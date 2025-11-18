Estados Unidos

Clima en Ashburn: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

La lluvia estará presente. La temperatura mínima será de alrededor de 39 grados Fahrenheit (4 grados Celsius). Habrá un viento del sur de aproximadamente 5 mph (8 km/h) que se volverá tranquilo por la tarde. La probabilidad de precipitación será del 90%. Se esperan nuevos acumulados de precipitación entre un cuarto y medio de pulgada (0.6 a 1.3 cm) posibles.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 53 grados Fahrenheit (aproximadamente 12 grados Celsius).

Se espera que el viento esté en calma, volviéndose del norte a alrededor de 6 millas por hora (aproximadamente 9.7 kilómetros por hora) por la mañana.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 17 de noviembre 7:35 pm EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Fenómeno atmosférico provocó un aumento sin precedentes en el caudal del río Merced en California

El aumento obligó a emitir advertencias y evacuar áreas vulnerables, mientras persisten riesgos de desbordamientos y deslizamientos de tierra en la región

Fenómeno atmosférico provocó un aumento

Pronóstico del clima en Reston para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Pronóstico del clima en Reston

Así es el plan de paz de Donald Trump para Gaza que fue la base de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

El documento prevé la creación de una autoridad temporal con supervisión internacional y el despliegue de tropas aliadas para garantizar la estabilidad

Así es el plan de

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en San Antonio: la

Donald Trump celebró la “histórica” resolución de la ONU sobre Gaza y confirmó que liderará la Junta de Paz internacional

El mandatario estadounidense agradeció el respaldo de miembros del Consejo de Seguridad y países aliados, y anticipó próximos anuncios sobre los integrantes del nuevo órgano internacional

Donald Trump celebró la “histórica”
DEPORTES
Tras el escándalo con Andrés

Tras el escándalo con Andrés Gariano, Kudelka dejó de ser el DT de Huracán: la impactante sangría de técnicos en lo que va del año

Con el polémico final entre Barracas Central y Huracán, se cerró la Fase Regular del Clausura: todos los goles del día

La Aprevide analiza cambiar de postura y levantarle la sanción a Racing para recibir a River por los octavos de final

Los entretelones de la cena que compartieron Franco Colapinto, Bizarrap y un campeón del mundo en Qatar 2022

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”: la respuesta del árbitro Andrés Gariano a Kudelka en el escandaloso final de Barracas-Huracán

TELESHOW
La angustia de Juan Manuel

La angustia de Juan Manuel Lago, el marido de Alejandra Maglietti, por el incendio de Ezeiza que afectó a su empresa

Las fotos del bautismo y comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer: “Nos transformamos”

El enojo de Benjamín Vicuña después de las declaraciones de la China Suárez: “Me parece muy patético”

Katja Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando”

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de China intensificó

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

China amplía su centro de pruebas nucleares en el desierto mientras se reaviva la tensión nuclear

El papa León XIV instó a adoptar “acciones concretas” contra el cambio climático desde la COP30

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita