Powerball: ganadores del 26 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Puedes ganar un premio de
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados ganadores del más reciente sorteo celebrado por Powerball, una de las principales loterías estadounidenses que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: miércoles 26 de noviembre de 2025.

Resultados ganadores: 7 8 15 19 28 3.

Multipler: 3.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

Cabe mencionar que el tiempo que tienes para reclamar tu premio cambia según la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo se juega Powerball?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo(AP Photo/)

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus sorteos.

Posteriormente, debes de elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego escoger un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no te decides sobre que números seleccionar, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si obtienes el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball comenzó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Estados Unidos suspendió todas las

Un condenado a muerte con

Trump calificó el tiroteo contra

Un preso fue liberado bajo

¿Pastel de calabaza o pastel
"River está hecho pedazos": el

El Mono de Kapanga: "No

Venezuela en el paradigma

