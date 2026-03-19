La policía de Georgia arrestó a un hombre por cuatro violaciones ocurridas en Lawrenceville en 1986 gracias a pruebas genéticas y ADN

El uso de pruebas de ADN y genealogía forense permitió identificar a Glenn Daniel Plybon como principal sospechoso de cuatro violaciones en Lawrenceville en 1986

El verano de 1986 marcó uno de los episodios más inquietantes para los habitantes de Lawrenceville y el condado de Gwinnett. En esos meses, varias mujeres adultas fueron víctimas de agresiones sexuales en sus propios apartamentos, generando alarma y temor entre la población local. Las autoridades respondieron a distintos incidentes similares durante un período de apenas once días, entre el 24 de junio y el 5 de julio. El agresor, cuya identidad permanecía desconocida, lograba escapar antes de que las víctimas pudieran alertar a la policía, lo que dificultaba enormemente su captura.

A lo largo de la investigación inicial, los agentes encontraron patrones claros entre los casos: el método de acceso a los domicilios y la descripción física del sospechoso. Estas coincidencias llevaron a vincular los ataques, sospechando que se trataba de un solo individuo que operaba con un modus operandi bien definido. En aquel momento, la policía distribuyó a los periódicos locales un retrato robot del posible responsable, pero los esfuerzos no dieron frutos y el caso quedó sin resolver durante décadas. El miedo y la incertidumbre persistieron en la memoria colectiva del condado, mientras las víctimas y sus familias aguardaban respuestas que parecían inalcanzables.

Décadas después, la esperanza resurgió gracias a los avances de la ciencia forense. En 2025, el Departamento de Policía de Lawrenceville y la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) decidieron reabrir el expediente, revisando minuciosamente las pruebas recolectadas en 1986. El objetivo era someterlas a nuevas técnicas de análisis de ADN y genealogía forense, herramientas que no estaban disponibles en la época de los crímenes. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la investigación, permitiendo a los especialistas aplicar métodos modernos a material genético conservado durante años.

La captura de Plybon representa un giro decisivo tras décadas de incertidumbre, con avances forenses que aportan evidencia clave para la justicia y las víctimas

El uso de la genealogía forense y de análisis de ADN de última generación permitió comparar los perfiles genéticos obtenidos de las escenas del crimen con bases de datos actuales. Los resultados fueron contundentes: los investigadores lograron identificar a Glenn Daniel Plybon, de 60 años, como el principal sospechoso de las agresiones sexuales cometidas en 1986. La conexión genética establecida por las pruebas forenses modernas proporcionó la evidencia necesaria para avanzar en la causa y solicitar una orden de detención.

El miércoles por la mañana, agentes del condado de Gwinnett arrestaron a Plybon en su domicilio en el condado de Oglethorpe. La detención representa un giro decisivo en un caso que permaneció sin resolver por casi cuarenta años. Plybon fue vinculado directamente con al menos cuatro violaciones ocurridas en el breve lapso de once días en el verano de 1986, donde el patrón era siempre el mismo: una mujer agredida sexualmente en su apartamento, seguida de la huida del agresor antes de que la policía pudiera intervenir.

El rostro de Glenn Daniel Plybon hace 40 años atrás

El caso Plybon evidencia el impacto transformador de los avances tecnológicos en las investigaciones criminales. El jefe de policía de Lawrenceville, John Mullen, subrayó que la tecnología moderna de ADN ha permitido acercarse a una justicia largamente esperada. “Incluso después de casi 40 años, la tecnología moderna y la sólida colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley nos ayudaron a resolver este caso de hace décadas, a responsabilizar a este delincuente y a brindar algo de paz a las víctimas y sus familias”, sostuvo Mullen en un comunicado. Por su parte, Chris Hosey, director del GBI, enfatizó que cada nueva pista o avance tecnológico puede ser clave para esclarecer crímenes antiguos, reafirmando el compromiso de las autoridades con la búsqueda de justicia para todas las víctimas.

La detención de Plybon resalta el valor de mantener y analizar pruebas forenses, incluso en casos que llevan décadas sin resolverse. El proceso judicial contra el sospechoso se encuentra en marcha. Plybon permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Gwinnett, enfrentando múltiples cargos graves de violación. Aunque la investigación ha avanzado significativamente con su arresto, las autoridades han reiterado que el caso sigue abierto.

El Departamento de Policía de Lawrenceville ha solicitado la colaboración ciudadana, instando a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto con ellos. El llamado busca esclarecer posibles conexiones adicionales y aportar elementos que fortalezcan la causa judicial. La investigación continúa activa, con el objetivo de garantizar que todas las víctimas reciban justicia, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.