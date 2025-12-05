Estados Unidos

Calendario lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

La luna nos muestra una parte distinta de su cara cada semana, así se podrá ver en los siguientes días desde Estados Unidos, de acuerdo al calendariolunar.

El calendario lunar ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia para determinar fechas religiosas o de espiritualidad, festividades, actividades agrícolas y de pesca, así como otros eventos importantes, en algunas incluso sigue siendo relevante.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar diciembre

Este es el calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Actualmente la luna está en
Actualmente la luna está en cuarto creciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto creciente:

Actualmente y desde el pasado 28 de Noviembre de 2025, estamos en la fase de cuarto creciente, esto quiere decir que el satélite natural que rodea nuestro planeta se coloca en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. El astro estará en lo alto del cielo por la noche y ofrecerá una excelente vista.

Luna llena:

Para la siguiente semana, toda vez que termine el cuarto creciente, llegará una se las fases más esperadas del mes: la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaestados-unidos-noticiasnoticias

Últimas Noticias

¿Vale la pena ir a la universidad? Dos de cada tres estadounidenses lo dudan

Una nueva encuesta reveló que la mayoría en Estados Unidos cree que cursar estudios superiores ya no garantiza empleo ni estabilidad, mientras las deudas y la tecnología cambian el panorama

¿Vale la pena ir a

Donald Trump reemplazó al arquitecto encargado del salón de baile de la Casa Blanca por discrepancias

Shalom Baranes, especialista en obras federales, fue designado para liderar el proyecto, que prevé un espacio cuatro veces mayor que la sala del club Mar-a-Lago

Donald Trump reemplazó al arquitecto

Compradores en EEUU enfrentan cargos aduaneros inesperados por productos comprados en línea en el extranjero

Los afectados denuncian que, en muchos casos, la tarifas adicionales superan el valor de los productos pedidos, como resultado de la eliminación de la exención “de minimis”

Compradores en EEUU enfrentan cargos

FDA clasifica como clase II el retiro de barras de chocolate debido a alérgenos no declarados en EEUU

Autoridades sanitarias advierten sobre la presencia de trigo no especificado en el etiquetado de un lote de helados, lo que representa un riesgo para personas con sensibilidad alimentaria en varios estados

FDA clasifica como clase II

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental: cuatro presuntos narcoterroristas fueron abatidos

La operación fue ordenada por el secretario de Defensa Pete Hegseth como parte de una ofensiva contra organizaciones designadas como terroristas y vinculadas al narcotráfico internacional

Estados Unidos destruyó otra embarcación
DEPORTES
“Me querés hacer llorar”: la

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

6 frases de Scaloni: su reacción por el papel protagónico que tendrá en el sorteo del Mundial, el futuro de Messi y la Finalissima ante España

Diego Flores le puso fin al sueño de Faustino Oro y se aseguró el primer puesto del Campeonato Argentino de Ajedrez

TELESHOW
Daniela Celis sorprendió con una

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

El acuerdo al que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían llegado para las fiestas de Navidad y Año Nuevo de sus hijas

La emoción de Eugenia Tobal al ver la recuperación de su perro Romeo: “Me recuerda a mi madre”

Rocío Marengo compartió una foto del calostro para su hijo Isidro, tras convertirse en mamá: “Oro líquido”

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio