Por qué los tiempos de espera en los controles de seguridad de la TSA varían según el aeropuerto

Las demoras en los controles de seguridad de la TSA varían según la disponibilidad de personal y volumen de pasajeros en cada aeropuerto estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los viajeros en los aeropuertos estadounidenses se ha visto marcada recientemente por una notable variación en los tiempos de espera en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esta disparidad se percibe de manera aguda durante periodos de contingencia, como el actual cierre parcial del gobierno federal, agravando la incertidumbre y el estrés entre quienes deben abordar un vuelo en los principales aeropuertos del país.

Las diferencias en los tiempos de espera pueden ser abismales, incluso en un mismo día y bajo circunstancias similares. Por ejemplo, mientras algunos aeropuertos reportan filas que apenas superan los cinco minutos, otros experimentan demoras superiores a tres horas. Esta situación, lejos de ser homogénea, se ve influida por factores como la cantidad de personal disponible, el volumen de pasajeros y la capacidad operativa de cada terminal. Las ausencias imprevistas de agentes de la TSA y la falta de información actualizada en tiempo real contribuyen a que los viajeros desconozcan si su espera será breve o podría extenderse más allá de sus previsiones.

El 16 de marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom (AUS) en Texas se convirtió en el epicentro de las demoras. Desde las 4:30 de la mañana, las filas de seguridad se extendían fuera del edificio, alcanzando la acera y adentrándose en un sendero peatonal. Un volumen récord de 38.000 pasajeros coincidió con el cierre parcial del gobierno, generando una congestión inusual a primera hora del día. Si bien en algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos los tiempos de espera llegaron a rozar las tres horas, en AUS la situación fue dinámica: a las 5:41 de la mañana, la fila principal ingresó al edificio, y hacia las 8:45, el flujo de pasajeros retornó a su volumen habitual.

El Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom reportó filas de seguridad que alcanzaron la acera debido a un récord de viajeros y escasez de personal TSA (REUTERS/Mike Blake)

El caso de Austin ilustra cómo los picos de tráfico en vacaciones, sumados a condiciones extraordinarias como el cierre gubernamental, pueden desbordar la capacidad operativa aún en instalaciones acostumbradas a grandes volúmenes. Las autoridades locales advirtieron que la combinación de escasez de personal y alto flujo de viajeros podría generar “retrasos imprevistos” en los días siguientes, particularmente durante la temporada de vacaciones de primavera.

El cierre parcial del gobierno federal ha tenido un impacto directo y severo en los niveles de personal de la TSA. Aproximadamente 50.000 agentes han debido continuar sus labores sin percibir su salario habitual, lo que ha provocado un aumento drástico de las ausencias imprevistas y las renuncias. Desde el inicio del cierre a mediados de febrero, las tasas de ausentismo laboral se duplicaron, con algunos aeropuertos registrando más del 50 % de su plantilla ausente en determinados días. Las dificultades económicas, producto de salarios incompletos o inexistentes, han obligado a muchos empleados a buscar otras fuentes de ingreso o directamente ausentarse del trabajo.

Durante la crisis, aeropuertos como Atlanta y Houston registraron más de tres horas de espera en los controles de seguridad TSA por falta de personal (REUTERS/Annabelle Gordon)

Esta crisis de personal repercute de inmediato en la operación de los controles de seguridad. En varios aeropuertos importantes, como Atlanta y Houston, las filas han superado ampliamente las tres horas. Aunque programas de acceso rápido, como TSA PreCheck, siguen disponibles, las autoridades han advertido que estos carriles podrían cerrarse si la plantilla continúa disminuyendo. La situación se agrava por la imposibilidad de prever las ausencias, ya que los agentes no pueden anticipar cuándo dejarán de presentarse por motivos económicos.

La incertidumbre que genera esta situación se refleja en los relatos y percepciones de los viajeros. Mientras en Austin las filas llegaban hasta el exterior del edificio, en otros aeropuertos como el Nacional Reagan en Washington, D.C., los tiempos de espera eran inferiores a cinco minutos. Usuarios de redes sociales han compartido imágenes y comentarios sobre experiencias inusuales, como en LaGuardia, donde un viajero aseguró que “la cola llega hasta Midtown”. Este ambiente confuso y desigual hace que muchos pasajeros se enfrenten a la amenaza constante de largas esperas y la imposibilidad de anticipar si llegarán a tiempo para sus vuelos.

La incertidumbre sobre los tiempos de espera afecta a los pasajeros, que enfrentan riesgos de perder vuelos ante largas filas en los controles TSA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, las recomendaciones para los pasajeros son claras: llegar con suficiente antelación al aeropuerto y consultar de manera frecuente los canales oficiales del aeropuerto para obtener información actualizada sobre tiempos de espera, ya que las páginas de la TSA no se actualizan durante el cierre. Las aerolíneas, por su parte, no han reportado cambios significativos en la cantidad de pasajeros que pierden sus vuelos, pero advierten que no existe derecho a reembolso si el viajero no aborda por retrasos en el control de seguridad. Se aconseja paciencia y respeto hacia los agentes de la TSA que continúan trabajando a pesar de las dificultades.

La normalización de los tiempos de espera en los controles de seguridad depende directamente de la resolución del cierre gubernamental. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional advirtió que los retrasos aumentarán mientras continúe la falta de financiación. Desde el inicio del cierre, más de 300 agentes han renunciado y las ausencias duplican los niveles habituales. Las autoridades prevén que tanto las renuncias como el ausentismo seguirán incrementándose si no se restablecen los salarios completos. El llamado de organizaciones del sector es claro: urge aprobar una ley que ponga fin al cierre y devuelva la estabilidad al sistema de seguridad aeroportuaria, evitando así que los viajes sigan viéndose afectados por la incertidumbre y las largas esperas.