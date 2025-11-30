Estados Unidos

Agenda NBA: encuentros que se jugarán hoy30 de noviembre y sus horarios

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este treinta

Guardar
Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquetbol profesional. La cartelera de este treinta tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.

Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.

No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.

Partidos NBA del 30 de noviembre

Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Kevin Jairaj-Imagn Images vía Reuters Con)

Houston Rockets vs Utah Jazz

Hora de México: 14:00 horas

Hora del Este de EEUU: 15:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:00 horas

Estadio: Delta Center

Ciudad: Salt Lake City, UT

Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Rocket Arena

Ciudad: Cleveland, OH

Atlanta Hawks vs Philadelphia 76ers

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Xfinity Mobile Arena

Ciudad: Philadelphia, PA

Toronto Raptors vs New York Knicks

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Madison Square Garden

Ciudad: New York, NY

Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers

Hora de México: 17:00 horas

Hora del Este de EEUU: 18:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:00 horas

Estadio: Moda Center

Ciudad: Portland, OR

San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Target Center

Ciudad: Minneapolis, MN

Memphis Grizzlies vs Sacramento Kings

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Golden 1 Center

Ciudad: Sacramento, CA

New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers

Hora de México: 20:30 horas

Hora del Este de EEUU: 21:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:30 horas

Estadio: Crypto.com Arena

Ciudad: Los Angeles, CA

El origen del baloncesto profesional en EEUU

Desde su creación en 1946,
Desde su creación en 1946, la liga de baloncesto ha logrado crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las mejores del mundo (Bob DeChiara-Imagn Images vía Reuters Con)

Cuando la liga de baloncesto profesional se comenzó a instaurar a inicios de la década de 1940, en Estados Unidos dominaban dos deportes: fútbol americano y béisbol. El basquetbol no era del todo popular y fue considerado como una actividad universitaria.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó un boom en la industria del entretenimiento, las actividades de ocio para las personas fue uno de los sectores más interesantes para los empresarios y en medio de esta euforia constante Walter A. Brow, dueño del Boston Garden, junto con otros inversionistas decidieron impulsar el basquetbol profesional.

Los empresarios tenían claros su objetivos, necesitaban de un espectáculo que se realizará en espacios cerrados y atrajera grandes audiencias. El baloncesto era el deporte ideal, pues además de que ya tenía la atención de ciertas personas, se podría jugar varias veces a la semana.

De acuerdo con información de la National Basketball Association (NBA), el 6 de junio de 1946, en el Hotel Commodore de Nueva York, la liga inició su camino y desde entonces ha logrado crecer a pasos agigantados al grado de convertirse en uno de los espectáculos más lucrativos del mundo.

La NBA arrancó con franquicias en 11 ciudades diferentes, estos equipos lograron asentar las bases de la competición, para incentivar a los empresarios y jugadores se decidió que cada equipo se quedaría con las ganancias de la taquilla en sus partidos como local y no podrían utilizar a jugadores universitarios hasta que hayan terminado su ciclo de cuatro años.

Temas Relacionados

BaloncestoNBAmexico-deportesNoticiasestados-unidos-deportes

Últimas Noticias

Trump apoya al candidato Asfura para terminar con la influencia de Maduro en Honduras y sumar un socio de confianza en América Latina

El presidente de Estados Unidos quiere quebrar el peso de Venezuela en la región, y fortalecer su bloque geopolítico que ya integran Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay

Trump apoya al candidato Asfura

Termina la temporada de huracanes sin ninguno que tocara a EEUU pero con uno histórico en Jamaica

El Caribe sufrió el impacto directo de Melissa, catalogada por la OMM como la “tormenta del siglo”, con vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora para Jamaica

Termina la temporada de huracanes

Caos por tormenta invernal en EEUU: cientos de vuelos cancelados y choques masivos en carreteras

Los meteorólogos anticipan un descenso abrupto de las temperaturas, estimando registros entre 10 y 20 grados Celsius por debajo de la media habitual de diciembre, junto a una nueva tormenta prevista para la próxima semana

Caos por tormenta invernal en

Al menos 1.700 vuelos cancelados y más de 6.500 demorados por la tormenta invernal en Estados Unidos

Las fuertes nevadas y bajas temperaturas provocaron retrasos de hasta cinco horas y complicaciones en carreteras, impactando a quienes intentan volver a sus casas tras el Día de Acción de Gracias

Al menos 1.700 vuelos cancelados

Un nuevo tiroteo en California dejó un saldo de 4 muertos y 10 heridos: agentes del FBI y la policía de Stockton investigan el caso

Un ataque armado interrumpió una celebración en Stockton, resultando en varias víctimas fatales y heridos, entre ellos menores, mientras las autoridades buscan al responsable

Un nuevo tiroteo en California
DEPORTES
Deportivo Madryn y Estudiantes de

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a Primera División: hora, TV y formaciones

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

Franco Colapinto largará desde los boxes el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

TELESHOW
Isabel Barón, entre el arte,

Isabel Barón, entre el arte, el vínculo con su hermana Jimena y su apuesta máxima en el teatro: “Me es fácil volar con la imaginación”

35 años del regreso de Mirtha Legrand a la tevé: por qué no querían contratarla y el desafío personal de Carlos Rottemberg

Albana Fuentes, con dos estrenos a corto plazo: “Siento felicidad y gratitud porque otra vez apostaron por mí”

Adriana Salgueiro quebró en llanto al relatar las amenazas de muerte que recibió en redes: “Es injusto y horrible”

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

INFOBAE AMÉRICA

Frank Lenz, el ciclista aventurero

Frank Lenz, el ciclista aventurero que desapareció misteriosamente mientras daba la vuelta al mundo

De Catalina de Aragón a Catalina Parr: el drama detrás de los matrimonios reales

En el cierre de su visita a Turquía, el papa León XIV llamó a los cristianos a unirse por la paz y el buen uso de la tecnología

Investigan corrupción y negligencias en seguridad detrás del incendio más mortífero de Hong Kong en décadas

¿Qué quiere Putin para detener la guerra?