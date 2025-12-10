Estados Unidos

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles

El fallo obliga a devolver el control de las fuerzas al gobernador de California, Gavin Newsom, y da plazo al gobierno para apelar

Guardar
El control de la Guardia
El control de la Guardia Nacional en Los Ángeles volvió a manos estatales tras fallo judicial (Reuters)

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el bloqueo temporal del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, revocando la directiva del presidente Donald Trump y restituyendo el control de estas fuerzas al gobernador de California, Gavin Newsom.

El fallo responde a meses de enfrentamientos institucionales entre el Gobierno federal y la administración estatal, surgidos durante las protestas sociales por las políticas migratorias de la Casa Blanca.

La resolución, emitida por el juez Charles Breyer del Tribunal de Distrito en San Francisco, puso en duda la legalidad de la intervención federal en la Guardia Nacional de California.

El juez Charles Breyer dictaminó
El juez Charles Breyer dictaminó que Trump no tenía poderes ilimitados para federalizar tropas (The Dwight D. Opperman Foundati)

El fallo rechazó la postura de la Casa Blanca, que sostenía que las protestas constituían una rebelión que habilitaba el envío de tropas, y negó que el presidente tuviera atribuciones ilimitadas para federalizar estas fuerzas durante emergencias.

La medida judicial fue motivada por las manifestaciones contrarias a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hechos que impulsaron operativos policiales y críticas desde gobiernos locales y estatales. Según Fox News, el juez Breyer describió la intervención presidencial como “contraria a la ley” y advirtió sobre la amenaza de instaurar una “fuerza policial nacional integrada por tropas estatales bajo mando federal”.

El despliegue en Los Ángeles lo ordenó Donald Trump en junio, quien argumentó la necesidad de “combatir el crimen y proteger propiedades federales y personal de los manifestantes”, en declaraciones suyas.

La intervención de la Guardia
La intervención de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue origen de disputas políticas nacionales (AP Foto/Eric Thayer, Archivo)

Para la Casa Blanca, la gravedad de los incidentes superó la capacidad de autoridades locales. Sin embargo, líderes municipales y estatales, incluidos responsables de otras ciudades como Chicago, Washington D. C., Memphis y Portland, rechazaron la intervención federal y afirmaron que la mayoría de las protestas fueron pacíficas y acusando al presidente de exagerar incidentes aislados de violencia para justificar su decisión.

Con la nueva orden, el poder federal queda restringido sobre el uso de la Guardia Nacional en estos contextos. En su fallo, Breyer subrayó: “Los fundadores diseñaron nuestro gobierno para que fuera un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los acusados dejan claro que el único cheque que quieren es uno en blanco

La oficina del gobernador Gavin Newsom celebró la resolución judicial y expresó su esperanza de que las tropas regresen a sus funciones esenciales tras haber sido apartadas “en detrimento de la seguridad pública local”,

Gavin Newsom recuperó el mando
Gavin Newsom recuperó el mando de la Guardia Nacional en California por decisión judicial (Foto AP/Karen Warren, archivo)

Ante la sentencia, la respuesta del Gobierno federal llegó inmediatamente. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la decisión presidencial y reiteró que Trump “ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a agentes y recursos federales tras los violentos disturbios” que, según su criterio, los líderes locales no habrían logrado contener.

Abigail Jackson defendió la legalidad
Abigail Jackson defendió la legalidad de Trump al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles

Además, anticipó que el Departamento de Justicia apelará la sentencia. La orden judicial concedió a la administración Trump hasta el lunes 15 de diciembre para presentar una apelación antes de que entre en vigor el retiro de los efectivos federales y el retorno al mando estatal.

El retiro de la Guardia
El retiro de la Guardia Nacional en Los Ángeles será efectivo tras resolver la apelación federal (AP Photo/Damian Dovarganes)

Al momento del fallo, fuentes judiciales calcularon que persistían unos 300 efectivos bajo control federal, una cifra muy inferior a los 5.000 desplegados durante el punto álgido de las protestas; en esa fase también intervinieron cerca de 700 integrantes del Cuerpo de Marines.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosGuardia Nacional de Los ÁngelesDonald TrumpLos ÁngelesCaliforniaGuardia de Estados Unidos

Últimas Noticias

Wall Street cerró al alza tras el nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances al concluir la jornada, impulsados por las expectativas de mayor crecimiento y una menor inflación

Wall Street cerró al alza

El uso de GoFundMe para recaudar dinero para gastos básicos como alimentación y vivienda aumento en EEUU en 2025

De acuerdo con la plataforma, las palabras más frecuentes en las descripciones de las campañas este año fueron “trabajo”, “comida”, “factura”, “hogar”, “cuidado” y “amor”

El uso de GoFundMe para

Inundaciones récord en Washington generaron evacuaciones y alerta máxima en algunas comunidades

Un fenómeno meteorológico ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y mantiene en alerta a varias localidades, mientras los niveles de los ríos continúan elevados y las autoridades advierten sobre riesgos persistentes

Inundaciones récord en Washington generaron

El antiguo lago Manly reapareció tras lluvias récord en el Valle de la Muerte

La acumulación de agua en Badwater Basin ha sido suficiente para cubrir las salinas, fenómeno que podría favorecer también la aparición de un espectáculo de flores silvestres en primavera

El antiguo lago Manly reapareció

Luego de 80 años, los restos de un soldado con Medalla de Honor de la Segunda Guerra Mundial fueron identificados

El comandante luchó contra enemigos japoneses, quienes lo capturaron y mantuvieron preso hasta su muerte unos años después

Luego de 80 años, los
DEPORTES
Manchester City venció 2-1 al

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: todos los goles

El video que escandaliza al fútbol europeo: acusan a un entrenador de golpear a un periodista discapacitado

La joya de inferiores que Boca Juniors pierde por la patria potestad: el poderoso club europeo en el que se probará

De Myanmar a la cima de la UFC: la historia de superación y gloria de Joshua Van

La aguda respuesta de Thomas Müller cuando le pidieron comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo tras perder la MLS con el argentino

TELESHOW
Los días de Maxi López

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

INFOBAE AMÉRICA

Hamas acepta “congelar” sus armas

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Sundance 2026, un festival marcado por la memoria de Robert Redford y el adiós a Park City

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios