La violencia en el transporte de Chicago alcanza su nivel más alto en décadas

Un repaso a los riesgos que enfrentan los usuarios del metro de Chicago ante la aparición recurrente de empujones hacia las vías (Chicago Police Department)

Un promedio de un pasajero es empujado a las vías del tren metropolitano cada mes en el sistema de transporte público de Chicago, una situación que generó preocupación entre autoridades y usuarios, llevando a la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) a aumentar las horas de patrullaje en sus estaciones.

Aunque ningún incidente reciente terminó en un fallecimiento, las consecuencias físicas y el trauma para los afectados muestran la magnitud del asunto, de acuerdo con registros y entrevistas analizados por el Chicago Sun-Times.

El número exacto de personas empujadas a las vías supera los 60 casos entre 2021 y 2026, según documentos obtenidos recientemente por el Chicago Sun-Times.

Documentos internos revelan que, de manera constante, cada mes se registra al menos un caso de persona arrojada a las vías en el sistema de trenes urbanos de Chicago (CWB Chicago)

En el evento más reciente registrado, un hombre de 59 años —identificado dentro del círculo familiar como una persona generosa e independiente, con discapacidad intelectual— fue derribado del andén en la estación Harlem de la línea Azul el 1 de diciembre de 2025. El supuesto agresor, Tommie O. Carter, fue detenido y acusado de intento de homicidio y cuenta con un extenso historial de arrestos, según la policía.

El 1 de diciembre, el hombre había salido de su casa en River Forest rumbo a su voluntariado en el Rush University Medical Center, cuando un desconocido le exigió un dólar y, tras no obtenerlo, continuó acosándolo hasta empujarlo hacia las vías.

La víctima cayó de una altura de entre 2,5 y 3 metros, aterrizó junto al tercer riel —cable con 600 voltios de potencia— y sufrió fracturas graves en ambas piernas que requirieron cirugías y un largo proceso de rehabilitación.

Un tren se aproximaba, pero el operador logró frenar a unos 30 metros del lugar de la caída y se cortó la energía eléctrica como medida de emergencia, según los testimonios recopilados por el Chicago Sun-Times.

El acusado de empujar a un pasajero en la estación Harlem acumula un amplio historial delictivo y enfrenta cargos graves tras el ataque (Cook County sheriff)

La frecuencia de los empujones y la respuesta oficial

La revisión de los archivos oficiales muestra una tendencia persistente: más de 60 personas fueron arrojadas a las vías en estaciones de la CTA desde 2021, lo que equivale a un promedio de un incidente por mes.

Aunque los informes carecen de una contabilización exhaustiva —la agencia no rastrea específicamente el empuje como categoría delictiva y algunos casos, como el ocurrido en Harlem y otros de 2022, no figuran en el archivo oficial— la tendencia es clara a partir de los partes recibidos bajo la ley estatal de acceso a la información. La mayoría de los sucesos parecen intencionados, en ocasiones perpetrados por personas con problemas de salud mental, o durante robos y peleas.

Un caso documentado representa una excepción: el 20 de agosto de 2024, un usuario fue arrojado a las vías en la estación Howard cuando el perro de un guardia de seguridad lo empujó accidentalmente y perdió el equilibrio.

El análisis del Chicago Sun-Times indica que estos incidentes ocurren en un sistema sometido desde hace años a críticas por los niveles de inseguridad. En 2025, las agresiones agravadas y las lesiones en el transporte público alcanzaron su máximo en los últimos 24 años y en 2026 los delitos informados continúan aumentando.

En respuesta, la CTA incrementó en un 75 % las horas de patrullaje policial como parte de su Plan de Mejora de Seguridad de marzo de 2026, según un comunicado de la presidencia interina de la agencia, Nora Leerhsen. La CTA respondió al Chicago Sun-Times: “De los 66 eventos registrados en los cinco años estudiados, ninguno provocó muertes y la mayoría resultó de altercados verbales o físicos que se descontrolaron”.

Las autoridades reforzaron la vigilancia en estaciones y exploran nuevas estrategias para reducir el número de episodios violentos en los andenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debate sobre la seguridad: soluciones y experiencias internacionales

El contexto de Chicago refleja un fenómeno observado en otras grandes ciudades, como Nueva York, donde la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), principal agencia de transporte público neoyorquina, comenzó a instalar barreras físicas en andenes ante una escalada de empujones similares, algunos mortales.

Según el diario estadounidense New York Times, a finales de 2024 al menos un usuario inició acciones legales contra la MTA por “negligencia grave” tras un incidente de este tipo.

En Tokio, sistemas de protección en los andenes están implementados principalmente para prevenir caídas accidentales o suicidios, mientras que la CTA aún evalúa adoptar este tipo de barreras en algunas estaciones, tras las reuniones mantenidas con sus equivalentes de otras ciudades.

La CTA también está probando sistemas tecnológicos que utilizan cámaras, inteligencia artificial y cables de fibra óptica para detectar la presencia de personas u objetos en las vías y permitir una intervención más rápida. La agencia subraya que no recurre a una sola solución, sino que busca abordar tanto los desafíos técnicos como los problemas sociales de fondo que pueden originar estos episodios.

En la capital japonesa, los sistemas de protección física en las plataformas buscan prevenir accidentes y mejorar la seguridad de los pasajeros (Captura de pantalla/@japon-alternativo)

Las consecuencias físicas y el futuro de las víctimas

En el caso de Harlem, la víctima, quien no conduce y depende exclusivamente del transporte público para su movilidad, sigue un proceso de recuperación en un centro de rehabilitación, según el testimonio de sus hermanas reunido por el Chicago Sun-Times.

Hasta hace poco solo podía dar algunos pasos con ayuda de un andador, tras dos operaciones importantes en las piernas. Su familia reconoce la dificultad de superar la situación, pero destaca su fortaleza.

Una de las hermanas relató que “sería fácil dejarse consumir por la ira”, pero su prioridad es mantener una visión positiva sobre la recuperación, mientras todavía ignoran cuál será la “nueva normalidad” de su hermano.