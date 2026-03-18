Entre risas y consejos: así creció la complicidad entre los Curry y los Obama

La consolidación de la amistad entre Stephen Curry y Barack Obama destaca la unión entre deporte y política en Estados Unidos

La amistad entre Stephen y Ayesha Curry y Barack y Michelle Obama ha evolucionado en los últimos años, consolidándose como una de las conexiones más destacadas entre figuras del deporte y la política en Estados Unidos.

Ambas parejas fueron vistas juntas durante el NBA All-Star Game 2026 en Los Ángeles, demostrando una relación que ha pasado de encuentros iniciales a un lazo personal frecuente fuera del ámbito público, según PEOPLE.

La relación comenzó en 2015, cuando Stephen Curry conoció al expresidente a través de proyectos solidarios impulsados por la organización Nothing But Nets, dedicada a combatir la malaria en África. Desde entonces, la amistad se ha profundizado mediante actividades deportivas, encuentros familiares y una afinidad construida en torno al respeto mutuo y valores compartidos.

El primer acercamiento entre Curry y Obama surgió cuando el jugador se integró a la organización benéfica Nothing But Nets. Un amigo de sus años universitarios en Davidson lo invitó a participar en una recaudación de fondos. Después, Curry se sumó al consejo de la organización, lo que le permitió intervenir en paneles y dar discursos en el Capitolio, así como visitar la Oficina Oval.

Una partida de golf en Martha’s Vineyard marcó un antes y un después en la relación entre los Curry y los Obama

En febrero de 2016, tras el campeonato de los Golden State Warriors, Curry visitó nuevamente la Casa Blanca, donde el entonces presidente elogió su liderazgo y trayectoria deportiva. Sin embargo, según relató Curry a PEOPLE, en ese momento la relación seguía siendo protocolaria.

Encuentros personales y aficiones compartidas

El vínculo se fortaleció cuando los Curry viajaron a Martha’s Vineyard y compartieron junto a los Obama una partida de golf, lo que permitió consolidar una relación más allá de lo profesional. “Pudimos pasar más tiempo con él y con Michelle, eso lo volvió realmente especial”, explicó Curry.

El baloncesto siguió siendo un terreno común para fortalecer el lazo entre ambas familias. Barack Obama continúa demostrando interés y conocimiento sobre la NBA cada vez que conversa con Curry, según relata el jugador a PEOPLE.

La convivencia familiar y los encuentros informales son ahora habituales para ambas parejas. Más allá de su perfil público, han conseguido desarrollar una relación donde prima la naturalidad y la cercanía.

El encuentro en el NBA All-Star Game 2026 en Los Ángeles refuerza el vínculo personal entre ambas parejas

Durante una entrevista en el programa “360 With Speedy”, Stephen Curry destacó cómo la relación con la familia Obama ha trascendido lo público para convertirse en un espacio de mentoría y colaboración personal.

El jugador de los Golden State Warriors afirmó que puede “llamar al expresidente y pedirle consejo”, y subrayó que Barack Obama “siempre lo motiva en la cancha”. Curry calificó como “surrealista” poder colaborar con Michelle Obama en proyectos que reflejan intereses y valores compartidos, y enfatizó: “Son personas increíbles y es un privilegio asociarse con ellos”

Anécdotas y declaraciones sobre los Obama

El sentido del humor ha estado presente en la relación entre los cuatro. Tras una ronda de golf, Curry recordó —en un programa televisivo junto a la ex primera dama— que Michelle Obama le dio consejos para bromear con su esposo, aunque el jugador prefiere guardar reserva sobre si puso en práctica esas sugerencias.

Los encuentros familiares y las aficiones compartidas han fortalecido la naturalidad en la relación entre las dos parejas

Ayesha Curry ha subrayado en varias ocasiones la sencillez de los Obama. “Son personas muy normales que además resultan ser excepcionalmente grandes”, aseguró la fundadora de Sweet July en declaraciones recogidas por el medio citado. Entre ambas mujeres, ha surgido también una amistad cercana basada en la admiración mutua.

La naturalidad y el respeto son constantes en esta amistad. Los Curry y los Obama han sabido valorar tanto sus logros profesionales como la honestidad y amabilidad que demuestran fuera de los focos.

Ambas familias han manifestado que, a pesar de su fama, lo esencial de su relación radica en la confianza y el respeto recíproco, atributos que —según Ayesha Curry— los caracterizan tanto en lo público como en lo privado.