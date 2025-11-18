Estados Unidos

“The Fate of Ophelia” de Taylor Swift sigue brillando en las listas de reproducción de Apple en Estados Unidos

Con esta canción, la cantante y compositora estadounidense, se roba la primera posición del ranking de los temas más escuchados, consolidándose como una de las favoritas de los usuarios

Guardar
Taylor Swift se convierte en
Taylor Swift se convierte en la artista más escuchada de este top 10 en Estados Unidos. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Gracias a las listas de reproducción que ofrece Apple, los usuarios pueden consultar fácilmente las tendencias y las canciones que dominan la preferencia del público en Estados Unidos.

El surgimiento de plataformas musicales digitales ha simplificado mantenerse actualizado sobre la oferta musical más popular, una tarea que podría resultar abrumadora ante la amplitud de opciones disponibles en el nuevo milenio.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" de
"The Fate of Ophelia" de Taylor Swift se posiciona como la canción más escuchada de Apple en Estados Unidos. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

The Fate of Ophelia se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Robbed You

Summer Walker y Mariah the Scientist

"Robbed You" de Summer Walker
"Robbed You" de Summer Walker se mete en la segunda posición del ranking musical. (REUTERS/Daniel Cole)

Robbed You de Summer Walker y Mariah the Scientist va en descenso: ya llega a la segunda posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

3. No

Summer Walker

"No" de Summer Walker alcanza
"No" de Summer Walker alcanza la tercera posición del ranking. (REUTERS/Andrew Kelly)

El sencillo más reciente de Summer Walker ya se vislumbra como un nuevo clásico. No entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Go Girl

Summer Walker, Latto y Doja Cat

"Summer Walker" de Summer Walker
"Summer Walker" de Summer Walker se queda con el cuarto sitio del top 10 estadounidense de Apple. (REUTERS/Andrew Kelly)

Go Girl de Summer Walker, Latto y Doja Cat se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Man I Need

Olivia Dean

"Man i need" de Olivia
"Man i need" de Olivia Deanse queda con el quinto sitio del listado. (REUTERS/Dylan Martinez)

Esta es la canción que se ubica en el quinto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Olivia Dean.

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Esta imagen publicada por Netflix
Esta imagen publicada por Netflix muestra a los personajes Zoey, de izquierda a derecha, Rumi y Mira en una escena de "KPop Demon Hunters". (Netflix via AP)

Lo más nuevo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast, Golden, entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. Baby

Summer Walker y Chris Brown

"Baby" de Summer Walker y
"Baby" de Summer Walker y Chris Brown, se pone en el séptimo sitio del listado. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Baby de Summer Walker y Chris Brown se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 4.

8. 1-800 Heartbreak

Summer Walker y Anderson.Paak

"1-800 Heartbreak" de la cantante
"1-800 Heartbreak" de la cantante Summer Walker logra colocarse en la octava posición del listado estadounidense. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El que fuera un exitazo de Summer Walker y Anderson.Paak va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

9. Opalite

Taylor Swift

"Opalite" de Taylor Swift se
"Opalite" de Taylor Swift se queda con el noveno sitio del ranking estadounidense. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que Opalite debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. Heart Of A Woman

Summer Walker

"Heart Of A Woman" de
"Heart Of A Woman" de Summer Walker se cuela en la décima posición del ranking estadounidense. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Heart Of A Woman de Summer Walker pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo,alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

Temas Relacionados

AppleStreamingMúsicaestados-unidos-entretenimientoTaylor SwiftNoticias

Últimas Noticias

Fenómeno atmosférico provocó un aumento sin precedentes en el caudal del río Merced en California

El aumento obligó a emitir advertencias y evacuar áreas vulnerables, mientras persisten riesgos de desbordamientos y deslizamientos de tierra en la región

Fenómeno atmosférico provocó un aumento

Pronóstico del clima en Reston para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Pronóstico del clima en Reston

Así es el plan de paz de Donald Trump para Gaza que fue la base de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

El documento prevé la creación de una autoridad temporal con supervisión internacional y el despliegue de tropas aliadas para garantizar la estabilidad

Así es el plan de

Clima en Ashburn: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Ashburn: temperatura y

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en San Antonio: la
DEPORTES
Un viaje cargado de ilusión:

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Canadá aprobó

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos