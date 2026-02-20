Estados Unidos

Ataque con ballesta en Long Island: acusan a un joven de herir a su hermana tras una pelea familiar

Según la fiscalía del condado de Nassau, en Estados Unidos, Samy Sedhom de 21 años fue arrestado por presuntamente haber planeado el ataque desde fines del año pasado, luego de una discusión por la temperatura del hogar. La víctima, de 28, evoluciona favorablemente

Anne Donnelly, fiscal del condado de Nassau, declaró ante la prensa que la tensión surgió en parte por los desacuerdos sobre la temperatura del hogar

Una disputa en el seno de una familia de Lawrence, Long Island, terminó la noche del viernes 13 de febrero en un ataque con ballesta presuntamente planificado durante meses. Por el hecho, Samy Sedhom, de 21 años, fue arrestado acusado de intentar asesinar a su hermana de 28 años.

Según reportaron el diario The New York Post y la cadena ABC 7 NY, el incidente habría sido motivado por una antigua rivalidad entre hermanos y desacuerdos domésticos, especialmente vinculados a la temperatura en la casa.

El intento de homicidio con ballesta se originó en una prolongada rivalidad entre hermanos y desacuerdos domésticos sobre la temperatura del hogar (Captura de video WABC)

La policía del condado de Nassau informó que Sedhom esperó a su hermana en un auto estacionado frente a la casa familiar en West Avenue. Aproximadamente a las 21:23 hs, la mujer regresó del gimnasio y, mientras intentaba cerrar la puerta del garaje, fue impactada en el rostro por una flecha de caza disparada con una ballesta. El proyectil le partió la oreja derecha y le provocó una hemorragia considerable.

De acuerdo con ABC 7 NY, a pesar de la herida, la víctima logró pedir ayuda y fue trasladada a un hospital local, donde permanece en estado estable. Un vecino consultado por el medio describió los conflictos cotidianos en la familia, señalando que “las familias tienen problemas igual que cualquiera, pero no conozco todos los detalles; quizá fue una discusión que se descontroló”.

La policía de Nassau arrestó a Samy Sedhom en Long Island tras un ataque con ballesta a su hermana en Lawrence (Captura de video WABC)

Ambos medios subrayaron que el ataque fue cuidadosamente premeditado. Tanto The New York Post como ABC 7 NY informaron que Sedhom confesó a la policía haber planeado el acto desde las fiestas navideñas del año pasado.

Anne Donnelly, fiscal del condado de Nassau, declaró ante la prensa que la tensión surgió en parte por los desacuerdos sobre la temperatura del hogar: “A ella le gustaba más frío; él lo prefería más cálido”, expuso Donnelly, quien calificó el caso como un claro ejemplo de rivalidad entre hermanos.

Durante el allanamiento en la residencia familiar de West Avenue, agentes incautaron una ballesta, una espada samurái y una computadora portátil (Captura de video WABC)

Durante la inspección de la escena, los agentes hallaron una flecha incrustada en la pared del fondo del garaje. Al registrar el dormitorio del acusado, incautaron una caja correspondiente a la ballesta utilizada, una espada samurái y una computadora portátil, según precisaron ambos medios citando los informes policiales.

Las autoridades presentaron cargos contra Sedhom por intento de homicidio en segundo grado, agresión en primer grado, posesión ilegal de un arma en cuarto grado, manipulación de pruebas y acoso en primer grado. Durante la audiencia del domingo en el First District Court de Hempstead, el juez dictó una orden de alejamiento total respecto a la víctima.

Tras la audiencia más reciente, Sedhom continúa detenido sin fianza y el caso permanece en etapa preliminar dentro del sistema judicial estadounidense. Si es hallado culpable por intento de homicidio, la pena podría alcanzar los 25 años de prisión.

La fiscalía insiste en que el ataque fue planificado con anticipación, mientras la investigación sigue en curso y se espera la definición de los próximos pasos procesales. En paralelo, la mujer herida evoluciona favorablemente y permanece fuera de peligro.

