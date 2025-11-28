Donald Trump dijo que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

El hondureño tenía múltiples vínculos con el cartel de Sinaloa - crédito Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un indulto total y completo para el ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por tres cargos de narcotráfico y armas en territorio estadounidense, entre ellos, por recibir dinero del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el anuncio realizado en la red social Truth Social, Trump sostuvo que Hernández “ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto enormemente, muy severamente y muy injustamente”.

La decisión fue comunicada días antes de que se celebren en Honduras las elecciones presidenciales, previstas para el domingo. Trump aprovechó su publicación para manifestar su respaldo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma formación política de Hernández.

El presidente estadounidense previó que, en caso de triunfo de Asfura, “habrá mucho apoyo” para Honduras. “Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió Trump en Truth Social.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a EEUU en abril de 2022. En marzo de 2024, fue sentenciado a 45 años de prisión y cinco años adicionales de libertad vigilada por su implicación en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusaron, además, de financiar fraudes electorales con recursos entregados por “El Chapo” Guzmán a cambio de protección e impunidad.

El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández es sentenciado por el juez de distrito Kevin Castel por cargos de narcotráfico en un tribunal federal en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de junio de 2024. Retrato de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

En su comunicado, Trump advirtió sobre la situación política en Honduras, al afirmar que “la democracia está en juego” y alertando que el gobernante venezolano Nicolás Maduro y sus “narcoterroristas” podrían tomar el control del país, como, según sus palabras, ha ocurrido en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según Trump, Asfura “está luchando contra Maduro” y subrayó que, si sale electo, Estados Unidos proporcionará apoyo al Gobierno hondureño. En caso contrario —advirtió—, “Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos”.

Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar el domingo y decidirán quién sucederá a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2026. Asfura compite con la candidata de izquierdas Rixi Moncada y el periodista Salvador Nasralla, este último con una candidatura de derecha por el Partido Liberal pero sin el respaldo de Washington.

El proceso electoral está marcado por denuncias de fraude por parte del oficialismo y la oposición, que acusan una supuesta intervención de la Fiscalía en investigaciones contra autoridades electorales y señalan la posible influencia de las Fuerzas Armadas.

(Con información de EFE)