Estados Unidos

Entre risas y consejos: así creció la complicidad entre los Curry y los Obama

Reuniones familiares, proyectos solidarios y momentos de mentoría han fortalecido el vínculo entre ambas parejas, demostrando que la colaboración y el respeto pueden unir mundos tan distintos como el deporte y la política

Guardar
La consolidación de la amistad
La consolidación de la amistad entre Stephen Curry y Barack Obama destaca la unión entre deporte y política en Estados Unidos

La amistad entre Stephen y Ayesha Curry y Barack y Michelle Obama ha evolucionado en los últimos años, consolidándose como una de las conexiones más destacadas entre figuras del deporte y la política en Estados Unidos.

Ambas parejas fueron vistas juntas durante el NBA All-Star Game 2026 en Los Ángeles, demostrando una relación que ha pasado de encuentros iniciales a un lazo personal frecuente fuera del ámbito público, según PEOPLE.

La relación comenzó en 2015, cuando Stephen Curry conoció al expresidente a través de proyectos solidarios impulsados por la organización Nothing But Nets, dedicada a combatir la malaria en África. Desde entonces, la amistad se ha profundizado mediante actividades deportivas, encuentros familiares y una afinidad construida en torno al respeto mutuo y valores compartidos.

El primer acercamiento entre Curry y Obama surgió cuando el jugador se integró a la organización benéfica Nothing But Nets. Un amigo de sus años universitarios en Davidson lo invitó a participar en una recaudación de fondos. Después, Curry se sumó al consejo de la organización, lo que le permitió intervenir en paneles y dar discursos en el Capitolio, así como visitar la Oficina Oval.

Una partida de golf en
Una partida de golf en Martha’s Vineyard marcó un antes y un después en la relación entre los Curry y los Obama

En febrero de 2016, tras el campeonato de los Golden State Warriors, Curry visitó nuevamente la Casa Blanca, donde el entonces presidente elogió su liderazgo y trayectoria deportiva. Sin embargo, según relató Curry a PEOPLE, en ese momento la relación seguía siendo protocolaria.

Encuentros personales y aficiones compartidas

El vínculo se fortaleció cuando los Curry viajaron a Martha’s Vineyard y compartieron junto a los Obama una partida de golf, lo que permitió consolidar una relación más allá de lo profesional. “Pudimos pasar más tiempo con él y con Michelle, eso lo volvió realmente especial”, explicó Curry.

El baloncesto siguió siendo un terreno común para fortalecer el lazo entre ambas familias. Barack Obama continúa demostrando interés y conocimiento sobre la NBA cada vez que conversa con Curry, según relata el jugador a PEOPLE.

La convivencia familiar y los encuentros informales son ahora habituales para ambas parejas. Más allá de su perfil público, han conseguido desarrollar una relación donde prima la naturalidad y la cercanía.

El encuentro en el NBA
El encuentro en el NBA All-Star Game 2026 en Los Ángeles refuerza el vínculo personal entre ambas parejas

Durante una entrevista en el programa “360 With Speedy”, Stephen Curry destacó cómo la relación con la familia Obama ha trascendido lo público para convertirse en un espacio de mentoría y colaboración personal.

El jugador de los Golden State Warriors afirmó que puede “llamar al expresidente y pedirle consejo”, y subrayó que Barack Obama “siempre lo motiva en la cancha”. Curry calificó como “surrealista” poder colaborar con Michelle Obama en proyectos que reflejan intereses y valores compartidos, y enfatizó: “Son personas increíbles y es un privilegio asociarse con ellos”

Anécdotas y declaraciones sobre los Obama

El sentido del humor ha estado presente en la relación entre los cuatro. Tras una ronda de golf, Curry recordó —en un programa televisivo junto a la ex primera dama— que Michelle Obama le dio consejos para bromear con su esposo, aunque el jugador prefiere guardar reserva sobre si puso en práctica esas sugerencias.

