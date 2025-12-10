Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles

El control de la Guardia Nacional en Los Ángeles volvió a manos estatales tras fallo judicial (Reuters)

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el bloqueo temporal del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, revocando la directiva del presidente Donald Trump y restituyendo el control de estas fuerzas al gobernador de California, Gavin Newsom.

El fallo responde a meses de enfrentamientos institucionales entre el Gobierno federal y la administración estatal, surgidos durante las protestas sociales por las políticas migratorias de la Casa Blanca.

La resolución, emitida por el juez Charles Breyer del Tribunal de Distrito en San Francisco, puso en duda la legalidad de la intervención federal en la Guardia Nacional de California.

El juez Charles Breyer dictaminó que Trump no tenía poderes ilimitados para federalizar tropas (The Dwight D. Opperman Foundati)

El fallo rechazó la postura de la Casa Blanca, que sostenía que las protestas constituían una rebelión que habilitaba el envío de tropas, y negó que el presidente tuviera atribuciones ilimitadas para federalizar estas fuerzas durante emergencias.

La medida judicial fue motivada por las manifestaciones contrarias a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hechos que impulsaron operativos policiales y críticas desde gobiernos locales y estatales. Según Fox News, el juez Breyer describió la intervención presidencial como “contraria a la ley” y advirtió sobre la amenaza de instaurar una “fuerza policial nacional integrada por tropas estatales bajo mando federal”.

El despliegue en Los Ángeles lo ordenó Donald Trump en junio, quien argumentó la necesidad de “combatir el crimen y proteger propiedades federales y personal de los manifestantes”, en declaraciones suyas.

La intervención de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue origen de disputas políticas nacionales (AP Foto/Eric Thayer, Archivo)

Para la Casa Blanca, la gravedad de los incidentes superó la capacidad de autoridades locales. Sin embargo, líderes municipales y estatales, incluidos responsables de otras ciudades como Chicago, Washington D. C., Memphis y Portland, rechazaron la intervención federal y afirmaron que la mayoría de las protestas fueron pacíficas y acusando al presidente de exagerar incidentes aislados de violencia para justificar su decisión.

Con la nueva orden, el poder federal queda restringido sobre el uso de la Guardia Nacional en estos contextos. En su fallo, Breyer subrayó: “Los fundadores diseñaron nuestro gobierno para que fuera un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los acusados dejan claro que el único cheque que quieren es uno en blanco”

La oficina del gobernador Gavin Newsom celebró la resolución judicial y expresó su esperanza de que las tropas regresen a sus funciones esenciales tras haber sido apartadas “en detrimento de la seguridad pública local”,

Gavin Newsom recuperó el mando de la Guardia Nacional en California por decisión judicial (Foto AP/Karen Warren, archivo)

Ante la sentencia, la respuesta del Gobierno federal llegó inmediatamente. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la decisión presidencial y reiteró que Trump “ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a agentes y recursos federales tras los violentos disturbios” que, según su criterio, los líderes locales no habrían logrado contener.

Abigail Jackson defendió la legalidad de Trump al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles

Además, anticipó que el Departamento de Justicia apelará la sentencia. La orden judicial concedió a la administración Trump hasta el lunes 15 de diciembre para presentar una apelación antes de que entre en vigor el retiro de los efectivos federales y el retorno al mando estatal.

El retiro de la Guardia Nacional en Los Ángeles será efectivo tras resolver la apelación federal (AP Photo/Damian Dovarganes)

Al momento del fallo, fuentes judiciales calcularon que persistían unos 300 efectivos bajo control federal, una cifra muy inferior a los 5.000 desplegados durante el punto álgido de las protestas; en esa fase también intervinieron cerca de 700 integrantes del Cuerpo de Marines.

