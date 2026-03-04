Estados Unidos

Una mujer de Carolina del Norte demandó a los Dodgers luego de sufrir una lesión en su hombro tras una bebida lanzada en el estadio

El incidente, ocurrido durante un partido en agosto de 2025, llevó a la demandante a iniciar acciones legales por considerar que la seguridad en el recinto fue insuficiente para prevenir daños por objetos arrojados desde zonas elevadas

Una mujer demanda a los Dodgers tras sufrir una lesión por un envase de BuzzBallz arrojado durante un partido en el Dodger Stadium (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tarde que prometía ser memorable para una familia de Carolina del Norte en el Dodger Stadium terminó en una experiencia inesperada y dolorosa. Según documentos presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, una aficionada resultó lesionada durante un partido en agosto de 2025, cuando un envase de bebida alcohólica BuzzBallz impactó directamente en su hombro mientras se encontraba sentada en una de las zonas del estadio. El recipiente, reconocido por su forma circular y vendido dentro del mismo estadio, fue lanzado, dejado caer o propulsado desde una sección elevada, según relata la propia afectada en la demanda que interpuso por su cuenta.

La mujer, cuyo nombre aún no ha sido revelado, describe que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para provocarle dolor inmediato, hematomas e hinchazón, así como la imposibilidad de utilizar su brazo con normalidad. Estas secuelas físicas no solo alteraron su experiencia en el evento deportivo, sino que también marcaron el inicio de una serie de consecuencias personales y legales que, según ella, podrían haberse evitado con medidas más estrictas en torno a la venta y el manejo de bebidas en el recinto.

Alegaciones presentadas en la demanda contra los Dodgers

La demanda señala presunta negligencia de los Dodgers al no proteger a los asistentes de riesgos asociados a la venta de bebidas en envases arrojadizos (REUTERS)

En la demanda interpuesta, la mujer acusa a los Dodgers de Los Ángeles de negligencia, argumentando que la organización no tomó las precauciones necesarias para proteger a los asistentes de riesgos previsibles asociados con la venta de bebidas alcohólicas en envases susceptibles de ser arrojados o caer desde zonas elevadas. La afectada sostiene que la franquicia debía haber previsto el potencial peligro que representa proporcionar bebidas en recipientes de estas características en un entorno donde, por la configuración de las gradas, cualquier objeto lanzado desde mayor altura puede alcanzar a los espectadores de niveles inferiores con consecuencias graves.

La demanda enfatiza que el estadio falló en su obligación de advertir adecuadamente a los presentes sobre la “condición peligrosa” que implican estos recipientes o, en su defecto, de implementar medidas que mitigaran el riesgo. La parte demandante sostiene que los Dodgers deberían haber adoptado estrategias para prevenir incidentes de este tipo, ya fuera limitando el acceso de los recipientes a determinadas áreas, restringiendo su venta o adoptando métodos alternativos de distribución que impidieran que los envases pudieran ser utilizados de forma indebida.

En su exposición, la mujer subraya que el incidente no fue producto de una situación imprevisible o fortuita, sino de una omisión en la gestión de la seguridad dentro del estadio, especialmente en lo que respecta a la protección del público frente a posibles accidentes derivados del consumo de alcohol y la manipulación de envases.

Consecuencias personales y familiares para la demandante tras el incidente

El accidente afectó emocionalmente a los hijos de la víctima, quienes presenciaron la lesión y sufrieron miedo y angustia durante el incidente además de dejar sin efecto sus vacaciones a DisneyLand (Foto: Disney)

El impacto del BuzzBallz en el hombro de la demandante tuvo repercusiones inmediatas y prolongadas. Según lo relatado en el expediente judicial, el dolor físico se vio acompañado de hematomas e hinchazón, lo que le impidió realizar actividades cotidianas y disfrutar de movilidad plena en el brazo afectado. Estos síntomas, lejos de disiparse rápidamente, continuaron afectando su bienestar en los días posteriores.

Además de las lesiones físicas, el episodio alteró de manera significativa los planes familiares. La mujer había organizado unas vacaciones de cuatro días en Los Ángeles, con la intención de visitar Disneyland junto a sus dos hijos pequeños. Sin embargo, la lesión truncó el itinerario previsto, privando al grupo del disfrute y la experiencia que habían planeado. La demanda menciona que los hijos de la afectada estuvieron presentes durante el incidente y que, al presenciar la lesión de su madre, experimentaron miedo, conmoción y angustia emocional. El episodio, por tanto, no solo afectó a la víctima directa, sino que tuvo un impacto emocional en el entorno familiar inmediato.

Para la mujer, el hecho de que sus hijos presenciaran el accidente y sus consecuencias físicas y emocionales añade una dimensión de sufrimiento que, afirma, podría haberse evitado si se hubieran tomado precauciones razonables por parte de la organización responsable del estadio.

Reclamaciones legales y demandas específicas planteadas en el tribunal

La demanda presentada esta semana en el Tribunal Superior de Los Ángeles detalla las reclamaciones legales que la mujer dirige contra los Dodgers. Además de la acusación de negligencia, la afectada invoca la responsabilidad civil del club, argumentando que existía un riesgo previsible al permitir el uso de recipientes como los BuzzBallz en zonas elevadas del estadio. Sostiene que la organización tenía la obligación de prever ese peligro y actuar en consecuencia para proteger la integridad de los asistentes.

En el documento, la mujer solicita una compensación económica cuya cuantía no ha sido especificada, destinada a cubrir los gastos médicos ya incurridos y los que puedan surgir en el futuro debido a la lesión sufrida. Asimismo, exige una reparación por el daño físico, la angustia emocional y la pérdida del disfrute personal y familiar ocasionados por el incidente.

La demandante pide, además, que el caso sea sometido a juicio con jurado, con el objetivo de que todas las cuestiones susceptibles de litigio sean evaluadas en ese ámbito. Expresa que las secuelas del accidente continúan vigentes tanto en el plano físico como en el emocional, y sostiene que su reclamo se fundamenta en la convicción de que la situación pudo evitarse si la organización hubiera adoptado medidas más estrictas respecto al manejo de bebidas y envases en el estadio.

Retiran de supermercados más de

Un hombre de 75 años

La policía confiscó más de

El voto latino impulsa récord

La aerolínea United Airlines sancionará

