Más de 122 millones de personas se moverán por EEUU en Navidad y Año Nuevo según la AAA, con récord histórico de viajeros

Más de 122 millones de personas viajarán en Estados Unidos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, según la AAA. (REUTERS/Jim Vondruska)

Más de 122 millones de personas protagonizarán el mayor movimiento de viajeros en Estados Unidos durante las fiestas de fin de año, de acuerdo con estimaciones oficiales de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). El desplazamiento masivo está proyectado para el periodo entre el 20 de diciembre y el 1 de enero, y afectará a usuarios de medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo en todo el territorio nacional.

El informe de la AAA, citado por NBC News, anticipa un crecimiento de los viajes del 2,2% respecto a la temporada anterior, lo que representa el volumen más alto jamás registrado para estas fechas. El estudio abarca movilizaciones a partir de los 80 kilómetros (50 millas) fuera del domicilio, en un contexto donde la demanda de traslados responde tanto a reuniones familiares como a vacacionistas en busca de destinos de playa.

La dinámica de movilidad estará acompañada de advertencias oficiales sobre seguridad vial y congestión, según el mismo reporte. Las autoridades y la Asociación, en conjunto, subrayan la necesidad de incrementar las precauciones y planificar los itinerarios, tras contabilizar más de 860.000 solicitudes de asistencia en carretera en la Navidad precedente.

¿Cuántos estadounidenses viajarán en Navidad y Año Nuevo?

Según la AAA, 122,4 millones de personas viajarán durante la temporada navideña y de Año Nuevo en 2024-2025, cifra que rompe el récord histórico previo de 119,7 millones registrado en 2024. El dato, publicado por NBC News, incluye quienes se desplazan por carretera, aire y medios alternativos, con la previsión de un aumento sostenido en la movilidad a nivel nacional.

Para interpretar el alcance, la vicepresidenta de AAA Travel, Stacey Barber, declaró en un comunicado citado por el medio estadounidense: “Las celebraciones de fin de año son diversas, pero comparten el deseo de viajar, ya sea para regresar al lugar de origen o conocer nuevos destinos”.

El aumento en la cantidad de personas movilizándose supone mayor presión sobre la infraestructura, una tendencia que se acentuará respecto a años anteriores debido al descenso en los precios del combustible y la recuperación de la conectividad aérea pospandemia, señala el análisis de la AAA.

El movimiento de viajeros en 2024-2025 marca un récord histórico, con un aumento del 2,2% respecto al año anterior. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Qué días y qué horas evitar para viajar durante Navidad y Año Nuevo en Estados Unidos?

El análisis de patrones de tráfico realizado por la empresa de datos INRIX, reproducido por NBC News, desglosa cuáles son los peores días y las peores horas para viajar por carretera en Estados Unidos durante las fiestas. Según su modelo estadístico, el fin de semana previo a Navidad y el viernes 26 de diciembre son los momentos con mayor congestión, en franjas comprendidas entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Para quienes opten por evitar los cuellos de botella, las mejores alternativas incluyen viajar en la madrugada o a primera hora del día (antes de las 10:00 u 11:00, dependiendo de la jornada) o bien tras las 21:00, de acuerdo con INRIX. El 25 de diciembre y el 1 de enero suelen tener menor tráfico, convirtiéndose en opciones favorables para quienes disponen de flexibilidad horaria.

Tabla de retrasos y recomendaciones para viajes en carretera (según INRIX):

Viernes 20 de diciembre: peor entre 12:00 y 20:00, mejor después de las 21:00

Sábado 21 de diciembre: peor entre 13:00 y 19:00, mejor antes de las 11:00

Domingo 22 y lunes 23 de diciembre: peor entre 13:00 y 19:00, mejor antes de las 10:00

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de diciembre: peor entre 11:00 y 20:00, mejor antes de las 11:00Según recomendó la AAA en el informe recogido por NBC News, los días con menos tránsito son el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, donde no se esperan afectaciones significativas para circular ni en los accesos a ciudades.

¿Qué medios de transporte prefieren los estadounidenses durante las fiestas?

El desglose realizado por la Asociación Americana del Automóvil (AAA) indica que más de 109,5 millones de personas usarán el automóvil particular para trasladarse. Este dato, publicado por NBC News, está impulsado por el abaratamiento de la gasolina, cuyo precio nacional cayó por debajo de los 3 dólares por galón en diciembre.

