El arte sale de museos y se instala en ascensores de Nueva York

Un ascensor de diseño minimalista en un edificio corporativo de Manhattan incorpora arte geométrico y luz ambiental, parte de la tendencia de microgalerías en espacios cotidianos.

Durante trayectos de apenas segundos, los ascensores de edificios residenciales, oficinas y hoteles en ciudades como Nueva York se han convertido en escenarios para una experiencia cultural inesperada: mini galerías de arte que transforman estos espacios diminutos en puntos de encuentro con la creatividad. Esta tendencia, que responde al auge de los microespacios culturales y la cultura del pop-up art, busca democratizar el acceso al arte e insertarlo en los intersticios de la vida cotidiana.

El fenómeno de las intervenciones artísticas en ascensores se alinea con el creciente interés por las experiencias “hiperbreves” y el deseo de llevar el arte más allá de los museos y galerías tradicionales. Empresas de real estate y coworkings han comenzado a diferenciarse mediante la oferta de experiencias sensoriales en lugares antes ignorados, como los ascensores, que por su naturaleza cerrada, silenciosa y de uso efímero, resultan ideales para obras minimalistas, rotativas y accesibles.

Intervención artística temporal en un ascensor neoyorquino, donde murales envolventes transforman el trayecto en una experiencia sensorial inesperada.

La micro-curaduría en estos espacios responde a la falta de tiempo del público urbano y a la necesidad de mejorar el bienestar en oficinas y viviendas. Según Americans for the Arts, el 77% de las personas considera que el arte en espacios públicos mejora la calidad de vida. Esta percepción se ve respaldada por un estudio publicado en el Journal of Urban Design en 2022, que concluyó que las intervenciones estéticas en espacios cotidianos reducen la percepción de estrés urbano. Además, programas de arte corporativo en edificios de Nueva York han reportado un aumento de la satisfacción de empleados entre el 20 y el 25% cuando se integran obras en áreas comunes.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que “el arte puede reducir el estrés y mejorar el bienestar en entornos cotidianos, incluso cuando se experimenta brevemente”, según su informe de 2019 sobre el papel de las artes en la salud y el bienestar. Esta afirmación cobra especial relevancia en el contexto de los ascensores, donde el contacto con el arte es necesariamente fugaz, pero no por ello menos significativo.

Unas de las icónicas puertas Art Deco del edificio Chrysler, ejemplo histórico de cómo el arte ha formado parte de la experiencia en ascensores desde principios del siglo XX.

El impacto de estas micro-experiencias artísticas va más allá del simple embellecimiento del entorno. Un análisis de The New York Times en 2023 destacó que “las personas valoran cada vez más los encuentros artísticos breves, accesibles e inesperados en sus rutinas diarias”. Así, la presencia de arte en ascensores no solo enriquece el trayecto, sino que también contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad visual de los edificios.

Los formatos de arte que se adaptan a estos espacios incluyen fotografías impresas retroiluminadas, micropoesía o haikus, ilustraciones minimalistas, arte digital en pantallas LED y obras generadas por inteligencia artificial. La rotación semanal o mensual de las piezas mantiene el interés de los usuarios y permite a los curadores experimentar con diferentes estilos y temáticas. Artistas especializados en formatos pequeños o digitales encuentran en estos microespacios una plataforma para explorar nuevas formas de interacción con el público.

Ascensor renovado en un edificio de oficinas en Midtown Manhattan, que combina mármol y detalles dorados para integrar arte, diseño y bienestar.

El proceso de selección de obras para ascensores plantea desafíos particulares: la iluminación, el movimiento constante y la cercanía del espectador exigen soluciones creativas tanto en la curaduría como en la producción artística. Administradores de edificios y empresas de arte corporativo, como ArtLifting, TurningArt y Artify, colaboran con curadores y artistas para garantizar que cada intervención se adapte a las características únicas de cada ascensor.

La recepción por parte de residentes y empleados ha sido positiva, con testimonios que destacan la capacidad de estas micro-galerías para mejorar el humor diario y reducir la monotonía de los trayectos rutinarios. El éxito de la iniciativa ha llevado a considerar la expansión del concepto a otros microespacios urbanos, como escaleras, pasillos o cabinas telefónicas, consolidando la idea de que el arte puede y debe estar presente en todos los rincones de la ciudad.