Estados Unidos

Un restaurante de California retiró a un robot de entretenimiento tras incidente con los clientes

Una máquina programada para animar a las personas fue retirada al provocar accidentes y dañar utensilios, lo que reavivó la discusión sobre los riesgos de implementar robots avanzados en espacios abiertos al público

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En un video viral, un
En un video viral, un robot humanoide bípedo sufre una avería en el local de Cupertino, California, de la famosa franquicia de hot pot. Foto: X, @mikekalilmfg

Un robot humanoide asignado para entretener a los clientes en un restaurante de San José, California, fue retirado abruptamente del local tras perder el control en plena exhibición de baile y destruir varios utensilios de mesa, lo que desató preocupación tanto entre el público presente como en las redes sociales por la posibilidad de incidentes más graves con máquinas autónomas.

En las imágenes virales compartidas en X, puede verse al robot vestido con un delantal naranja que lleva la inscripción “I’m good”, interpretando una rutina de baile para los comensales del restaurante Haidilao Hotpot.

Poco después, la situación se torna caótica: el aparato comienza a derribar platos y lanzar palillos mientras sigue agitando brazos y caderas.

En las imágenes virales compartidas
En las imágenes virales compartidas en X, puede verse al robot vestido con un delantal naranja que lleva la inscripción “I’m good”. Foto: X @Tablesalt13

El personal del restaurante intervino, sujetándolo por la parte posterior y arrastrándolo fuera del salón mientras el robot continúa moviéndose de forma incontrolada, según informó el tabloide estadounidense New York Post.

Tras el incidente, la reacción en redes sociales fue inmediata. Un usuario remarcó la dificultad que tres adultos tuvieron para inmovilizar la máquina y reflexionó : “Ahora imagina esa misma pérdida de control en un humanoide de más de 100 kg pensado para tareas de seguridad, o uno equipado con herramientas cortantes en una cocina o fábrica. Es imprescindible que haya botones de parada de emergencia al alcance.”

Robot Humanoide
Robot Humanoide

El video, inicialmente atribuido erróneamente a China, muestra el momento en que el servidor automatizado pierde el control. Uno de los comentarios destacados señaló: “Esto da miedo en realidad. Observa cuánto esfuerzo les toma a tres personas lograr que se detenga.”

Otros optaron por un tono humorístico ante la escena, calificando al robot de “rebelde” y bromeando sobre la supuesta llegada de “Skynet”.

La pregunta central que plantea el caso es cómo afecta el traspié de una máquina de uso público como esta a la percepción de seguridad y confianza en el despliegue cotidiano de robots con capacidades avanzadas.

El evento ilustra los desafíos que persisten en la integración de humanoides en ambientes comerciales, especialmente ante la falta de mecanismos de detención inmediata y la posibilidad de que un error menor derive en una situación riesgosa para quienes se hallan en el entorno.

Precedentes de mal funcionamiento de robots humanoides en contextos laborales

El incidente de San José no constituye, según informa el tabloide estadounidense New York Post, el primer caso documentado de un robot humanoide que pierde el control durante una rutina laboral.

En 2025, circuló un video en el que una máquina de características similares fue grabada mientras agredía a sus operadores en una fábrica de China.

La amplitud del uso de estos dispositivos encuentra ejemplos recientes como la presentación en el invierno pasado del robot de servicios Moya, desarrollado por la tecnológica china DroidUP en Shanghái.

Este modelo, diseñado con piel caliente al tacto y ojos con cámara, busca establecer una relación más natural e intuitiva con los humanos.

La propia fundadora de DroidUP, Li Qingdu, expresó a New York Post: “Un robot que realmente sirva a las personas debe ser cálido, tener temperatura, casi como un ser vivo con el que la gente pueda conectar.”

La proliferación de androides en entornos públicos y comerciales ha impulsado el debate sobre la necesidad de protocolos de seguridad más rigurosos, así como sobre los límites de autonomía que deben permitirse a las máquinas que interactúan directamente con el público.

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