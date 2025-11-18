“The Fate of Ophelia” de Taylor Swift sigue brillando en las listas de reproducción de Apple en Estados Unidos

Taylor Swift se convierte en la artista más escuchada de este top 10 en Estados Unidos. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Gracias a las listas de reproducción que ofrece Apple, los usuarios pueden consultar fácilmente las tendencias y las canciones que dominan la preferencia del público en Estados Unidos.

El surgimiento de plataformas musicales digitales ha simplificado mantenerse actualizado sobre la oferta musical más popular, una tarea que podría resultar abrumadora ante la amplitud de opciones disponibles en el nuevo milenio.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Robbed You

Summer Walker y Mariah the Scientist

Robbed You de Summer Walker y Mariah the Scientist va en descenso: ya llega a la segunda posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

3. No

Summer Walker

El sencillo más reciente de Summer Walker ya se vislumbra como un nuevo clásico. No entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Go Girl

Summer Walker, Latto y Doja Cat

Go Girl de Summer Walker, Latto y Doja Cat se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Man I Need

Olivia Dean

Esta es la canción que se ubica en el quinto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Olivia Dean.

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Lo más nuevo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast, Golden, entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. Baby

Summer Walker y Chris Brown

Baby de Summer Walker y Chris Brown se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 4.

8. 1-800 Heartbreak

Summer Walker y Anderson.Paak

El que fuera un exitazo de Summer Walker y Anderson.Paak va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

9. Opalite

Taylor Swift

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que Opalite debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. Heart Of A Woman

Summer Walker

Heart Of A Woman de Summer Walker pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la compañía

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo,alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.