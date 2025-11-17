Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Hulu Estados Unidos

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Hulu dio a conocer su conteo con lo más reproducido en las películas de Estados Unidos, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más vistas en Hulu en Estados Unidos

1. Las últimas vacaciones

Georgia Byrd (Queen Latifah), una tímida dependienta de Nueva Orleáns, lleva una vida insignificante. Cuando se entera de que le quedan solamente tres semanas de vida, decide hacer realidad su sueño: viajar a Europa. Durante sus vacaciones, no teniendo nada que perder, experimenta una auténtica metamorfosis que afecta a todos los que la rodean. (FILMAFFINITY)

2. The Interview

3. Joy to the World

4. El diablo viste de Prada

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista 'Runway' es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

5. Crepúsculo

La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituo al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto..

6. Casino Royale

La primera misión del agente británico James Bond como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre, banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale. Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd, la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.

7. Ciudadanos soberanos (Sovereign)

Un padre ha convencido a su hijo de que las leyes son solo mentiras y juntos se han unido a un grupo extremista en medio de la crisis económica de 2008. La historia se inspira en hechos reales y explora cómo estas ideologías radicales crecen en tiempos difíciles.

8. El reencuentro

Unos amigos de la universidad se reúnen después de 15 años durante unas vacaciones de Navidad. Allí descubrirán lo fácil que resulta que reaparezcan sentimientos y rivalidades que creían ya olvidadas

9. La saga Crepúsculo: Luna nueva

Edward Cullen decide abandonar a Bella Swan para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black, su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros y su lealtad es puesta a prueba..

10. La trinidad limpia (The Unholy Trinity)

Descrita como una historia de venganza, oscuros secretos y tesoros enterrados, la película tiene como turbulento telón de fondo el Montana de 1870. Se sitúa en los momentos previos a la ejecución de Isaac Broadway, que encarga a su hijo, Henry (Lessard), una tarea imposible: asesinar al hombre que le inculpó de un crimen que no cometió. Con la intención de cumplir su promesa, Henry viaja a la remota ciudad de Trinity, donde un giro inesperado de los acontecimientos le atrapa en la ciudad y le deja atrapado entre Gabriel Dove (Brosnan), el nuevo sheriff de la ciudad y una misteriosa figura llamada San Cristóbal (Jackson).

11. Destino de caballero

Edad Media, siglo XIV. William es un joven plebeyo extraordinariamente dotado para justas y torneos. Tras la repentina muerte de su maestro, en compañía de sus amigos y escuderos Roland y Wat, se lanza a la aventura y se hace pasar por un noble caballero. Durante sus viajes conocerá a Chaucer, un escritor que falsificará un árbol genealógico que justifique el título nobiliario del que se ha apropiado.

12. La saga Crepúsculo: Eclipse

En esta tercera entrega de la exitosa saga de vampiros de las novelas de Stephenie Meyer, Bella tendrá que elegir entre Edward y Jacob. La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en aumento, mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su decisión puede iniciar una batalla entre vampiros y licántropos. Rodeada de peligro y con su graduación acercándose, ahora se enfrenta a la decisión más importante de su vida.

13. El sueño de mi vida

Lo único que desea Jenna Rink en su décimotercer cumpleaños es ser guapa y popular. Tras una experiencia humillante delante del chico más guay de la escuela, Jenna desea fervientemente tener una nueva vida. Milagrosamente su deseo se hace realidad: de la noche a la mañana pasan 17 años y ella despierta convertida en una mujer de treinta.

14. La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Remake de "La mano que mece la cuna" (1992).

15. No respires 2

El ciego se ha estado escondiendo durante años en una cabaña aislada y ha acogido y criado a una niña que perdió a sus padres en un incendio en una casa. Su tranquila existencia se hace añicos cuando un grupo de secuestradores aparece y se lleva a la niña, lo que obliga al Ciego a dejar su refugio seguro para rescatarla.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.