Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 7 de diciembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este domingo

Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

Como cada noche desde que inició la temporada 2025-26 de la NBA, la liga cuenta con una variedad de partidos que prometen acción y adrenalina a los seguidores del mejor baloncesto del mundo. A medida de que transcurren los encuentros la presión aumentó y las franquicias buscan asentar su camino hacia la gloria.

Actualmente hay muchas razones para seguir las actividades dentro de la liga: jugadas espectaculares, récords por batir y encuentros históricos, por mencionar algunas. Cada victoria es importante, puesto que la lucha en la cima de cada una de las conferencias se cierra a medida de que los partidos pasen.

Sigue de cerca las acciones de este día y no te pierdas ningún enfrentamiento. A continuación te compartimos toda la agenda de este domingo, los partidos más importantes y los que interesan a los aficionados de acuerdo al contexto actual de la liga.

Partidos de la NBA de hoy

Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo&nbsp; (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Orlando Magic vs New York Knicks

Hora de México: 11:00 horas

Hora del Este de EEUU: 12:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 9:00 horas

Estadio: Madison Square Garden

Ciudad: New York, NY

Boston Celtics vs Toronto Raptors

Hora de México: 14:30 horas

Hora del Este de EEUU: 15:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:30 horas

Estadio: Scotiabank Arena

Ciudad: Toronto, ON

Denver Nuggets vs Charlotte Hornets

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Spectrum Center

Ciudad: Charlotte, NC

Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: FedExForum

Ciudad: Memphis, TN

Golden State Warriors vs Chicago Bulls

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: United Center

Ciudad: Chicago, IL

Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Xfinity Mobile Arena

Ciudad: Philadelphia, PA

Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Delta Center

Ciudad: Salt Lake City, UT

Los MVP’s en la historia de la NBA

Kareem Abdul Jabbar es el
Kareem Abdul Jabbar es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).

En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.

De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.

Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.

Al fin se reconoce lo

Miami implementará taxis aéreos eléctricos

Confirman 14 casos de enfermedad

Estos son los secretos inesperados

Esto dice la ley de
Se corre el GP de

Las mil caras de Joaquín

Revelan el verdadero propósito de

