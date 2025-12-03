En medio del diálogo con Rusia, Trump dijo que la situación en Ucrania “no es fácil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el proceso de negociación con Rusia para desbloquear el conflicto en Ucrania atraviesa una fase especialmente delicada. Durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, señaló que “no es una situación fácil” en referencia a la misión que su enviado especial, Steve Witkoff, realizó en Moscú junto a Jared Kushner.

El mandatario volvió a enmarcar el viaje como un intento de explorar si existen bases realistas para un entendimiento tras semanas de estancamiento y un repunte de ataques en el frente.

Trump indicó que su equipo “está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo”, un mensaje que la Casa Blanca ha repetido en los últimos días ante la presión internacional por avances tangibles. Las conversaciones, congeladas en las semanas previas, regresaron a la agenda diplomática después de que Washington intensificara su mediación y de que el Kremlin aceptara recibir a la delegación estadounidense.

En Kiev, el presidente Volodimir Zelensky manifestó que está “esperando señales” de la delegación estadounidense tras sus reuniones en Moscú. En declaraciones difundidas por la Presidencia ucraniana, explicó que los próximos pasos de su Gobierno dependerán del informe que reciba de Washington.

El mandatario ucraniano aseguró que su equipo mantiene comunicación directa con los enviados estadounidenses y que una posible reunión bilateral podría producirse “muy pronto” si se cumplen las condiciones políticas necesarias.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asisten a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 2 de diciembre de 2025 (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

El mandatario afirmó que está “listo para recibir todas las señales” y dispuesto a reunirse con Trump si se abre una oportunidad concreta. Subrayó que el nivel de esa eventual reunión —técnico o de alto rango— dependerá del contenido del reporte que entregue el equipo de Witkoff tras su paso por Moscú.

Las declaraciones de Zelensky coincidieron con su visita de Estado a Irlanda, la primera realizada por un presidente ucraniano desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Ante el Parlamento irlandés, sostuvo que Kiev necesita “una paz digna” y llamó a que Europa y los países que respaldan el orden internacional apoyen activamente ese objetivo. En ese discurso destacó el papel de Irlanda como nación neutral pero comprometida políticamente con la defensa de la soberanía ucraniana.

El jefe de Estado recordó que el apoyo europeo es determinante para sostener defensas críticas frente a los ataques rusos. En los últimos meses, Rusia ha intensificado su campaña de misiles y drones contra infraestructuras energéticas y nodos logísticos, una estrategia que, según Kiev, busca deteriorar la moral civil y elevar el costo económico de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y su esposa, Olena Zelenska, son recibidos por la presidenta Catherine Connolly a su llegada al Aras an Uachtarain en Dublín durante su visita a Irlanda. Fecha de la foto: martes 2 de diciembre de 2025 (Brian Lawless/Pool vía REUTERS)

El contexto internacional también influye en la dinámica actual. Las señales de Washington, que intenta ejercer presión simultánea sobre Moscú y Kiev, aparecieron tras nuevos movimientos diplomáticos del Kremlin, que ha insistido en que cualquier conversación debe partir de sus exigencias territoriales.

Por otra parte, las capitales europeas han reclamado transparencia sobre los parámetros de un eventual plan estadounidense, en un momento en el que la UE discute cómo reforzar su propio apoyo financiero a Ucrania para 2026.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las negociaciones directas entre Moscú y Kiev han sido intermitentes y, en la mayoría de los casos, infructuosas. Los intentos de mediación internacional, incluidos los contactos promovidos por Turquía y por organizaciones multilaterales, no han logrado alterar los objetivos estratégicos de las partes.

El desenlace de la misión estadounidense en Moscú marcará el ritmo de las próximas semanas. Si Washington considera que existen condiciones para un diálogo más estructurado, Kiev deberá definir su margen de maniobra en un escenario militar todavía volátil. En paralelo, Europa observa con cautela la evolución de las conversaciones, consciente de que cualquier decisión afectará su propia seguridad y el equilibrio geopolítico de la región.