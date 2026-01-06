Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos durante la conferencia anual en el Trump-Kennedy Center, Washington, D.C (REUTERS/Kevin Lamarque)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump eligió respaldar a Delcy Rodríguez, jefa del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, como figura para la transición en el país caribeño, basándose en un informe clasificado de la CIA que sostuvo que la dirigente chavista, junto a otros altos miembros de la dictadura, sería capaz de mantener estabilidad inmediata en Caracas, mientras que la líder opositora María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia enfrentarían la resistencia de las fuerzas de seguridad pro-régimen.

De acuerdo con información de The Wall Street Journal y The New York Times, el informe de inteligencia que fue presentado al presidente Trump y a un grupo reducido de altos funcionarios, no planteaba la remoción de Maduro ni proponía una intervención directa, sino que analizaba las condiciones internas en Venezuela en caso de que el dictador fuera removido.

Según fuentes citadas por ambos medios, el documento identificó a Rodríguez, al ministro del Interior Diosdado Cabello y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López como los actores “más capaces” de garantizar orden y continuidad institucional en un escenario de transición.

Sin embargo, estos dos últimos funcionarios enfrentan cargos criminales en Estados Unidos y han mostrado reticencia a cooperar con Washington, según fuentes estadounidenses y venezolanas.

La captura de Maduro, llevada a cabo por la Delta Force estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo, fue posible gracias a inteligencia interna de la CIA, que rastreó los movimientos del líder derrocado y utilizó tecnología de vigilancia avanzada, incluyendo drones de reconocimiento.

Analistas internacionales advirtieron que la salida de Maduro sin un liderazgo interino sólido podría provocar un vacío de poder y conflictos entre militares, políticos rivales y grupos criminales, afectando la seguridad interna y la estabilidad regional.

El presidente Trump y su equipo determinaron que la mejor vía para asegurar control sobre recursos estratégicos, incluida la producción petrolera, y evitar un colapso institucional, era respaldar a Delcy Rodríguez.

“La realidad inmediata es que la mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Debemos actuar sobre cuestiones que requieren atención inmediata”, declaró el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a NBC.

La decisión de Estados Unidos deja por fuera a María Corina Machado, quien lideró una campaña electoral exitosa en 2024 y mantiene el reconocimiento popular como principal figura opositora.

Según The New York Times, Trump justificó la decisión señalando que Machado “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”, pese a su legitimidad y su historial de activismo en defensa de la democracia.

El vínculo entre Machado y la Casa Blanca se había deteriorado en los meses previos, a pesar de que la dirigente opositora dedicó su Premio Nobel a Trump en un gesto de reconocimiento por su respaldo contra el régimen.

“Trump ve a la oposición como perdedora, ya que no logró sus objetivos”, explicó Juan Cruz, ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional encargado de América Latina, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

María Corina Machado ha centrado su estrategia en la liberación de presos políticos, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la defensa de sanciones económicas contra el régimen chavista.

Esta visión le ha ganado apoyo popular, aunque también ha limitado su capacidad para formar alianzas con sectores empresariales e internacionales que buscan soluciones pragmáticas dentro del país.

Según Orlando Pérez, profesor de ciencia política en la Universidad del Norte de Texas en Dallas, “Machado tiene legitimidad popular, pero sin instituciones y sin apoyo militar, no puede asumir el poder sin asistencia externa”.

“Estamos sorprendidos por lo que dijo Trump sobre María Corina. Está mal informado sobre cuánto apoyo tiene dentro de Venezuela”, comentó Nelson Jiménez, venezolano residente en Florida, a The New York Times.

Sus seguidores consideran que estas políticas reflejan la voluntad de la mayoría de los venezolanos que se oponen a Maduro, y que su liderazgo sigue siendo crucial para cualquier transición democrática en Venezuela.

“No estamos apostando a la revolución, sino a reformas. La prioridad es liberar a los presos políticos y garantizar elecciones libres”, dijo Freddy Guevara, miembro de la coalición opositora, en entrevista con el diario neoyorquino.

El respaldo a Machado dentro de Estados Unidos ha sido especialmente fuerte entre miembros del Partido Republicano de origen latino, quienes promovieron su candidatura al Nobel de la Paz y destacaron su legitimidad.

Mario Diaz-Balart, congresista de Florida, expresó su convicción de que “la próxima presidenta democráticamente electa de Venezuela será María Corina Machado”, según declaraciones recogidas por The New York Times.

La elección de la chavista Delcy Rodríguez como figura interina responde también a cálculos estratégicos estadounidenses. Según el informe de la CIA, los líderes opositores carecen de control sobre instituciones clave del Estado y no cuentan con el respaldo suficiente de las fuerzas armadas para garantizar un traspaso ordenado del poder, lo que podría provocar inestabilidad y conflictos internos. Esta evaluación coincidió con advertencias de expertos en América Latina sobre la necesidad de un reemplazo que cuente con la aceptación de actores militares y políticos de peso.

La transición temporal encabezada por Delcy Rodríguez permitirá a Estados Unidos supervisar directamente decisiones estratégicas en Caracas, incluyendo la gestión de petróleo y otras industrias clave.

La Casa Blanca ha señalado que el objetivo es asegurar que Venezuela pueda avanzar hacia una eventual apertura democrática, aunque con el control de los recursos esenciales como prioridad inmediata.

Mientras tanto, la coalición liderada por María Corina Machado continúa organizando esfuerzos para ejercer influencia política desde dentro y fuera de Venezuela, con el objetivo de asegurar elecciones libres y recuperar espacios de poder que reflejen la voluntad del pueblo venezolano expresada en los comicios del 28 de julio.

La incertidumbre sobre el futuro político inmediato de Venezuela permanece, mientras la administración Trump apuesta por una transición encabezada por figuras del chavismo, con la expectativa de que una “reforma desde dentro” evite un colapso institucional.