Una ola ártica rompe récords de frío y altera escuelas, vuelos y carreteras en varias regiones de Estados Unidos

La ola de frío extremo en Estados Unidos establece récords de temperatura mínima en ciudades como Chicago, Nueva York y Buffalo. (EFE/JALEN WRIGHT)

Una ola de frío extremo cruzó este viernes el Medio Oeste, el Noreste y el Atlántico Medio de Estados Unidos, estableciendo temperaturas mínimas récord y provocando cierres escolares y demoras en el transporte. El fenómeno, ligado a la entrada de una masa de aire ártico, llevó los termómetros a registros negativos en ciudades como Chicago, Nueva York, Buffalo y Washington D.C., en la jornada del 5 de diciembre. Este evento afecta a millones de habitantes y se considera relevante por tratarse de la irrupción de aire más frío de la temporada, según las autoridades meteorológicas estadounidenses.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA por sus siglas en inglés) y con datos corroborados por The Weather Channel, varias ciudades del noreste y medio oeste rompieron sus récords de temperatura mínima en las primeras horas del viernes. Scranton, en el estado de Pennsylvania, registró -14,4 °C (6 °F), Plattsburgh en Nueva York llegó a -20 °C (-4 °F), Springfield en Illinois alcanzó -17,7 °C (0 °F), y Kalamazoo en Michigan marcó -16,1 °C (3 °F). ABC News citó a la meteoróloga jefe Ginger Zee, quien confirmó que “el aire más frío del año está instalado en el corazón de estas regiones” y que se reportan “sensaciones térmicas por debajo de cero grados Fahrenheit en Boston y Buffalo”.

Este episodio de clima extremo se produce en un contexto donde, según los informes oficiales previos del Servicio Meteorológico Nacional, ya existían alertas de frío intenso, riesgo de heladas y avisos de tormentas de nieve en varios estados. Las autoridades habían anticipado una rápida caída de la sensación térmica. El sistema escolar de varios distritos del Atlántico Medio adoptó cierres preventivos mientras que autopistas y aeropuertos reportaron demoras desde primeras horas del viernes.

¿Dónde se registró el frío más extremo y cuáles son las cifras récord en 2025?

El avance del aire ártico provocó nuevos récords de temperatura mínima en al menos cuatro estados, según The Weather Channel y ABC News. En Scranton, Pennsylvania, el termómetro marcó -14,4 °C (6 °F), un valor sin precedentes recientes para la ciudad durante un mes de diciembre. Plattsburgh, Nueva York, pasó a los registros nacionales por un descenso hasta -20 °C (-4 °F). Mientras tanto, Springfield, Illinois, y Kalamazoo, Michigan, alcanzaron 0 °F y 3 °F, respectivamente.

El frío matinal estuvo acompañado de sensaciones térmicas todavía más bajas, cifras que ABC News evalúa como resultado de los vientos sostenidos provenientes del noroeste. En Boston y Buffalo, la percepción térmica cayó por debajo de los -17,7 °C (0 °F). De forma puntual, Nueva York amaneció con valores térmicos entre los -9 °C y -7 °C (15 °F a 20 °F), con sensaciones más bajas según el Índice Nacional de Sensación Térmica difundido por la NOAA.

Más de 30 millones de personas permanecen bajo alerta por frío ártico, con cierres escolares y demoras en el transporte en el noreste y medio oeste. (AP Foto/Jeff Roberson, archivo)

¿Cómo ha impactado la ola ártica a las escuelas y servicios públicos?

El efecto directo de la ola ártica se sintió en la actividad escolar, especialmente en Virginia, donde más de una docena de distritos oficiales decidieron cerrar o retrasar las clases, según recogió ABC News y la filial WJLA de ese estado. En la ciudad de Richmond, la primera nevada significativa de la temporada dejó acumulaciones entre 2,5 y 7,6 centímetros (1 a 3 pulgadas), forzando la suspensión temporal de actividades presenciales.

En Washington, D.C., el episodio de nieve cubrió los principales accesos y registró aproximadamente 2,5 centímetros (1 pulgada) de acumulado, generando advertencias sobre pavimento resbaladizo y dificultades en el transporte diario, informó NOAA y The Weather Channel. Otras jurisdicciones escolares de los suburbios de Maryland y el norte de Virginia optaron por modificar sus horarios de entrada y salida, citando condiciones de viaje riesgosas.

Entre las recomendaciones institucionales, las autoridades estatales y municipales recalcaron la importancia de “mantener a los estudiantes fuera de las vías y resguardar el bienestar del personal”, según los comunicados recogidos por ABC News.

¿Qué afectaciones ha habido en el transporte y servicios de emergencia?

El evento climático generó demoras y cancelaciones en el transporte aéreo y terrestre, de acuerdo con los informes de The Weather Channel y el seguimiento de NOAA. Los aeropuertos internacionales de Chicago O’Hare, Boston Logan y Nueva York JFK informaron múltiples vuelos demorados debido a la acumulación de hielo y la reducción de visibilidad causada por la nieve.

