para un grupo de pocas personas. Contamos con un software de IA que identifica los cantos de los pájaros, pero aún así, los humanos lo confirman todo. Y siento que mucha gente confía demasiado en la IA y piensa: «Podemos eliminar por completo el factor humano». Pero, sinceramente, me asusté un poco cuando el otro día vi en LinkedIn un anuncio de una empresa de IA para un puesto de biólogo de vida silvestre. Buscaban a alguien para probar sus modelos de IA. Y me pregunté si esto se usaría para reemplazar a los biólogos y gestores de vida silvestre, cuando aún se necesita ese factor humano".

¿Hay alguien más por ahí que diga: Bueno, en realidad, yo pienso de forma un poco diferente: ¿la IA podría ser positiva?

Peter, 25 años, Illinois, blanco, independiente, educación

“Ahora mismo, es fundamentalmente mala. Pero no creo que la tecnología en sí, en abstracto, sea necesariamente mala. Sin embargo, los usos que se le están dando actualmente, más allá de las aplicaciones específicas que menciona Percy, son fundamentalmente malos o, al menos, inútiles”.

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

“Sí, estoy de acuerdo, porque la IA se usa en mi trabajo. Me dedico a la indexación. Clasifico documentos y usamos IA para eso. Lee la información según los parámetros que le hemos dado, lo que facilita mucho nuestro trabajo a la hora de clasificar documentos y asegurarnos de que lleguen al departamento correcto. Pero creo que lo que dijo Peter es que la forma en que se usa y se aplica se centra más en: ¿Cuánto dinero puedo ganar con esto? Y: ¿Cómo puedo agotar los recursos mientras lo hago? En lugar de: ¿Cómo puedo cambiar el mundo de forma positiva y contribuir a él?”

Piénsenlo desde la otra perspectiva: empresas que utilizan IA para seleccionar candidatos. ¿Alguno de ustedes ha tenido esta experiencia?

William, 29 años, California, asiático, demócrata, biotécnico.

“Sin duda. La IA beneficia a ambos bandos. Por un lado, el solicitante utiliza la IA para redactar un currículum más descriptivo y adecuado, y por otro, el departamento de recursos humanos la utiliza para revisar miles de solicitudes con tan solo unos clics. Sin embargo, dado que ahora es más fácil para un solicitante postularse con solo unos clics, desde la perspectiva de recursos humanos, podría haber miles de solicitudes. Les resulta muy difícil revisarlas todas, incluso durante solo tres o dos minutos”.

Jasmine, 23 años, Carolina del Norte, afroamericana, demócrata, compradora personal.

“Puedo entenderlo desde la perspectiva del empleador. Tienen miles de solicitantes, así que quieren usar un sistema para revisarlos fácilmente. Pero luego recibes un correo electrónico a las 2 de la mañana que dice: Oh, te han rechazado, a pesar de que estabas tan seguro de que tenías posibilidades de superar el proceso de selección”.

Dawson, 19 años, Ohio, blanco, independiente, estudiante

“El otro día hablé con gente del centro de orientación profesional de mi universidad. Me comentaron que las empresas están usando inteligencia artificial para descartar a los candidatos que utilizan ciertas plantillas de currículum. Me pareció muy interesante, porque yo también las usaba. De hecho, en el centro de orientación me hicieron cambiar mi currículum porque, según me dijeron, iba a ser descartado”.

¿Deberían los políticos intentar regular la IA? ¿Deberían intentar aprobar leyes sobre la IA?

Tope, 28 años, Georgia, afroamericano, independiente, atención médica

“Creo que definitivamente se necesita más regulación en lo que respecta a la IA y su uso en diferentes industrias. Desafortunadamente, tenemos grupos de presión con más dinero que la mayoría de los estadounidenses. Por eso, es muy difícil encontrar políticos dispuestos a no aceptar dinero de los comités de acción política (PAC) y demás, para realmente tomar medidas que generen un cambio significativo para sus electores. Pero sí creo que se necesita una regulación más estricta de la IA, simplemente porque estamos viendo los efectos de su funcionamiento, y no son buenos”.

