Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana lunes 17 de noviembre 2025

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas es capaz de hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Este lunes se espera que
Este lunes se espera que el cielo esté despejado y soleado. (Wikimedia)

En la actualidad, más allá de revisar el clima para saber qué vestir o si cargar o no con un sombrilla, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para distintos sectores como el transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

Además, predecir el estado del tiempo podría resultar complejo debido al cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia en las próximas horas

Tanto en el día como
Tanto en el día como en la noche se espera que el clima sea adecuado para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 47 grados Fahrenheit (aproximadamente 8 grados Celsius).
  • Habrá un viento del oeste de 10 a 15 millas por hora (16 a 24 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 35 millas por hora (56 kilómetros por hora).
  • Por la noche, se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 33 grados Fahrenheit (1 grado Celsius).
  • Habrá un viento del oeste de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 16 de noviembre a las 4:54 PM Hora Estándar del Este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

El clima en Filadelfia es
El clima en Filadelfia es continental húmedo (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Así es como se comporta el clima estación por estación

La variedad de climas en Estados Unidos

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

Regularmente, los veranos en Filadelfia
Regularmente, los veranos en Filadelfia son muy calurosos y húmedos. (Wikimedia)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