En el ámbito vial, distintos organismos locales advirtieron sobre la presencia de hielo negro en autopistas y calles secundarias, especialmente en el corredor noreste. El Servicio Meteorológico Nacional solicitó “posponer desplazamientos no esenciales y extremar la precaución en la conducción”. Equipos de emergencia municipales y estatales fueron desplegados para esparcir sal y apoyar en incidentes de tránsito, reportaron medios locales.

Los trabajos de remoción de nieve y supervisión de puentes y pasos elevados estuvieron activos durante toda la jornada, de acuerdo con los despachos institucionales en Chicago y Nueva York.

El Servicio Meteorológico Nacional y The Weather Channel confirman sensaciones térmicas por debajo de cero grados Fahrenheit en Boston y Buffalo. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Habrá más nieve durante el fin de semana y cuáles son los pronósticos futuros?

Los pronósticos coincidieron en que la ola ártica continuará al menos hasta el lunes, de acuerdo con NOAA y The Weather Channel. Un nuevo impulso de aire frío podría llegar el domingo, agravando la sensación térmica y prolongando las restricciones de movilidad vigentes. The Weather Channel proyectó que Minneapolis y el norte de Illinois volverán a experimentar sensaciones térmicas negativas durante la madrugada del sábado y domingo.

Según el boletín oficial, se esperaba que una “nueva tormenta rápida de nieve” cruzara las Dakotas y Nebraska durante el sábado, dejando posibles acumulados de 7 a 18 centímetros (3 a 7 pulgadas) en el este de Iowa. Allí, NOAA emitió una advertencia de tormenta invernal y aconsejó preparar suministros de emergencia y limitar la exposición al frío. La ciudad de Chicago podría reportar una ligera caída de nieve la mañana del domingo, sin previsión de interrupciones mayores en el suministro eléctrico ni en los servicios básicos.

¿Cómo se protegen las ciudades y cuáles son las recomendaciones vigentes?

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional emitieron recomendaciones reiteradas sobre la vestimenta en capas, la importancia de cubrir manos, cabeza y rostro y la atención especial a las personas de edad avanzada, niños y quienes viven en situación de calle. En las zonas rurales del medio oeste, donde el tiempo de exposición al frío puede ser mayor durante actividades agrícolas y ganaderas, las oficinas estatales de salud recordaron la “necesidad de hidratarse y limitar el tiempo al aire libre”.

ABC News citó a expertos de la organización climática que insistieron: “El frío extremo puede causar efectos adversos para la salud en pocos minutos”. Las autoridades de emergencia recordaron a la ciudadanía que no utilice estufas de combustión interna en espacios cerrados ni intente descongelar tuberías con llamas abiertas, para evitar intoxicaciones o incendios.

NOAA prevé que la ola de frío continuará hasta el lunes, con nuevas tormentas de nieve y acumulados de hasta 18 centímetros en el este de Iowa. (AP Foto/Kathy McCormack)

¿Cuántas personas han resultado afectadas y qué magnitud tiene este evento según cifras oficiales?

Más de 30 millones de habitantes permanecen bajo vigilancia por frío extremo, más de 2.000 vuelos reportaron retrasos y cientos de escuelas modificaron sus jornadas, según cifras divulgadas por NOAA y The Weather Channel hasta la tarde del viernes. Las cifras duplican los registros de la anterior ola ártica de noviembre, según comparaciones institucionales.

Los inventarios de suministros de emergencia –como mantas, alimentos no perecederos y calefactores portátiles– registraron un repunte de la demanda en supermercados del noreste y el medio oeste, según reportes sectoriales.

¿Qué respuesta han dado las autoridades y cuáles son las próximas medidas previstas?

Las autoridades municipales y estatales desplegaron refugios de emergencia, centros de calentamiento y líneas especiales de ayuda para personas sin hogar. ABC News destacó que los servicios sociales de Nueva York y Chicago activaron dispositivos móviles y ampliaron horarios de atención. Las escuelas, por su parte, indicaron a través de comunicados institucionales distribuidos por la cadena WJLA y el Gobierno de Virginia que “las actividades se reanudarán según lo permita la evolución meteorológica”.

NOAA y The Weather Channel anunciaron que seguirán monitoreando la situación y publicarán nuevos avisos oficiales cada seis horas, mientras la masa de aire frío permanezca en latitudes bajas.

¿Qué impacto tendrá el clima en las actividades de los próximos días y cuáles son las recomendaciones?

El impacto inmediato de la ola ártica recae sobre la movilidad, las actividades escolares, la economía local y la prestación de servicios públicos, de acuerdo con la información recopilada por ABC News. Las restricciones de viaje y los cierres preventivos de instituciones educativas podrían mantenerse por varias jornadas hasta que el flujo de aire polar ceda hacia el norte, informaron NOAA y The Weather Channel. Las próximas actualizaciones se centrarán en los riesgos de acumulación de nieve y consumo energético elevado.

Los organismos oficiales aconsejaron consultar solo canales y portales de información confiable, evitar rumores y acatar las instrucciones de los servicios de protección civil y emergencias.