Por su parte, 8,03 millones viajarán en avión dentro del país, estableciendo un máximo histórico para movimientos domésticos. La AAA aclaró que los boletos de avión resultan más caros en los días previos a la Navidad; en cambio, el 25 de diciembre aparecen como la opción menos costosa.

Un segmento adicional de 4,9 millones de viajeros se trasladará utilizando trenes, autobuses o cruceros, de acuerdo con las cifras suministradas por la asociación y reproducidas por NBC News.

La AAA advierte sobre congestión vial y recomienda planificar itinerarios para evitar los horarios y días de mayor tráfico. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

¿Cuáles son los principales destinos turísticos de Estados Unidos e internacionales en Navidad y Año Nuevo?

El relevamiento de reservas realizado por la AAA, citado por NBC News, mostró que los sitios más demandados a nivel nacional son, en este orden: Orlando, Fort Lauderdale, Miami, Anaheim/Los Ángeles, Honolulu, Tampa, Nueva York, Maui, Dallas/Fort Worth y Las Vegas.

A nivel internacional y Caribe, los diez principales destinos incluyeron: Cancún, Punta Cana, Cozumel, San José, Puerto Vallarta, San Juan (Puerto Rico), Nassau (Bahamas), Roma (Italia), Oranjestad (Aruba) y Sídney (Australia).

La preferencia se orienta a lugares con clima cálido, tanto en el sur de Estados Unidos como en México, el Caribe y lugares turísticos de Europa y Oceanía.

¿Qué medidas de seguridad recomienda la AAA para los viajes por carretera?

La AAA enfatiza la importancia de la planificación y el mantenimiento preventivo de los vehículos antes de los desplazamientos. El protocolo de seguridad difundido por la asociación, y destacado por NBC News, apunta a revisar las condiciones técnicas de los automóviles, llevar equipos de emergencia y respetar las velocidades legales.

Durante el periodo de fiestas del año anterior, más de 860.000 conductores solicitaron asistencia por incidentes viales, incluidos desperfectos mecánicos y accidentes. “Se ruega reducir la velocidad y desplazarse hacia otra vía al pasar junto a vehículos detenidos”, recuerda la asociación, en alusión a las leyes estatales de protección a conductores y trabajadores viales.

También se solicita informarse sobre pronósticos meteorológicos y compartir el trayecto, para reducir la fatiga y los riesgos asociados al manejo prolongado.

El automóvil particular será el medio de transporte preferido, con más de 109,5 millones de estadounidenses desplazándose por carretera. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

¿Cómo afectarán los viajes masivos a las carreteras y aeropuertos?

La congestión se mantendrá elevada durante los días de mayor demanda, especialmente en las arterias de acceso a las grandes ciudades y en los corredores destinados a los principales destinos vacacionales. La AAA advierte, en declaraciones citadas por NBC News, sobre demoras adicionales debido al aumento de vehículos, obras en las vías y controles policiales.

En los aeropuertos, el tráfico alcanzará niveles máximos. Se prevén filas largas y esperas extendidas en los controles de seguridad y las áreas de embarque durante los días pico. El informe recomienda a los pasajeros llegar con antelación y consultar las políticas de las aerolíneas respecto a cambios y cancelaciones.

¿Cuáles son las perspectivas para los viajes en Navidad y Año Nuevo en Estados Unidos?

El incremento en la demanda de transporte y turismo reflejará el repunte pospandemia y el deseo de las familias de retomar tradiciones o explorar nuevos destinos. La AAA remarca la conveniencia de anticipar reservas, planificar itinerarios y verificar servicios de asistencia en ruta.

La presión sobre carreteras y terminales puede derivar en retrasos y en una mayor necesidad de servicios de emergencia y atención al viajero. Las proyecciones oficiales sugieren que estas tendencias seguirán presentes en los próximos periodos vacacionales si se mantiene la actual estructura de precios y disponibilidad de servicios.

El desenlace previsto para la temporada 2024-2025 implica una participación inédita de usuarios en los diferentes medios de transporte, con énfasis en el crecimiento del uso del automóvil particular y de vuelos domésticos. Las autoridades y la AAA insisten en la importancia de informarse, programar con antelación y seguir recomendaciones de seguridad para evitar complicaciones durante los desplazamientos navideños.