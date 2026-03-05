Estados Unidos pide posponer viajes a Chipre tras ataque con dron y aumento de la tensión

El Departamento de Estado de Estados Unidos eleva la alerta de viaje a Chipre al nivel 3, advirtiendo sobre posible conflicto armado y limitaciones en la asistencia consular. (Reuters)

Las recientes advertencias de viaje emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos provocaron interrogantes sobre la seguridad en Chipre para quienes planean visitar la isla en las próximas semanas. El aumento de las tensiones regionales y un incidente con drones en una base militar británica llevaron a una revisión de las recomendaciones oficiales.

Las autoridades remarcaron la necesidad de monitorear actualizaciones permanentes, ya que algunos incidentes han forzado cambios rápidos en las medidas de seguridad para la zona. Esto incluye tanto la operativa de vuelos como las posibilidades de apoyo consular para ciudadanos estadounidenses en la región de Nicosia.

Actualización de la alerta: motivos y alcance

El 3 de marzo de 2026, el Departamento de Estado elevó la advertencia para Chipre a Nivel 3 (“reconsiderar el viaje”). Esta decisión se fundamenta en la amenaza de conflicto armado y la capacidad limitada de asistencia consular de Estados Unidos en el área administrada por los chipriotas turcos.

Además, el personal no esencial de la embajada estadounidense y sus familias recibieron autorización para abandonar el país por motivos de seguridad.

El aumento del nivel de advertencia no se debió a un cambio en los factores de riesgo, según autoridades estadounidenses, sino a modificaciones en el funcionamiento de la embajada y la situación regional tras el inicio de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La embajada en Nicosia ha reiterado que su capacidad para ayudar a ciudadanos estadounidenses en el norte de la isla —bajo administración turcochipriota— es muy limitada.

Incidente reciente: impacto de un dron en base británica

El detonante más inmediato de la preocupación internacional fue el impacto de un dron en un edificio de la base aérea británica de RAF Akrotiri el 2 de marzo. Este hecho, vinculado con el repunte de la violencia entre Irán y Estados Unidos, llevó a la cancelación de al menos tres vuelos de la aerolínea easyJet entre Reino Unido y Chipre como medida preventiva, conforme destacan los medios británicos de referencia The Independent y The Times.

El impacto de un dron en la base británica RAF Akrotiri intensifica las preocupaciones de seguridad regional y provoca cancelaciones de vuelos entre Reino Unido y Chipre.

Aunque la base militar no es un destino turístico ni se encuentra cerca de las principales zonas hoteleras, este incidente evidenció la posibilidad de que la guerra en Medio Oriente tenga efectos colaterales en la seguridad regional, incluido el espacio aéreo y la operativa aeroportuaria de Chipre.

Quienes tengan viajes programados deben saber que la mayoría de los vuelos a los aeropuertos de Lárnaca y Pafos operan con normalidad. Se recomienda consultar con las aerolíneas antes de partir y monitorear actualizaciones constantes.

Recomendaciones para viajeros: medidas de precaución

Las autoridades estadounidenses y británicas coinciden en recomendar a los visitantes que se inscriban en los sistemas de alerta de sus gobiernos, como el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para estadounidenses o los servicios de notificación del Foreign Office británico.

Para quienes decidan viajar a Chipre en este período, se recomienda:

Mantenerse informados a través de medios locales e internacionales.

Tener un plan de evacuación que no dependa únicamente de la asistencia gubernamental.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en casos de incidentes de seguridad o crisis regionales.

No ingresar o salir de la isla por el aeropuerto de Ercan ni por puertos en la zona norte, ya que tales movimientos pueden ser considerados ilegales por la República de Chipre.

Las embajadas advierten: “El apoyo consular está restringido en el área bajo administración turcochipriota. Si surge una emergencia, la ayuda podría ser limitada”.

Perspectiva de seguridad general y situación en el norte de Chipre

Aunque la alerta internacional se incrementó por factores externos, el Foreign Office del Reino Unido y medios europeos especializados mantienen que Chipre sigue siendo un destino seguro para la mayoría de los viajeros, con bajos niveles de delincuencia y riesgos sanitarios para la región.

Se destaca la existencia de una zona de amortiguamiento controlada por la Fuerza de Paz de la ONU, que separa el norte turcochipriota del sur griegochipriota. El tránsito y la asistencia consular en el norte son complicados, ya que solo Turquía reconoce la “República Turca del Norte de Chipre”.

El Departamento de Estado advierte que quienes salgan de la isla por puntos no reconocidos oficialmente podrían enfrentar problemas para regresar a la República de Chipre. Además, informes recientes señalan que las condiciones de las cárceles y comisarías en el norte no cumplen con los estándares internacionales.

Consejos adicionales y contexto regional

En el actual clima de tensión —marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y la proximidad de Chipre a Líbano, país clasificado como “nivel 4: No viajar”—, todas las embajadas recomiendan elevar el nivel de precaución incluso fuera del área inmediata de conflicto.

Las cancelaciones de vuelos y los cambios en la operativa aeroportuaria pueden afectar los planes de viaje. Si una aerolínea suspende un vuelo por motivos de seguridad, debe ofrecer alternativas de reprogramación o reembolso, aunque la mayoría de los paquetes turísticos no contempla reembolsos por cancelación voluntaria si no hay prohibición expresa de viajar.