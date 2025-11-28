Seguridad Social ampliaría las prestaciones para millones de beneficiarios viudos y divorciados en EEUU

El SWIFT Act pretende otorgar beneficios completos de Seguridad Social a viudos y divorciados sobrevivientes, sin restricciones de edad. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una propuesta legislativa conocida como SWIFT Act busca ampliar los beneficios de Seguridad Social para millones de estadounidenses viudos y divorciados sobrevivientes. El proyecto fue presentado esta semana en el Congreso de Estados Unidos y plantea cambios clave en el acceso y monto de las prestaciones, según reportó Newsweek.

Actualmente, existen cerca de 5,8 millones de beneficiarios de prestaciones por sobrevivencia en el país, de los cuales casi 4 millones son personas viudas. El acceso a estos beneficios está sujeto a reglas de edad y condiciones específicas.

Por ejemplo, la legislación en vigor permite que ciertos sobrevivientes reciban el apoyo económico a cualquier edad si cumplen ciertos requisitos, pero quienes tienen menos de 62 años ven reducido el monto de la ayuda. Además, las personas divorciadas solo acceden al derecho si el matrimonio duró al menos diez años.

De aprobarse, el SWIFT Act modificaría normas vigentes sobre seguridad social y beneficios para sobrevivientes en el país. (REUTERS/Rick Wilking)

El SWIFT Act, cuyo nombre completo es Ley de Igualdad de Trato en los Ingresos de los Cónyuges Sobrevivientes, pretende eliminar estas restricciones. De acuerdo con Newsweek, la propuesta permitiría que viudos y divorciados con discapacidad puedan recibir la totalidad de los beneficios correspondientes, independientemente de su edad.

Esta medida también extiende el beneficio de “child-in-care” para quienes tengan hijos menores a su cargo, ampliando el respaldo financiero para familias con desafíos de cuidado.

Entre los impulsores del proyecto se encuentran los senadores Kirsten Gillibrand (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), Amy Klobuchar (Minnesota), Patty Murray (Washington) y el independiente Bernie Sanders (Vermont).

Newsweek informó que el partido demócrata ha impulsado en fechas recientes iniciativas complementarias, entre ellas, la Ley de Ayuda de Emergencia contra la Inflación de la Seguridad Social, que otorgaría un incremento mensual de 200 dólares hasta julio de 2026, y la Ley de aumento de las prestaciones y los ajustes por costo de vida para las personas mayores, que modifica la fórmula de cálculo de los ajustes anuales por costo de vida.

Actualmente, casi 4 millones de personas viudas dependen de prestaciones por sobrevivencia en Estados Unidos. (REUTERS/Andrew Kelly)

“Nuestros adultos mayores han trabajado y contribuido durante toda una vida y merecen recibir prestaciones adecuadas y retirarse con dignidad“, expresó la senadora Gillibrand en declaraciones recogidas por Newsweek. “Reglas desactualizadas impiden que muchas personas reciban el apoyo que han ganado, especialmente mujeres y viudas“, añadió.

Por su parte, el senador Blumenthal sostuvo que “la ley propuesta actualiza normas obsoletas y elimina barreras que afectan el acceso a la Seguridad Social. La iniciativa asegura que las personas reciban el respaldo económico al que tienen derecho”.

“La Seguridad Social representa una red de protección esencial para estadounidenses y desempeña un papel crítico en el bienestar económico de las familias“, remarcó el legislador demócrata. Mencionó además que muchas personas ven limitada su cobertura por requisitos arbitrarios, un obstáculo que la nueva ley busca suprimir.

De acuerdo con Newsweek, el SWIFT Act fue presentado formalmente en el Senado de Estados Unidos y pasará para revisión al comité correspondiente antes de avanzar en el proceso legislativo.