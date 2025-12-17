Estados Unidos

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 16 de diciembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense celebró su último sorteo millonario

Guardar
Mega Millions realiza dos sorteos
Mega Millions realiza dos sorteos a la semana, los martes y los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en la lotería de Mega Millions y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: martes 16 de diciembre de 2025.

Resultado: 20 24 46 59 65 7.

Multipler: -1

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No es requisito ser ciudadano o residente estadounidense para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo se juega Mega Millions?

Mega Millions es una de
Mega Millions es una de las loterías más populares del mundo (AP Photo/Jae C. Hong)

Para jugar Mega Millions debes de elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué combinación seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para obtener el premio mayor de Mega Millions, la elección debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, da un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions arrancó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se realizaban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Los casos de sarampión aumentan en tres estados de EEUU: cientos de personas en cuarentena

Las autoridades han implementado medidas de aislamiento en comunidades y escuelas ante la propagación del virus, mientras el número de contagios sigue aumentando y se extiende a otras regiones del país

Los casos de sarampión aumentan

Los últimos centavos estadounidenses se subastaron por 16,76 millones de dólares en California

El evento, marcó el cierre de más de dos siglos de historia monetaria, atrayendo a coleccionistas internacionales y simbolizando el fin de la producción de esta pieza en Estados Unidos

Los últimos centavos estadounidenses se

La MTA instalará barreras metálicas y paletas en el metro de Nueva York para frenar la evasión de tarifas

El sistema de transporte apuesta por innovaciones en los accesos tras registrar pérdidas millonarias y críticas internas sobre los procedimientos de contratación

La MTA instalará barreras metálicas

Donald Trump ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

El mandatario estadounidense también dijo que la gran armada naval estadounidense acumulada en el Caribe “solo se hará más grande” hasta que el régimen de Maduro devuelva “a los Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”

Donald Trump ordenó un bloqueo

El premio mayor de Powerball sube a 1.250 millones de dólares; el sexto más grande en su historia

La próxima edición podría entregar una suma récord y transformar la vida de quien acierte los seis números

El premio mayor de Powerball
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis institucional en Honduras: el

Crisis institucional en Honduras: el CNE denunció nuevos obstáculos para iniciar el escrutinio especial de las elecciones

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral