NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 22 de noviembre

No te pierdas ni un minuto de acción del deporte ráfaga de este día, a continuación te compartimos la información más completa del mejor básquetbol del mundo

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

Como cada noche desde que inició la temporada 2025-26 de la NBA, la liga cuenta con una variedad de partidos que prometen acción y adrenalina a los seguidores del mejor baloncesto del mundo. A medida de que transcurren los encuentros la presión aumentó y las franquicias buscan asentar su camino hacia la gloria.

Actualmente hay muchas razones para seguir las actividades dentro de la liga: jugadas espectaculares, récords por batir y encuentros históricos, por mencionar algunas. Cada victoria es importante, puesto que la lucha en la cima de cada una de las conferencias se cierra a medida de que los partidos pasen.

Sigue de cerca las acciones de este día y no te pierdas ningún enfrentamiento. A continuación te compartimos toda la agenda de este viernes, los partidos más importantes y los que interesan a los aficionados de acuerdo al contexto actual de la liga.

Partidos de HOY 22 de noviembre

Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo&nbsp; (Bob DeChiara-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

LA Clippers vs Charlotte Hornets

Hora de México: 12:00 horas

Hora del Este de EEUU: 1:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:00 horas

Estadio: Spectrum Center

Ciudad: Charlotte, NC

New York Knicks vs Orlando Magic

Hora de México: 16:00 horas

Hora del Este de EEUU: 17:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:00 horas

Estadio: Kia Center

Ciudad: Orlando, FL

Atlanta Hawks vs New Orleans Pelicans

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Smoothie King Center

Ciudad: New Orleans, LA

Washington Wizards vs Chicago Bulls

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: United Center

Ciudad: Chicago, IL

Detroit Pistons vs Milwaukee Bucks

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Fiserv Forum

Ciudad: Milwaukee, WI

Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks

Hora de México: 19:30 horas

Hora del Este de EEUU: 20:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:30 horas

Estadio: American Airlines Center

Ciudad: Dallas, TX

Sacramento Kings vs Denver Nuggets

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Ball Arena

Ciudad: Denver, CO

Los jugadores más valiosos de la temporada

Kareem Abdul Jabbar es el
Kareem Abdul Jabbar es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).

En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.

De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.

Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.

