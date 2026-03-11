Estados Unidos

Una mujer discapacitada fue rescatada tras permanecer cinco años cautiva por su esposo en Houston

El caso salió a la luz cuando la mujer de 46 años logró realizar una llamada de emergencia, luego de haber permanecido aislada sin acceso suficiente a alimentos ni atención médica adecuada

Guardar
La Fiscalía pidió un estricto
La Fiscalía pidió un estricto control judicial sobre el acusado, quien fue liberado bajo fianza y debe evitar contacto con la víctima mientras espera audiencia (Captura de video).

James Earl Johnson fue arrestado el 6 de marzo. De acuerdo con registros policiales, el hombre presuntamente confinó a su esposa, de 46 años, en una habitación de la mansión de 3906 Crown Ridge Court, privándola de comida y limitando sus comunicaciones, hasta que la víctima logró pedir auxilio al encontrar un teléfono móvil olvidado.

Durante el tiempo que permaneció recluida, la víctima, cuya identidad oficial se ha mantenido reservada, habría recibido únicamente “un huevo al día como alimento”, según autoridades citadas por Independent. Además, no contaba con atención médica adecuada, lo que, sumado al aislamiento, puso en riesgo su vida y su salud, afirmó la Fiscalía.

Por su parte, el hijo adulto de la pareja confirmó a KTRK ABC Houston que su madre se encuentra en un hospital, pero no ha divulgado detalles sobre su evolución ni la naturaleza específica de su discapacidad.

Detención y cargos contra Johnson

La detención de James Earl Johnson se produjo el mismo día en que su esposa logró contactar al 911 luego de hallar un teléfono que el acusado había dejado sobre una mesa de noche. El llamado de auxilio fue interrumpido cuando Johnson presuntamente la agredió y colgó la llamada. Posteriormente, la policía detuvo a Johnson y le imputó los delitos de abandono e infligir daño a una persona con discapacidad, atribuyéndole la exposición continua de la víctima a graves riesgos físicos y mentales.

Johnson fue liberado bajo una fianza de USD 100.000 y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión con multas de hasta USD 10.000. Mientras tanto, la Fiscalía ha pedido que se mantenga un estricto control judicial sobre Johnson debido a la gravedad de los hechos atribuidos. En consecuencia, el acusado, que ejerce como maestro electricista, debe evitar cualquier contacto con la víctima o regresar al domicilio y está citado para una nueva audiencia judicial el 18 de marzo.

Antecedentes del caso

En el pasado existieron demandas previas en el ámbito familiar entre la pareja, interpuestas en 2001 y 2002 por cuestiones de manutención, que constan en los archivos del condado de Harris, aunque las resoluciones permanecen selladas. Hasta el momento, no se ha determinado si otros miembros de la familia conocían la situación y las autoridades aún investigan si más personas residían en el domicilio durante el período en que la mujer estuvo cautiva.

A su vez, un intento previo de la víctima por contactar a la policía se registró el 16 de noviembre de 2025, cuando agentes acudieron a la residencia tras una llamada. Según documentos judiciales, no se realizó una denuncia y la mujer declaró entonces que todo estaba bien, aparentemente porque Johnson le indicó a ella y a sus hijos permanecer callados y no hablar con la policía.

La reacción de la comunidad de Clear Lake

La mansión, ubicada en un vecindario residencial de Clear Lake, donde ocurrieron los hechos tiene un valor estimado de USD 1 millón y una extensión de unos 2.000 m². Johnson compró la casa de cinco habitaciones en 2015 y había vivido allí con su esposa e hijos durante al menos seis años.

Los habitantes del exclusivo barrio desconocían que la mujer permanecía cautiva en una vivienda de la zona. De acuerdo con Independent y el periódico británico Daily Mail, ninguno de los residentes identificó signos evidentes de abuso ni sospechó que la víctima estuviera privada de su libertad. Además, no se ha determinado si el hijo adulto tenía conocimiento de la situación que ocurría en la casa.

La mansión donde ocurrió el
La mansión donde ocurrió el confinamiento está valuada en USD 1 millón y está ubicada en el exclusivo vecindario de Clear Lake, Houston (Captura Google Maps).

Temas Relacionados

HoustonViolencia DomésticaDiscapacidadEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Retiran 12.000 cajas de agua de coco de supermercados por un error en la etiqueta nutricional

La medida fue clasificada como Clase III por la FDA, una categoría que indica ausencia de riesgo sanitario para los consumidores

Retiran 12.000 cajas de agua

Una reacción química no planificada en Disneyland envía a siete empleados al hospital

La exposición a un gas nocivo en un área no accesible al público llevó a la intervención de equipos de emergencia y provocó la evacuación temporal de espacios cercanos mientras se investigaban las causas de la sustancia liberada

Una reacción química no planificada

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking

Un informe basado en 29 indicadores evaluó bienestar físico, salud mental, ingresos familiares y entorno comunitario en 182 áreas urbanas del país

Estas son las ciudades más

El gobierno de Estados Unidos reactivó el programa Global Entry tras más de dos semanas de suspensión

La interrupción, originada por disputas en el Congreso, dejó sin salario a miles de agentes aeroportuarios y ocasionó largas esperas en los controles de seguridad

El gobierno de Estados Unidos

Impactante choque en Brooklyn deja un hombre de 78 años muerto y once heridos

La colisión múltiple involucró un vehículo del FDNY, un autobús destinado a personas con movilidad reducida y varios automóviles, lo que desató alarma en la ciudad y reavivó el debate sobre la seguridad en trayectos de emergencia

Impactante choque en Brooklyn deja

TECNO

Meta queda en evidencia: su

Meta queda en evidencia: su propio consejo advierte fallos en la detección de deepfakes en conflictos

WhatsApp permitirá a los padres administrar las cuentas de sus hijos menores de 13 años

Tu teléfono no enciende y la pantalla queda negra: así puedes intentar recuperarlo rápidamente

Pokémon Pokopia ya está disponible en Nintendo Switch 2: así puedes participar en su primer evento

Así luce hoy la colina del fondo de pantalla de Windows XP: el paisaje real ha cambiado por completo

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: qué pasó

Premios Oscar 2026: qué pasó con las estrellas de la selfie más famosa de Hollywood

“Zootopia 2″, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

La nieta del dictador Benito Mussolini entra a la casa de Big Brother: Alessandra Mussolini será concursante de “Grande Fratello VIP 2026”

Taylor Swift vuelve a coronarse como la cantante más rica del mundo

Surf, tiburones y tatuajes familiares: la vida de Chris Hemsworth lejos de Hollywood

MUNDO

Rusia restringió el acceso a

Rusia restringió el acceso a internet y limitó servicios móviles en Moscú y otras regiones

Hackers vinculados a Irán realizaron el mayor ciberataque contra una empresa estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

La presidenta del Parlamento alemán garantizó su apoyo a Ucrania durante su visita oficial a Kiev