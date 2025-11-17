Estados Unidos

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Los Ángeles

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa.

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este lunes en Los Ángeles.

En Los Ángeles se prevé una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 9 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 97% durante el día y del 88% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 97% en el transcurso del día y del 85% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 15 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 1.

La predicción del estado del tiempo en Los Ángeles

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo común en la ciudad californiana.

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos registra de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