Los encuentros familiares y las
Los encuentros familiares y las aficiones compartidas han fortalecido la naturalidad en la relación entre las dos parejas

Ayesha Curry ha subrayado en varias ocasiones la sencillez de los Obama. “Son personas muy normales que además resultan ser excepcionalmente grandes”, aseguró la fundadora de Sweet July en declaraciones recogidas por el medio citado. Entre ambas mujeres, ha surgido también una amistad cercana basada en la admiración mutua.

La naturalidad y el respeto son constantes en esta amistad. Los Curry y los Obama han sabido valorar tanto sus logros profesionales como la honestidad y amabilidad que demuestran fuera de los focos.

Ambas familias han manifestado que, a pesar de su fama, lo esencial de su relación radica en la confianza y el respeto recíproco, atributos que —según Ayesha Curry— los caracterizan tanto en lo público como en lo privado.

Temas Relacionados

Stephen y Ayesha CurryBarack y Michelle ObamaNBALos ÁngelesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El precio de los alquileres cae en las principales ciudades de Estados Unidos tras años de máximos históricos

El análisis señala que los montos disminuyen por trigésimo mes consecutivo en las 50 mayores áreas metropolitanas del país

El precio de los alquileres

Las serpientes de cascabel incrementan su presencia en hogares de California

Un aumento significativo en los avistamientos dentro de viviendas ha sido atribuido a las condiciones climáticas extremas, según reportes recientes de expertos en manejo de fauna y medios estadounidenses

Las serpientes de cascabel incrementan

Qué es Candida auris, el hongo resistente a medicamentos que se expande en hospitales de Nueva York y Nueva Jersey por uso excesivo de antibióticos

Una infección emergente afecta instituciones médicas en dos estados norteamericanos, genera alerta entre profesionales de la salud y obliga a revisar protocolos para evitar brotes vinculados a microorganismos difíciles de tratar

Qué es Candida auris, el

Una ola de calor extrema en el suroeste de EEUU eleva el riesgo de muertes infantiles en autos estacionados

Las autoridades advierten que el aumento temprano de las temperaturas eleva el peligro de incidentes fatales en espacios cerrados

Una ola de calor extrema

El dilema del mediocampista que divide a Estados Unidos y Alemania rumbo al Mundial 2026

El jugador del Augsburg, con ascendencia compartida y proyección internacional, enfrenta una decisión crucial que podría definir su futuro deportivo y el rumbo de dos selecciones de cara al torneo más importante del año

El dilema del mediocampista que

TECNO

Estos son los cuatro nuevos

Estos son los cuatro nuevos juegos en Steam que puedes conseguir sin pagar nada

Amazon implementa entregas en una y tres horas para más de 90.000 productos en Estados Unidos

De diagnósticos complejos a urgencias: los mejores sistemas de IA médica según Harvard y Stanford

El truco de Apple para conseguir una imagen más nítida con el MacBook Neo

Facebook pagará hasta 3.000 dólares al mes a creadores: cómo inscribirse en el nuevo programa Creator Fast Track

ENTRETENIMIENTO

El espíritu de “The Office”

El espíritu de “The Office” se revive en el set de “Rooster”: el detrás de escena de la nueva serie de Steve Carell

La broma de Kevin en ‘The Office’ que fue censurada en TV: “Me enfadé mucho con los editores”

Aftermath, la película que desafía la imagen tradicional de Arnold Schwarzenegger

James Hetfield de Metallica le pidió matrimonio a su novia bajo el agua y rodeado de tiburones ballena

La emotiva historia detrás de ‘Dorothea’, la canción que Taylor Swift le dedicó a Selena Gomez

MUNDO

Amenaza del líder supremo iraní:

Amenaza del líder supremo iraní: dijo que los “asesinos criminales” de Ali Lariyani pagarán con sangre

El régimen de Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Ismail Khatib

Pakistán y Afganistán anunciaron una pausa en las hostilidades por la festividad del Eid

Amenazas de Irán y el petróleo Brent en precios récord: el análisis de un especialista en seguridad y defensa sobre la tensión en Medio Oriente

La OMI propone abrir un corredor marítimo para evacuar a unos 20.000 marineros varados en el Golfo Pérsico