Ethan, 22 años, California, blanco, demócrata, asistente de producción

“Hay que hacer algo. Estas empresas no lo van a hacer por su cuenta, porque mientras haya dinero de por medio, ¿para qué lo harían? Así que o bien el gobierno —o en Hollywood, los sindicatos— intentan implementar cláusulas sobre cuándo se puede aplicar la IA, cuándo se puede usar y cómo no puede reemplazar puestos de trabajo específicos. Pero incluso así, los estudios encuentran la manera de sortearlo. Creo que la única solución, por desgracia, es algún tipo de regulación gubernamental".

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

“Creo que alguien tiene que intervenir y abordar algunos de estos problemas. Pero también está el problema de la rapidez con la que crece y mejora. Hace unos años, escribías una pregunta o algo así, y aparecía, y era evidente que era falso. Ahora te encuentras con cosas que no puedes distinguir entre reales y falsas. Y eso puede dar lugar a situaciones muy preocupantes. El gobierno tiene que intervenir para ponerse al día con el nivel actual de la IA. Incluso, para cuando implementen algo, la IA podría haber avanzado mucho más”.

Emma, ​​22 años, Georgia, blanca, republicana, anfitriona

“Ni siquiera creo que sea posible que el gobierno tome decisiones sobre la IA. Es un tema muy poco estudiado y muy reciente para la sociedad. Creo que la única forma de limitarla sería ambientalmente, reduciendo su escala. Simplemente creo que sería imposible que el gobierno hiciera algo que tuviera un impacto lo suficientemente significativo”.

¿Tu situación económica o tu búsqueda de empleo han afectado la vida social o amorosa de alguien?

Percy, 25 años, Maine, blanco, demócrata, estudiante de posgrado

“Tengo amigos con trabajos mucho mejor pagados. Yo solo gano unos 10 dólares la hora. Algunos de mis amigos que consiguieron trabajo nada más terminar la carrera ganan más de 50 dólares la hora. Y pueden hacer cosas para las que yo tengo que ahorrar durante más tiempo. No puedo irme de viaje ni hacer las cosas que soñaba con hacer cuando tenía veintitantos, cosas que otras personas de mi edad sí pueden hacer”.

Orrel, 28 años, Nueva York, negro, demócrata, asociado fiscal

″Tengo un trabajo relativamente estable: a tiempo parcial, haciendo declaraciones de impuestos. Pero es importante tener gente en tu círculo que entienda que el mercado laboral está empeorando cada vez más. Sí, no puedes viajar, pero puedes salir de vez en cuando. Todo depende de con quién te juntes y quién entienda lo que está pasando en el mundo. Aunque tengo gente que gana mucho más dinero que yo, también entienden que ninguno de estos trabajos está garantizado".

Michelah, 27 años, Nueva Jersey, afroamericana, demócrata, atención al cliente.

“Mi prometido trabaja en un sector completamente diferente, con una situación económica muy distinta, mientras que yo acepté un trabajo para intentar abrirme camino en una nueva carrera. Esto me ha supuesto un revés económico. A veces queremos planear un viaje, pero no tengo los fondos necesarios debido a mi situación. Esto puede afectar un poco nuestra relación. Nos gusta viajar, pero por mi culpa, tenemos que cambiar de planes. O no podemos hacerlo esta vez, tenemos que posponerlo para el año que viene”.

Jennifer, 26 años, Illinois, asiática, demócrata, agente de arrendamiento

“Cuando estuve desempleada el año pasado, me costó mucho ser feliz. En mi vida social, casi no hablaba con mis amigos porque me sentía culpable por no tener trabajo mientras ellos hablaban del suyo. Me sentía mal cuando no debería haberme sentido mal, porque debería haberme alegrado por ellos, ya que son mis amigos y les va bien. Me sentía un poco aislada. Casi no veía a mis amigos. Ni siquiera salía a cenar ni hacía nada parecido hasta que encontré algo que me diera seguridad. Sentí que mi mundo se había puesto patas arriba y experimenté una inmensa culpa y ansiedad”.

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