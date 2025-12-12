El aporte de los refugiados al desarrollo económico de Estados Unidos es positivo a largo plazo, según un estudio

El impacto económico de los refugiados en Estados Unidos es positivo a largo plazo. (REUTERS)

La llegada de refugiados a Estados Unidos ha tenido un impacto económico positivo a largo plazo, según muestran múltiples análisis referidos por The Wall Street Journal (WSJ) . Durante las últimas décadas, cerca de tres millones de personas han ingresado al país bajo la condición de refugiado, involucrando inicialmente retos de integración, pero evidenciando efectos favorables en empleo, emprendimiento y recaudación fiscal con el paso de los años.

Datos de la Oficina del Censo estadounidense y estudios académicos concluyen que, aunque los refugiados suelen iniciar su estadía en condiciones de pobreza, la mayoría logra cerrar la brecha económica respecto a otros grupos inmigrantes y a los ciudadanos nacidos en el país.

Un estudio de la Universidad de Notre Dame citado por el diario señala que este grupo consume más ayudas públicas que lo que aporta en impuestos durante sus primeros ocho años, pero tras ese periodo la situación se invierte. “Durante los primeros 20 años en Estados Unidos, los refugiados aportan en promedio 21.000 dólares más en impuestos de lo que reciben en beneficios públicos“, señala la investigación.

Los refugiados cierran la brecha económica con otros inmigrantes y ciudadanos estadounidenses tras una década de residencia. (REUTERS/Tim Evans)

El aporte global de los refugiados a la economía se precisa con estadísticas oficiales. Un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reveló que entre 2005 y 2019, el costo de prestaciones sociales y ayudas a refugiados, asilados y sus familias ascendió a 723.400 millones de dólares, mientras que sus aportaciones en tributos durante ese periodo totalizaron 739.400 millones de dólares. Así, el saldo fiscal resulta levemente favorable, según explicó el informe recogido por The Wall Street Journal.

Desafíos de adaptación para los refugiados

El proceso de adaptación de los refugiados implica desafíos, entre ellos el aprendizaje del idioma. Un análisis del Consejo Americano de Inmigración citado por el mismo medio identificó que cerca del 46% de los refugiados con más de seis años en el país dominaba el inglés a un nivel muy alto o exclusivo, cifra cercana al 50% de otros inmigrantes.

El origen de los refugiados ha cambiado a lo largo de los años. Desde 1970, Estados Unidos recibió principalmente personas procedentes de la Unión Soviética y Vietnam. En los años noventa, aumentó la llegada desde Bosnia-Herzegovina y, en la última década, de la República Democrática del Congo, así como de países de Oriente Medio y África. En total, además de los refugiados, más de 800.000 personas han recibido asilo entre 1990 y 2022, puntualizó The Wall Street Journal.

El emprendimiento de refugiados impulsa la economía local, con el 45% de los pequeños negocios de Start:ME liderados por inmigrantes. (REUTERS/Tim Evans)

El dinamismo de los refugiados se refleja también en el ámbito empresarial. “Los refugiados son uno de los casos de éxito más claros y sólidos en términos económicos”, afirmó Giovanni Peri, profesor de economía en la Universidad de California, Davis.

Según datos del programa Start:ME, una aceleradora de negocios en Clarkston, Georgia, el 45% de los pequeños negocios respaldados por el programa están dirigidos por inmigrantes de más de 40 nacionalidades.

Erin Igleheart, directora del programa, explicó en diálogo con el diario estadounidense que los refugiados han impulsado cafeterías, tiendas de alimentación y comercios especializados, generando empleo y transformando la economía local.

El perfil de los refugiados en Estados Unidos ha cambiado desde 1970, con llegadas recientes desde África y Oriente Medio. (REUTERS/Tim Evans)

Aunque parte de la población refugiada se mantiene por debajo de la línea de pobreza aún años después de su arribo, los datos oficiales muestran que tras una década en el país, su ingreso medio familiar se equipara al promedio estadounidense, al igual que las tasas de pobreza.

En términos generales, los refugiados han generado más en impuestos de lo que han recibido en beneficios públicos, concluye el balance fiscal de los diversos informes. The Wall Street Journal cita que los programas de ayuda, en parte gestionados por organizaciones como Catholic Charities USA, facilitan la inserción laboral y habitacional, acelerando la integración y el tránsito hacia la estabilidad financiera.

Entre 1990 y 2022, la cifra total de refugiados admitidos y personas con asilo sobrepasa los 2.9 millones. El peso relativo de los refugiados frente al universo migratorio estadounidense permanece bajo, ya que se estima una población total de 52 millones de inmigrantes residiendo en el país, de acuerdo con datos recogidos por The Wall Street Journal.