Estados Unidos

Donald Trump dijo que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

La medida fue comunicada días antes de los comicios en Honduras, donde el republicano anunció su respaldo al candidato Tito Asfura

Guardar
El hondureño tenía múltiples vínculos
El hondureño tenía múltiples vínculos con el cartel de Sinaloa - crédito Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un indulto total y completo para el ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por tres cargos de narcotráfico y armas en territorio estadounidense, entre ellos, por recibir dinero del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el anuncio realizado en la red social Truth Social, Trump sostuvo que Hernández “ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto enormemente, muy severamente y muy injustamente”.

La decisión fue comunicada días antes de que se celebren en Honduras las elecciones presidenciales, previstas para el domingo. Trump aprovechó su publicación para manifestar su respaldo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma formación política de Hernández.

El presidente estadounidense previó que, en caso de triunfo de Asfura, “habrá mucho apoyo” para Honduras. “Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió Trump en Truth Social.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a EEUU en abril de 2022. En marzo de 2024, fue sentenciado a 45 años de prisión y cinco años adicionales de libertad vigilada por su implicación en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusaron, además, de financiar fraudes electorales con recursos entregados por “El Chapo” Guzmán a cambio de protección e impunidad.

El ex presidente de Honduras
El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández es sentenciado por el juez de distrito Kevin Castel por cargos de narcotráfico en un tribunal federal en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de junio de 2024. Retrato de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

En su comunicado, Trump advirtió sobre la situación política en Honduras, al afirmar que “la democracia está en juego” y alertando que el gobernante venezolano Nicolás Maduro y sus “narcoterroristas” podrían tomar el control del país, como, según sus palabras, ha ocurrido en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según Trump, Asfura “está luchando contra Maduro” y subrayó que, si sale electo, Estados Unidos proporcionará apoyo al Gobierno hondureño. En caso contrario —advirtió—, “Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos”.

Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar el domingo y decidirán quién sucederá a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2026. Asfura compite con la candidata de izquierdas Rixi Moncada y el periodista Salvador Nasralla, este último con una candidatura de derecha por el Partido Liberal pero sin el respaldo de Washington.

El proceso electoral está marcado por denuncias de fraude por parte del oficialismo y la oposición, que acusan una supuesta intervención de la Fiscalía en investigaciones contra autoridades electorales y señalan la posible influencia de las Fuerzas Armadas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

donald trumpjuan orlando hernandeznarcotráficoelecciones en honduraselecciones honduras 2026

Últimas Noticias

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo de Donald Trump al candidato Tito Asfura

El gobierno estadounidense pidió una jornada electoral libre de intimidación y fraude luego de señalarse posibles intromisiones del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas en el proceso hondureño

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo

Operación Lanza del sur: Trinidad y Tobago confirmó que Estados Unidos amplía su presencia en la isla del Caribe

La jefa de gobierno Kamla Persad-Bissessar admitió el despliegue de efectivos de Estados Unidos en la isla, luego de negarlo, en medio de acciones conjuntas para reforzar la vigilancia y el control antidrogas en el Caribe

Operación Lanza del sur: Trinidad

Estas son las contraseñas más comunes en Estados Unidos en 2025 y por qué representan un riesgo creciente

El informe anual muestra que millones de usuarios mantienen patrones previsibles que pueden ser descifrados en segundos por herramientas automatizadas

Estas son las contraseñas más

Se espera que las compras online del Black Friday alcancen un récord, según datos

El gasto digital aumentó durante el feriado, impulsado por mayores niveles de actividad en plataformas de comercio electrónico

Se espera que las compras

Wall Street cerró noviembre con ganancias y expectativa ante el posible recorte de tasas de la Reserva Federal

Los principales índices europeos también registraron ganancias para concluir una semana marcada por el optimismo

Wall Street cerró noviembre con
DEPORTES
Los jugadores del Benfica eligieron

Los jugadores del Benfica eligieron a sus candidatos para campeón de la Fórmula 1: la respuesta de Otamendi sobre Colapinto

Francisco Cerúndolo fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura Porteña

Insólito: el presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo a los 51 años y batió un récord

Festival de volcadas y asistencias “mágicas” de Campazzo: las perlitas en el debut de Argentina en las Eliminatorias ante Cuba

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Qatar

TELESHOW
Shakira eligió la chacra de

Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este antes de sus shows

El sentido mensaje de Marcela Tauro por la muerte de Mercedes Portillo: “Una oración que eleve su alma”

Rocío Marengo fue internada en la semana 33 de su embarazo: su mensaje desde el sanatorio

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio internacional desafía la

Un estudio internacional desafía la teoría de la sequía y revela nuevas causas del colapso maya

La Inteligencia del Reino Unido aseguró que Rusia enfrenta “dificultades” ante las “crecientes capacidades” de los ataques con drones de Ucrania

Los presidentes de Congo y Ruanda viajarán a Estados Unidos para firmar un acuerdo de paz mediado por Trump

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo de Donald Trump al candidato Tito Asfura

Prueban que los residuos de tabaco impactan en los niños, aunque vivan en casas libres de humo