Estados Unidos

El bar The Dead Rabbit celebrará San Patricio sin clichés

En un edificio histórico del distrito financiero, la propuesta apuesta por una experiencia marcada por tradiciones auténticas y la exclusión de símbolos comerciales

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People react in the 264th
People react in the 264th New York City St. Patrick's Day parade in Manhattan in New York City, New York, U.S., March 17, 2025. REUTERS/Jeenah Moon

En el distrito financiero de Nueva York, el bar irlandés The Dead Rabbit desafía la superficialidad de los festejos tradicionales de San Patricio con una decisión distintiva: desde el 12 y el 17 de marzo de 2026, se extiende la celebración durante seis jornadas completas de eventos y se mantiene firme la política de “no a la cerveza verde”.

La propuesta rechaza los símbolos comerciales típicos de la festividad y prioriza lo genuinamente irlandés, según informa el sitio especializado en cultura urbana Secret NYC.

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En el distrito financiero de Nueva York, el bar irlandés The Dead Rabbit desafía la superficialidad de los festejos tradicionales de San Patricio. Foto: Instagram @thedeadrabbitny

Durante el último año, The Dead Rabbit despachó 250 mil pintas de Guinness, un volumen notable incluso en el contexto neoyorquino, atribuido a su método exclusivo de servido “en tres partes”.

Este procedimiento, según el equipo, asegura una espuma densa y una textura cremosa, diferenciándolo de otros bares de la ciudad donde se utiliza el método en dos partes. El local se sostiene en dos pilares fundamentales: la excelencia de su Irish Coffee y el cuidado extremo en la gestión de la cerveza negra.

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Durante el último año, The Dead Rabbit despachó 250 mil pintas de Guinness. Foto: Instagram @thedeadrabbitny

The Dead Rabbit y su historia: un homenaje a los orígenes irlandeses

El origen de The Dead Rabbit se vincula con la banda callejera irlandesa-estadounidense de los años 1850, famosa por su presencia en el barrio Five Points. Liderada por John Morrissey, ex boxeador y posteriormente congresista de Estados Unidos, esta agrupación defendía a la comunidad irlandesa frente a la hostilidad social y policial de la época.

El espíritu de resistencia de aquellos años se hace visible en la decoración del establecimiento, con objetos originales traídos desde Irlanda y billetes de dólar firmados por visitantes que refuerzan la relación con el patrimonio irlandés. Así lo señala el artículo de Secret NYC.

La técnica detrás de las bebidas: renovación de la tradición irlandesa

El Irish Coffee destaca en el menú y se diferencia por la meticulosidad del trabajo artesanal. Cory O’Brien-Pniewski, director del bar, explicó a Secret NYC cuál es el secreto de este preparado:

“La nata se bate a mano hasta lograr la consistencia precisa y el whisky Teeling Small Batch aporta las notas que conectan el café fuerte con la crema fría”.

O’Brien-Pniewski agregó que el toque final consiste en añadir otra porción de whisky para “reventar las burbujas de aire” y una pizca de nuez moscada fresca. La receta evita el uso de crema en aerosol o procesos industriales. La reputación del Irish Coffee de The Dead Rabbit se ha reflejado en reconocimientos internacionales y en menciones dentro de rankings de coctelería de referencia.

La agenda de San Patricio: entre tradición y resistencia a los clichés

Para San Patricio, The Dead Rabbit mantiene y comunica la consigna “Paddy’s, Not Patty’s”, remarcando la pronunciación adecuada y la raíz irlandesa de la festividad. La agenda de marzo de 2026 prevé once actividades en seis días dedicadas a los distintos matices de la experiencia irlandesa en un entorno que excluye los clichés, como los tréboles de plástico o la cerveza teñida de verde.

Ubicado en 30 Water Street, el bar se consolidó como uno de los escasos espacios en Nueva York que integran la memoria histórica con criterios estrictos de servicio y una propuesta culturalmente fiel a sus raíces. Desde su apertura, el bar ha sido distinguido en repetidas ocasiones con el título de “Mejor Bar del Mundo”, de acuerdo a Secret NYC.

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