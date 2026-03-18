Cada vez más familias en Estados Unidos usan sus ahorros jubilatorios para comprar su primera casa

El uso de fondos de retiros 401(k) e IRA para el pago inicial de viviendas crece ante el aumento de precios inmobiliarios en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de fondos de retiro como los 401(k) y las cuentas IRA, que son planes de ahorro previsional, para cubrir el pago inicial de una vivienda se afianza entre quienes buscan alternativas ante el aumento sostenido de los precios en el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Esta práctica facilita el acceso a la propiedad, aunque supone destinar recursos previstos para la jubilación y plantea riesgos para la estabilidad financiera futura de los hogares, según un informe reciente de The Associated Press.

El Instituto de Investigación sobre Beneficios para Empleados (Employee Benefit Research Institute, EBRI) señala que adelantar recursos de retiro para la compra de vivienda es una alternativa legal y regulada en el sistema estadounidense, pero acarrea consecuencias fiscales y patrimoniales que exigen un análisis detallado.

Esto incluye que el retiro anticipado de fondos no solo reduce el saldo disponible sino que, además, elimina la posibilidad de que ese capital se beneficie del interés compuesto a lo largo de los años.

La entidad enfatiza: “Cada dólar que se retira hoy es dinero que deja de crecer para el futuro”. Este efecto se vuelve más importante si los fondos no son restituidos, lo que puede derivar en menores ingresos al jubilarse, mayor dependencia de programas asistenciales y prolongación de la vida laboral, en particular para quienes tienen capacidades de ahorro más limitadas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, en las cuentas 401(k), los retiros realizados antes de los cincuenta y nueve años y medio están sujetos al pago de impuestos y a una penalización del 10%.

Para las IRA, es posible extraer hasta USD 10.000 sin penalización si el uso de los fondos está destinado a la compra de una primera vivienda. Algunos planes permiten solicitar préstamos sobre el saldo del 401(k), en tanto el monto se reembolse dentro de los plazos estipulados para evitar que el préstamo sea tratado como retiro y quede gravado.

Empresas del sector de análisis financiero como Fidelity Investments, citadas por The Associated Press, recomiendan que el uso de estos mecanismos sea parte de una estrategia financiera integral, que contemple riesgos y beneficios.

El retiro anticipado podría justificarse en casos sin alternativas de financiamiento, cuando el fondo acumulado es reducido y el impacto sobre la jubilación resulta limitado, o si el préstamo sobre el 401(k) permite recuperar el capital de forma rápida. Las consultoras subrayan, sin embargo, que se trata de una herramienta excepcional y no de uso habitual.

En la última década, el valor promedio de las viviendas en Estados Unidos ha ido en aumento, con un incremento notable en los precios según datos de The Associated Press.

El encarecimiento de las tasas hipotecarias también ha elevado el costo mensual de las hipotecas. Al mismo tiempo, la oferta limitada de propiedades disponibles genera mayor competencia y tensiona aún más los precios en el punto de entrada al mercado.

El impacto del retiro anticipado de fondos sobre la jubilación

El retiro anticipado de fondos previsionales eleva el riesgo de dependencia de la asistencia estatal y de prolongar la vida laboral en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos factores han motivado a un número creciente de familias, incluidas comunidades latinas para quienes el acceso al crédito es limitado, a considerar el retiro anticipado de fondos de ahorro como una vía para reducir la brecha entre sus ahorros y el costo de una vivienda.

Según el EBRI, esta decisión puede provocar una disminución de la seguridad económica en la jubilación, mayor riesgo de dependencia de apoyos estatales y la probabilidad de prolongar la vida laboral con el objetivo de compensar la falta de recursos.

En términos concretos, usar fondos de retiro para la compra de vivienda es una opción habilitada en Estados Unidos a través de cuentas 401(k) e IRA, pero la operación puede generar sanciones fiscales y pérdida de acumulación patrimonial a largo plazo, de acuerdo con el IRS y los informes de The Associated Press y el EBRI.

Si el retiro no es devuelto según los plazos —en el caso de préstamos— termina transformándose en una extracción definitiva que afecta la disponibilidad de recursos al momento de la jubilación.

Implicancias regulatorias y alternativas para los fondos de retiro

La normativa vigente permite que los titulares de cuentas 401(k) utilicen sus fondos para la compra de vivienda, aunque en la mayoría de los casos deben abonar impuestos y una penalización del 10% por retiros anticipados. La excepción es cuando el monto se utiliza como un préstamo reembolsable: la falta de restitución lo convierte en retiro sujeto a gravamen.

Para las IRA, el límite para el retiro exento de penalización con fines de vivienda es de USD 10.000, exclusivamente si se trata de la primera propiedad.

La decisión de adelantar fondos exige considerar el doble impacto: una reducción inmediata del ahorro disponible y la pérdida del crecimiento potencial que otorga el interés compuesto durante los años laborales.

Como advierte el EBRI, esta doble merma puede tener consecuencias a largo plazo, sobre todo para los hogares menos capaces de reponer capital.

Especialistas de firmas como Charles Schwab, consultados por The Associated Press, coinciden en que sacrificar parte del ahorro jubilatorio solo se justifica en casos excepcionales: cuando otras fuentes de financiamiento se han agotado, el ahorro es insuficiente y existe una necesidad real y urgente de vivienda.

En estos escenarios, la decisión debe ser informada, planificada y formar parte de una estrategia financiera de largo plazo.

El dilema de la vivienda frente al retiro: tendencias y advertencias

Organizaciones financieras insisten en consultar con asesores certificados antes de usar fondos de retiro para vivienda y analizar el impacto en la jubilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de recursos previsionales para acceder a la vivienda refleja la tensión entre el aumento sostenido del mercado inmobiliario y la limitada capacidad de ahorro de la población estadounidense.

Esta tendencia, documentada por el EBRI y The Associated Press, posiciona al fondo de retiro como mecanismo de ajuste ante las restricciones del sistema y la insuficiencia de opciones asequibles.

Las organizaciones financieras y consultores del sector insisten en que adelantar fondos de retiro debe ser considerado solo en ausencia de alternativas viables y tras analizar detenidamente el efecto en la seguridad futura. Recomiendan consultar con asesores certificados y evaluar el impacto de la extracción sobre el horizonte jubilatorio.

El EBRI informa que quienes optan por esta opción enfrentan una reducción significativa en el saldo acumulado para la jubilación y un aumento en la probabilidad de requerir asistencia pública.

El riesgo es mayor entre trabajadores de ingresos bajos y medios, grupo para el que el retiro suele ser su única fuente de patrimonio.

El debate sobre la conveniencia de utilizar fondos de retiro para la compra de vivienda permanece mientras persistan los altos precios y la escasez de soluciones asequibles en Estados Unidos.