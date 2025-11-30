Estados Unidos

Una niña de 12 años fue rescatada tras quedar sepultada en un hoyo de arena en Texas

La rápida reacción de su padre y la coordinación de los organismos de emergencia permitieron salvar a la menor, que quedó atrapada con solo la cabeza visible

Personal de emergencia extrajo con cuidado a la niña de 12 años, que quedó atrapada con solo la cabeza visible tras el colapso de un hoyo en un banco de arena. (Departamento de Bomberos de The Woodlands)

Una niña de 12 años fue rescatada el pasado jueves 27 de noviembre durante una salida familiar de Acción de Gracias en Panther Creek, en The Woodlands, Texas, después de que un hoyo que cavaba en un banco de arena se derrumbara sobre ella, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde, hora local, cuando la niña jugaba junto a su familia. De manera repentina, la arena la cubrió por completo, según reportó el Departamento de Bomberos de The Woodlands en un comunicado difundido en redes sociales. Su padre respondió de inmediato y, al ver la situación crítica, logró retirar la arena de la zona de la cabeza de la menor, permitiéndole respirar mientras se solicitaba auxilio especializado.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia hallaron a la niña “con solo su rostro y cabeza visibles”, según detalló el comunicado oficial. “Los equipos trabajaron rápidamente para estabilizar el área y cuidadosamente retiraron la arena para liberar a la paciente”, explicaron los bomberos en su publicación.

El rápido accionar del padre permitió que la menor pudiera respirar mientras llegaban los servicios de emergencia. (Departamento de Bomberos de The Woodlands)

La intervención coordinada de los socorristas de cuatro agencias diferentes fue clave para evitar una tragedia. “Los primeros en responder trabajaron juntos sin problemas para convertir una tragedia inminente en una historia de Acción de Gracias que se contará durante décadas”, expresó el Departamento de Bomberos de The Woodlands a través de su cuenta de Facebook.

Tras la rápida acción, la menor fue evaluada por personal de salud en el mismo lugar del suceso y posteriormente fue entregada sin lesiones a sus padres, quienes declinaron mayor tratamiento médico, reportaron los servicios de emergencia.

Peligro de los hoyos de arena

El caso ha puesto en evidencia el peligro de cavar hoyos profundos en la arena, una actividad aparentemente innocua para muchas familias en paseos por playas o zonas ribereñas.

El profesor Stephen P. Leatherman, experto en ciencias costeras de la Universidad Internacional de Florida, ha advertido que la arena seca en hoyos puede volverse inestable y colapsar, dejando sin aire al atrapado. “Puede tomar solo tres a cinco minutos para que una persona atrapada se asfixie”, subrayó Leatherman en declaraciones difundidas por medios estadounidenses.

Expertos recomiendan no cavar agujeros en la arena más profundos que la altura de las rodillas y siempre rellenarlos después de su uso. (Departamento de Bomberos de The Woodlands)

Las autoridades recuerdan que, según el Servicio de Parques Nacionales, no se deben cavar hoyos más profundos que la altura de las rodillas y que siempre es fundamental rellenar cualquier hueco tras usarlo para evitar emergencias como esta.

Casos similares han tenido desenlaces trágicos en el pasado reciente. En febrero de 2024, una niña de 7 años murió en una playa de Florida tras el colapso de un hoyo de entre 1,5 y 1,8 metros de profundidad, donde jugaba junto a su hermano de nueve años, quien sobrevivió tras quedar parcialmente sepultado. Además, reportes de incidentes mortales y graves lesiones se han registrado en Nueva Jersey, California y Michigan en los últimos años, lo que resalta la necesidad de extremar precauciones en este tipo de actividades recreativas.

“Las familias deben estar conscientes de los riesgos que pueden representar actividades como cavar hoyos en la arena”, concluyeron las autoridades, que ratificaron su compromiso con la atención rápida y coordinada en casos de emergencias.

