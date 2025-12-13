Estados Unidos

Mega Millions: resultados ganadores del 12 de diciembre de 2025

Esta lotería estadounidense hace dos sorteos a la semana, los martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de ganar varios millones de dólares

Guardar
No hay que ser ciudadano
No hay que ser ciudadano estadounidense para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)

Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios, divulgó los resultados ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: viernes 12 de diciembre de 2025.

Resultado: 10 50 55 58 59 5.

Multipler: -1

Mega Millions realiza dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio cambia según la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo se juega Mega Millions?

Mega Millions es una de
Mega Millions es una de las loterías más populares del mundo (REUTERS)

Para jugar Mega Millions debes de seleccionar seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no decides qué número elegir puedes dejar que Mega Millions selecciones de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, da un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions inició el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Donald Trump anunció una nueva etapa en la ofensiva contra el narcotráfico en Venezuela: “Comenzarán los bombardeos en tierra”

El mandatario estadounidense enfatizó que la estrategia, aunque incluye acciones en suelo venezolano, tiene como principal objetivo a quienes considera responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica

Donald Trump anunció una nueva

Wall Street cerró en baja tras fuertes caídas del sector tecnológico

El Nasdaq lideró las pérdidas luego del desplome de Broadcom y el retroceso de otros grandes valores, mientras los inversores reaccionaron con cautela a los balances empresariales y esperan nuevos datos económicos clave tras el recorte de tasas de la Reserva Federal

Wall Street cerró en baja

Plataformas, IA y redes sociales: cómo la hiperconectividad definió a la generación Z en 2025

El acceso casi permanente a internet, en YouTube y TikTok, y la integración de inteligencia artificial transforman la forma en que los adolescentes estadounidenses viven y se relacionan, según un reciente informe

Plataformas, IA y redes sociales:

Aviones militares de EEUU volaron a pocos kilómetros de La Orchila, la isla que sirve de refugio al dictador Nicolás Maduro

El operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, desplegadas en el marco del dispositivo militar que Washington mantiene en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Aviones militares de EEUU volaron

El teniente general Evan Pettus asumió la dirección del Comando Sur de Estados Unidos

El relevo se produce en medio de la escalada de operativos contra el narcotráfico en aguas venezolanas y horas después de que la Casa Blanca anunciara la incautación de un petrolero cerca de las costas de Venezuela

El teniente general Evan Pettus
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
El duro comentario de Wanda

El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

Nahuel Pennisi contó cómo conoció a su esposa y qué lo enamoró en un encuentro laboral en Tucumán: su historia de amor

El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo le salvó la vida: “Respirá que no te vamos a dejar ir”

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

INFOBAE AMÉRICA

La OEA pidió por resultados

La OEA pidió por resultados “creíbles” y “aceptados por todos” de la elección de Honduras a casi dos semanas de la jornada electoral

“Bugonia” y su atmósfera de temor es un shock para el Sistema

Los 187.460 kilómetros de todos los caminos que conducían a Roma, completamente cartografiados

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio