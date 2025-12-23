Los legisladores de EEUU instaron al Pentágono a añadir a DeepSeek y Xiaomi a la lista de empresas que ayudan al ejército chino

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Un grupo de nueve legisladores estadounidenses envió una carta al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, instando al Pentágono a añadir una serie de empresas tecnológicas chinas a una lista de entidades que supuestamente ayudan al ejército chino.

La carta, enviada por la noche del jueves después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una ley de gasto militar de 1 billón de dólares que debe aprobarse, pide a Hegseth que incluya a la empresa de inteligencia artificial DeepSeek, al fabricante de smartphones Xiaomi y al fabricante de pantallas electrónicas BOE Technology Group en lo que se conoce como la lista de la Sección 1260H.

Esa lista incluye grandes empresas chinas como Tencent Holdings, una de las mayores tecnológicas de China, y CATL, un importante fabricante de baterías en la industria de vehículos eléctricos.

Aunque la lista 1260H no impone sanciones formalmente a las empresas chinas, envía un mensaje a los proveedores del Pentágono y otras agencias gubernamentales estadounidenses sobre la opinión del ejército estadounidense respecto a las empresas, algunas de las cuales han demandado a EE. UU. por su inclusión.

Logo de Xiaomi. REUTERS/Go Nakamura

En un comunicado, Xiaomi afirmó que no había base para incluirlo en la lista 1260H.

“Xiaomi no es una empresa militar china ni está afiliada a ninguna entidad militar china”, según su comunicado. “La empresa siempre ha sido y sigue siendo una empresa de productos de consumo. Ofrece productos y servicios únicamente para uso civil y comercial”.

Reuters informó en junio de que un alto funcionario estadounidense había dicho que DeepSeek ayudó al ejército chino y eludió los controles de exportación estadounidenses. BOE, proveedor del fabricante de iPhones Apple, también fue una de varias empresas chinas de exhibición que los legisladores estadounidenses están pidiendo al Pentágono que retire de su cadena de suministro para 2030.

Los legisladores —todos republicanos y varios de ellos presidentes de comités clave del Congreso— recomendaron también añadir WuXi AppTec, GenScript Group, RoboSense, Livox, Unitree Robotics, CloudMinds, Hua Hong Semiconductor, Shennan Circuit Co y Kingsemi Co.

Logo de DeepSeek.

Los legisladores que firmaron la carta fueron el senador Rick Scott de Florida y los representantes John Moolenaar de Michigan, Rick Crawford de Arkansas, Andrew Garbarino de Nueva York, Rob Wittman de Virginia, Bill Huizenga de Michigan, Dusty Johnson de Dakota del Sur, Darin LaHood de Illinois y Andy Ogles de Tennessee.

Injerencia china

Un informe del Congreso de Estados Unidos publicado esta semana acusa a China de explotar programas de investigación financiados por el Departamento de Energía(DOE, por sus siglas en inglés) para acceder a tecnologías sensibles con aplicaciones militares, en particular en el ámbito nuclear. El documento sostiene que esas colaboraciones han permitido que avances costeados por contribuyentes estadounidenses terminen beneficiando al aparato de defensa chino.

La investigación fue elaborada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino junto con el Comité de Educación y Trabajo. Sus autores concluyen que el Gobierno estadounidense no ha establecido durante décadas salvaguardas suficientes para evitar la transferencia indirecta de conocimiento estratégico hacia China a través de proyectos académicos conjuntos.

Según el informe, entre junio de 2023 y junio de 2024 se publicaron más de 4.300 artículos académicos fruto de colaboraciones entre científicos financiados por el DOE y colegas chinos. Aproximadamente la mitad de esos trabajos incluyeron investigadores afiliados a instituciones integradas en la base militar o industrial de China, de acuerdo con los hallazgos del comité.

(con información de Reuters)