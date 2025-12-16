Estados Unidos

Agenda NBA: encuentros que se jugarán hoy16 de diciembre y sus horarios

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este martes

Guardar
Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquet profesional. La cartelera de este martes tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.

Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.

No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.

Encuentros de este 16 de diciembre

Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo&nbsp; (Bob DeChiara-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

San Antonio Spurs vs New York Knicks

Hora de México: 19:30 horas

Hora del Este de EEUU: 20:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:30 horas

Estadio: T-Mobile Arena

Ciudad: Las Vegas, NV

Los MVP’s en la historia de la NBA

Kareem Abdul Jabbar es el
Kareem Abdul Jabbar es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).

En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.

De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.

Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.

Temas Relacionados

BaloncestoNBAmexico-deportesNoticiasestados-unidos-deportes

Últimas Noticias

El hijo mayor de Trump se comprometió con la modelo e influencer Bettina Anderson

La noticia sobre la futura boda fue dada a conocer durante una recepción en la Casa Blanca, donde la pareja compartió su entusiasmo ante familiares y allegados

El hijo mayor de Trump

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

Un informe periodístico de la BBC destacó que las autoridades no han realizado indagaciones sobre los viajes. Una de las víctimas que testificó contra Ghislaine Maxwell fue parte de ellos

Los vuelos relacionados a Jeffrey

Miles de personas reciben la advertencia de quedarse en casa en un estado de EEUU tras alerta sanitaria

Autoridades ambientales recomendaron suspender actividades al aire libre y limitar la exposición mientras continúan las evaluaciones

Miles de personas reciben la

Así fue el arresto del hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de sus padres

Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado en una estación de metro de Los Ángeles y señalado como responsable del crimen que terminó con la vida del reconocido director y su esposa

Así fue el arresto del

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 15 de diciembre de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los
DEPORTES
La grave lesión que sufrió

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

Boca Juniors planea revolucionar el mercado: abrió negociaciones con Miguel Ángel Borja

La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró que ganó un bono de 50 mil dólares por su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

TELESHOW
Una fiesta de cuento: Sarah

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

Murió en un crucero tras

Murió en un crucero tras un enfrentarse con la tripulación que le había servido 33 tragos: el homicidio que investiga el FBI

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín