Un informe legal señala a Miami como epicentro de la agresividad al volante en Estados Unidos

El informe de Lemon Law Experts sitúa a Miami como la ciudad con los conductores más molestos de Estados Unidos según un estudio nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reporte elaborado por la firma legal estadounidense Lemon Law Experts situó a Miami en el centro del debate nacional sobre la convivencia vial y los hábitos de conducción en Estados Unidos.

El estudio, basado en encuestas realizadas a residentes de cuarenta de las ciudades más pobladas del país, analizó tanto la percepción de los conductores locales como su grado de autocrítica respecto a los propios comportamientos al volante.

Los encuestados debieron calificar la frecuencia con la que observan y reconocen haber incurrido en conductas problemáticas agrupadas en categorías como conducción agresiva, imprudente, distraída y grosera. Esto permitió construir una evaluación integral sobre los hábitos viales en cada urbe.

Para cada ciudad, el informe estableció una “puntuación de conductores molestos”, un valor numérico que refleja la prevalencia y la gravedad de estos comportamientos según la experiencia y la percepción de los propios habitantes. El resultado para Miami fue concluyente: la ciudad obtuvo 98,50 puntos sobre 100, la cifra más alta de todas las evaluadas. Además, el 86 % de los residentes calificó a los conductores locales con un puntaje de siete o más en una escala de cero a diez, donde el diez representa el máximo nivel de molestia percibida.

Esta autopercepción negativa revela una convivencia marcada por la tensión y la ausencia de cortesía en la vida cotidiana de las calles de la ciudad.

Entre las categorías analizadas, la conducción agresiva —definida por el informe como acciones que incluyen el uso excesivo del claxon, seguir de cerca a otros vehículos y, en situaciones extremas, bajar del automóvil para confrontar a otro conductor— fue identificada como el problema más grave según los encuestados. En este aspecto, Miami encabezó la lista nacional con una puntuación de 91,37 sobre 100, superando a otras grandes capitales estadounidenses.

La prevalencia de este tipo de incidentes preocupa por su capacidad de escalar en violencia y generar entornos viales inseguros para peatones y automovilistas.

Miami obtuvo una puntuación de 98,50 sobre 100 en el ranking de conductores irritantes, liderando entre 40 ciudades norteamericanas evaluadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la conducción temeraria, que abarca prácticas como ignorar señales de stop o cambiar de carril sin utilizar luces indicadoras, Miami se ubicó en el segundo puesto a nivel nacional, solo detrás de Las Vegas.

La ciudad del sur de Florida alcanzó una puntuación de 94,66, mientras que el 84 % de los encuestados declaró haber presenciado estos comportamientos en sus calles. De acuerdo con el informe de Lemon Law Experts, aunque estas acciones puedan parecer menores, incrementan significativamente el riesgo de accidentes y afectan la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Miami lidera los comportamientos agresivos al volante con una puntuación de 91,37, superando a otras metrópolis importantes en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la firma legal también identificó a otras ciudades con altos niveles de conflictividad vial. Las Vegas y Nashville completan el podio de las tres grandes ciudades estadounidenses cuyos conductores resultan más irritantes para sus conciudadanos, según la percepción recogida en la encuesta.

En la categoría de conducción agresiva, Filadelfia figura en el segundo lugar, seguida por Nashville, lo que indica que el fenómeno excede los límites de Miami y afecta a otros centros urbanos de relevancia.

En contraposición, Minneapolis fue reconocida como la ciudad con los conductores menos molestos de Estados Unidos, según el mismo estudio. Este dato contrasta fuertemente con la situación de las urbes del sur y pone en evidencia la diversidad de culturas viales que conviven en el país.

La publicación del informe de Lemon Law Experts coincide con un debate creciente en torno a la seguridad vial en Estados Unidos y la necesidad de promover mejores prácticas al volante. Las cifras y testimonios recolectados subrayan la urgencia de abordar tanto la agresividad como la imprudencia en entornos urbanos donde el volumen de tránsito, la multiculturalidad y la densidad poblacional elevan las posibilidades de conflicto. La situación de Miami, con los niveles más altos de molestia y conductas de riesgo, se convierte así en un llamado de atención para autoridades, especialistas en tránsito y la sociedad civil de todo el país.