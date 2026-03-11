Una mujer discapacitada fue rescatada tras permanecer cinco años cautiva por su esposo en Houston

La Fiscalía pidió un estricto control judicial sobre el acusado, quien fue liberado bajo fianza y debe evitar contacto con la víctima mientras espera audiencia (Captura de video).

James Earl Johnson fue arrestado el 6 de marzo. De acuerdo con registros policiales, el hombre presuntamente confinó a su esposa, de 46 años, en una habitación de la mansión de 3906 Crown Ridge Court, privándola de comida y limitando sus comunicaciones, hasta que la víctima logró pedir auxilio al encontrar un teléfono móvil olvidado.

Durante el tiempo que permaneció recluida, la víctima, cuya identidad oficial se ha mantenido reservada, habría recibido únicamente “un huevo al día como alimento”, según autoridades citadas por Independent. Además, no contaba con atención médica adecuada, lo que, sumado al aislamiento, puso en riesgo su vida y su salud, afirmó la Fiscalía.

Por su parte, el hijo adulto de la pareja confirmó a KTRK ABC Houston que su madre se encuentra en un hospital, pero no ha divulgado detalles sobre su evolución ni la naturaleza específica de su discapacidad.

Detención y cargos contra Johnson

La detención de James Earl Johnson se produjo el mismo día en que su esposa logró contactar al 911 luego de hallar un teléfono que el acusado había dejado sobre una mesa de noche. El llamado de auxilio fue interrumpido cuando Johnson presuntamente la agredió y colgó la llamada. Posteriormente, la policía detuvo a Johnson y le imputó los delitos de abandono e infligir daño a una persona con discapacidad, atribuyéndole la exposición continua de la víctima a graves riesgos físicos y mentales.

Johnson fue liberado bajo una fianza de USD 100.000 y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión con multas de hasta USD 10.000. Mientras tanto, la Fiscalía ha pedido que se mantenga un estricto control judicial sobre Johnson debido a la gravedad de los hechos atribuidos. En consecuencia, el acusado, que ejerce como maestro electricista, debe evitar cualquier contacto con la víctima o regresar al domicilio y está citado para una nueva audiencia judicial el 18 de marzo.

Antecedentes del caso

En el pasado existieron demandas previas en el ámbito familiar entre la pareja, interpuestas en 2001 y 2002 por cuestiones de manutención, que constan en los archivos del condado de Harris, aunque las resoluciones permanecen selladas. Hasta el momento, no se ha determinado si otros miembros de la familia conocían la situación y las autoridades aún investigan si más personas residían en el domicilio durante el período en que la mujer estuvo cautiva.

A su vez, un intento previo de la víctima por contactar a la policía se registró el 16 de noviembre de 2025, cuando agentes acudieron a la residencia tras una llamada. Según documentos judiciales, no se realizó una denuncia y la mujer declaró entonces que todo estaba bien, aparentemente porque Johnson le indicó a ella y a sus hijos permanecer callados y no hablar con la policía.

La reacción de la comunidad de Clear Lake

La mansión, ubicada en un vecindario residencial de Clear Lake, donde ocurrieron los hechos tiene un valor estimado de USD 1 millón y una extensión de unos 2.000 m². Johnson compró la casa de cinco habitaciones en 2015 y había vivido allí con su esposa e hijos durante al menos seis años.

Los habitantes del exclusivo barrio desconocían que la mujer permanecía cautiva en una vivienda de la zona. De acuerdo con Independent y el periódico británico Daily Mail, ninguno de los residentes identificó signos evidentes de abuso ni sospechó que la víctima estuviera privada de su libertad. Además, no se ha determinado si el hijo adulto tenía conocimiento de la situación que ocurría en la casa.

La mansión donde ocurrió el confinamiento está valuada en USD 1 millón y está ubicada en el exclusivo vecindario de Clear Lake, Houston (Captura Google Maps).