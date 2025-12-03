Estados Unidos

Tres personas murieron y cinco resultaron heridas en dos accidentes automovilísticos de manera consecutiva

Los incidentes se dieron lugar en la Interestatal 57 de Illinois, luego de que un vehículo arrollara a un grupo tras un choque previo en Calumet Park, generando caos vial pasando la medianoche del miércoles

El cierre prolongado de la Interestatal 57 en Calumet Park, Illinois, tras un doble accidente que dejó tres muertos y cinco heridos, generó una extensa congestión vehicular y conmoción entre los testigos y familiares de las víctimas.

La Policía Estatal de Illinois informó que el suceso se produjo poco después de la medianoche del miércoles 3 de diciembre, cuando un automóvil embistió a un grupo de personas que se encontraban cerca de una colisión previa en la misma autopista.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Estatal de Illinois a People, el primer incidente involucró a tres vehículos y tuvo lugar justo al sur de la calle 120.

Un segundo vehículo impactó a tres personas que se encontraban fuera de su automóvil

Mientras las autoridades y algunos ocupantes de los vehículos accidentados permanecían en la zona, un segundo automóvil impactó a tres personas que se encontraban fuera de sus vehículos, provocando su muerte en el lugar. Las identidades de las víctimas fatales no han sido divulgadas por las autoridades.

Además de los fallecidos, otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital local. Según la Policía Estatal de Illinois, estas personas presentaban “lesiones que no ponen en peligro la vida”. El cierre total de los carriles de la I-57 se extendió hasta aproximadamente las 7:50 de la mañana, mientras se desarrollaban las labores de investigación y remoción de los vehículos involucrados.

Testigos presenciales relataron a medios locales detalles sobre la posible causa del accidente secundario

Una mujer, citada por WBBM, afiliada de CBS, aseguró que un vehículo negro circulaba a una velocidad estimada de al menos 160 kilómetros por hora (100 millas por hora) antes del impacto. Estas declaraciones sugieren que la conducción temeraria pudo haber sido un factor determinante en la tragedia.

Arthur Thomas, entrevistado por WLS, afiliada de ABC, explicó que su hija estuvo entre las personas involucradas en el accidente inicial. Thomas relató que el incidente comenzó cuando “un coche rozó y luego intentó salirse de la carretera”.

Añadió: “Los autos chocaron con un par de autos más y se salieron de la carretera. Cuando ella se detuvo, el auto que chocaron frente a ellos se desplomó. Supongo que atropellaron a algunas personas y había como tres o cuatro cuerpos en la autopista”, según declaró a WLS. Su hija sobrevivió al choque, de acuerdo con información de WGN, afiliada de CW.

Thomas informó al medio que su hija se encontraba a salvo

En declaraciones posteriores a WGN-TV, Arthur Thomas detalló que su hija, a salvo tras el accidente inicial, le informó que aún había niños dentro del automóvil que fue golpeado en el segundo accidente.

Thomas recordó: “Mi hija me llamó y me dijo que alguien la había atropellado, que intentó perseguirlos y que la sacaron de la carretera. Así que él la golpeó por detrás… y ella intentó atraparlo, y él la sacó de la carretera. Fue traumático para ella. Cuando me llamó, estaba completamente desorientada”.

El tráfico se intensificó en la Interestatal 57

Durante las horas posteriores al accidente, el tráfico en los carriles en dirección norte de la I-57 permaneció detenido durante varios kilómetros, mientras la Policía Estatal de Illinois realizaba las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las circunstancias del accidente ni sobre la identidad de los implicados.

