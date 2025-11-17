Estados Unidos

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

Se espera que llueva antes de la 1 a.m. Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 38 grados Fahrenheit (3 grados Celsius). El viento del este será de aproximadamente 6 mph (9.7 km/h) y se volverá tranquilo por la noche. La probabilidad de precipitación será del 60%.

Pronóstico del clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 52 grados Fahrenheit (11 grados Celsius).

Se espera un viento del noreste de 3 a 5 millas por hora (5 a 8 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del lunes, 17 de noviembre de 2025

Condiciones meteorológicas en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 18 de noviembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del clima en Seattle:

Pronóstico del clima para mañana en Filadelfia

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Pronóstico del clima para mañana

Novo Nordisk reduce el precio de Wegovy y Ozempic para pacientes sin seguro en Estados Unidos

La farmacéutica danesa anunció una rebaja que permitirá a quienes pagan de su bolsillo acceder a los tratamientos para diabetes y obesidad por valores sustancialmente menores a los vigentes en el mercado estadounidense

Novo Nordisk reduce el precio

Estados Unidos: la sequía en California provoca más encuentros entre personas y animales salvajes

Registros estatales muestran que cada 2,54 centímetros menos de precipitación anual incrementan hasta en 3% los reportes de conflictos con depredadores, que se adentran a zonas urbanas, advierte un análisis basado en siete años de datos

Estados Unidos: la sequía en

Poderosa tormenta invernal paraliza el oeste de EEUU: se esperan hasta 50 centímetros de nieve

Las autoridades meteorológicas prevén intensas nevadas hasta el miércoles en zonas rurales y urbanas, con peligro extremo para automovilistas, excursionistas y residentes de áreas montañosas

Poderosa tormenta invernal paraliza el
DEPORTES
Gimnasia vence a Platense y

Gimnasia vence a Platense y se mete en los octavos de final del Torneo Clausura

Alemania y Países Bajos golearon y jugarán el Mundial 2026: lo mejor de la fecha de Eliminatorias y todos los clasificados

Todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: qué necesita River para acceder al máximo certamen internacional

“Pequeño cretino engreído”: quién es la promesa del rugby inglés que se inspira en Garnacho y desafió el Haka de los All Blacks

Tras la derrota ante Suiza, cuándo volverán a jugar Las Guerreras en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
La valiente lucha de Mauricio

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos: la sequía en

Estados Unidos: la sequía en California provoca más encuentros entre personas y animales salvajes

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

Polonia señaló a la inteligencia rusa por la explosión en una línea férrea clave para el envío de ayuda a Ucrania

Kast abrió su campaña de segunda vuelta y convocó a “todos los que quieran apoyar la libertad”