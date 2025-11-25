Estados Unidos

Apple Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas hoy

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Apple y Spotify pelean por
Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Las canciones favoritas del momento

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia, interpretado por Taylor Swift, continúa en el primer lugar de la lista.

2. Man I Need

Olivia Dean

En segundo lugar, continúa Man I Need de Olivia Dean.

3. Choosin' Texas

Ella Langley

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ella Langley. Quizás por esto es que Choosin' Texas debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

Cosechar éxitos es sinónimo de Mariah Carey. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada All I Want for Christmas Is You, debute en el quinto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. Folded

Kehlani

El que fuera un exitazo de Kehlani va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la sexta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

7. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

What I Want de Morgan Wallen y Tate McRae se mantiene en séptimo lugar.

8. Opalite

Taylor Swift

Con una diferencia positiva de 1, Opalite de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. Go Girl

Summer Walker, Latto y Doja Cat

Go Girl de Summer Walker, Latto y Doja Cat va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

10. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Morgan Wallen.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo,alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

