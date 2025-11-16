Estados Unidos

Clima en Los Ángeles: la predicción para este 16 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este domingo 16 de noviembre en Los Ángeles.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 16 grados, la previsión de lluvia será del 84%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 1.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 13 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 56%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo cotidiano en la ciudad californiana.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

