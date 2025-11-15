Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las películas favoritas del momento

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix Estados Unidos

1. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Soy Eddie (Being Eddie)

De cómico adolescente a leyenda de Hollywood, Eddie Murphy repasa su extraordinaria trayectoria profesional con sinceridad y humor en este documental repleto de estrellas.

3. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

4. No Sleep 'Til Christmas

Lizzie, una organizadora de eventos de alto nivel, permanece despierta todas las noches mientras su devoto prometido Josh descansa en paz. Cuando un incidente de falta de sueño hace que se encuentre con Billy, un camarero discreto que está tan insomne y frustrado como ella, descubren que solo pueden quedarse dormidos uno al lado del otro.

5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. Wanted Man: Se Busca (Wanted Man)

Un agente de policía debe recuperar a una testigo y escoltarla después de que un tiroteo entre cárteles deje varios agentes de la DEA muertos, pero entonces deberá decidir en quién confiar cuando descubran que el ataque fue ejecutado por fuerzas estadounidenses.

7. Ojos de fuego

Andy y Vicky son unos padres que llevan más de una década huyendo en un desesperado intento de esconder a su hija Charlie de una oscura agencia estadounidense empeñada en aprovechar su increíble don para convertir el fuego en un arma de destrucción masiva. Andy enseñó a Charlie cómo dominar su extraño poder, desencadenado normalmente por la ira o el dolor. Pero cuando Charlie cumple 11 años, el fuego es cada vez más difícil de controlar. Después de que un incidente inesperado revele la ubicación de la familia, un misterioso operario sale en busca de Charlie para hacerse con ella de una vez por todas. Pero Charlie tiene otros planes.

8. Resacón en Las Vegas

"The Hangover" es la historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el futuro novio y sus tres amigos, dos días antes de la boda, se montan la juerga padre en Las Vegas. Doug viaja a la ciudad del juego con sus mejores amigos Phil y Stu, así como su futuro cuñado Alan. La juerga es de campeonato y, como era de esperar, a la mañana siguiente tienen una resaca monumental. El problema es que, siendo incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante la noche anterior, se encuentran con que el prometido ha desaparecido, topándose en su lugar con otras dos sorpresas en la suite del hotel: un tigre y un bebé.

9. A Madea Christmas

Madea se decide a ayudar a un amigo pagándole un viaje para que su hija le haga una visita sorpresa por navidad, pero la mayor sorpresa es lo que van a encontrar cuando lleguen.

10. R3sacón

Tras la inesperada muerte de su padre, Alan (Zach Galifianakas) es llevado por sus amigos Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) y Doug (Justin Bartha) a un centro especializado para que mejore. Esta vez no hay boda ni fiesta de despedida ¿Qué puede ir mal? Pues que cuando estos chicos salen a la carretera y sobre todo cuando aparece Chow (Ken Jeong).. la suerte está echada. Tercera entrega de la franquicia iniciada en 2009 con 'Resacón en Las Vegas'.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.