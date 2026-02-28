Trump afirmó que el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles beneficia a países que “estafaron” a EEUU

Trump insiste en que el fallo del Supremo sobre aranceles beneficia a países que "llevan años estafando" a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluó nuevamente el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el cual rechazó la interpretación que otorga al presidente la facultad de imponer aranceles ilimitados de manera unilateral.

El mandatario estadounidense lamentó que la decisión del máximo tribunal beneficiará a países y empresas que, según sus palabras, “han estado estafando a EEUU durante muchos años”.

“La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles podría permitir que se devolvieran cientos de miles de millones de dólares a países y empresas que han estado estafando a EEUU durante muchos años y que, según esta decisión, podrían seguir haciéndolo, a un nivel aún mayor”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca vía Truth Social.

Y agregó: “¡Estoy seguro de que la Corte Suprema no tuvo esto en mente!”.

El presidente republicano calificó de absurdo que quienes “se han aprovechado” de Estados Unidos “durante décadas” reciban ahora una “ganancia inesperada” e “inmerecida”.

El resultado de esta sentencia, “nunca antes visto en el mundo”, es como mínimo, “altamente decepcionante”, expresó Trump en redes sociales, donde se preguntó si sería posible “una nueva audiencia o una nueva resolución” para este caso.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 13 de junio del 2026 (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

El Tribunal Supremo falló el viernes de la semana pasada en contra de que la IEEPA otorgue al presidente la capacidad de imponer aranceles recíprocos, lo que representó un fuerte revés para la estrategia en política internacional y económica de la administración Trump.

“La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, concluyó el tribunal, que avaló con seis votos a tres la sentencia de una corte inferior que ya había considerado que el uso de esa ley de 1977 por el presidente excedía su autoridad.

Pese a la decisión judicial, desde el martes 24 de febrero, Estados Unidos comenzó a aplicar un nuevo arancel global del 10%, anunciado el viernes anterior por Trump. Este gravamen, promulgado bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, tiene carácter temporal y estará vigente durante 150 días.

La medida otorga al presidente abordar problemas de pagos internacionales mediante recargos y restricciones especiales a las importaciones.

Trump aseguró el lunes pasado que el fallo del Supremo “accidental e involuntariamente” le otorga más poderes y fuerza que antes, y advirtió que los jueces aprobaron todos los demás aranceles, los cuales pueden usarse “de una manera mucho más poderosa y atroz”, además de contar con seguridad jurídica. A su vez, anticipó que la tasa se podría elevar al 15%.

La Casa Blanca explicó que el objetivo de estos derechos aduaneros es reducir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”. El nuevo arancel se aplicará inicialmente por 150 días, salvo que el Congreso decida prorrogarlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a su llegada para pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión, el 24 de febrero de 2026 (REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

La medida no afecta a la mayoría de los productos originarios de Canadá y México, que permanecen exentos gracias al acuerdo de libre comercio vigente entre los tres países. Sin embargo, ciertos bienes, como automóviles y acero, sí podrán estar sujetos a nuevos aranceles, conforme a lo autorizado por la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.

Mientras tanto, desde 2025, el gobierno estadounidense negocia nuevos tratados comerciales con países como Corea del Sur e India. Además, está prevista la renegociación este año del Tratado de Libre Comercio T-MEC con Canadá y México.

Durante una conferencia de prensa improvisada el 20 de febrero, Trump criticó a la Corte Suprema y acusó que algunos magistrados estarían bajo la influencia de intereses extranjeros. A raíz de la decisión judicial, la Casa Blanca se vio obligada a modificar el decreto presidencial 14380 del 29 de enero, que imponía aranceles especiales a países exportadores de petróleo a Cuba, fundamentando la medida en razones de seguridad nacional.

La administración republicana trabaja en el diseño de un esquema arancelario más estable, ya que Trump ha reiterado que los derechos aduaneros continuarán en vigor mientras él permanezca en la presidencia. Aún se desconoce el destino de los cerca de 170.000 millones de dólares recaudados hasta el momento por concepto de aranceles.

(Con información de Europa Press)