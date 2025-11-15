Estados Unidos

Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Disney+. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

1. Ponte en mi lugar de nuevo (Freakier Friday)

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

2. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

3. En vivo desde el más allá, con Tyler Henry (Live from the Other Side with Tyler Henry)

El reconocido médium Tyler Henry aporta a invitados famosos esperanza, oportunidad de sanar y respuestas con sus lecturas emocionales.

4. Ponte en mi lugar (Freaky Friday)

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años, tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido. Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.

5. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

6. Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío (The Santa Clause 3: The Escape Clause)

Santa (Tim Allen), también el hombre corriente Scott Calvin, se enfrenta a una doble tarea: cómo mantener unida y feliz a su nueva familia y cómo parar a Jack Frost (Martin Short) en su vil intento de destruir la Navidad. Aun a riesgo de revelar la ubicación secreta del Polo Norte, Scott invita a sus suegros (Ann-Margret y Alan Arkin) a compartir las vacaciones navideñas con él y su mujer Carol (Elizabeth Mitchell). A esta aventura se une la extensa familia de Scott: su hijo Charlie (Eric Lloyd), su ex mujer Laura Miller (Wendy Crewson), su marido, Neil Miller (Judge Reinhold) y su hija, Lucy (Liliana Mumy), que junto con el elfo Curtis (Spencer Breslin), tratarán de frustrar los planes de Jack Frost para hacerse con el control del Polo Norte..

7. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

8. Zootrópolis

La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

9. The Golden Girls: 40 Years of Laughter and Friendship

10. Disney Twisted-Wonderland: La serie (ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション)

Érase una vez que los Siete Grandes gobernaban sus propios territorios en Twisted-Wonderland, un mundo de magia y maravillas. Sus hazañas eran tan legendarias que el colegio Cuervo Nocturno, una prestigiosa escuela de magia, basó sus siete dormitorios en su honor: la Reina de Corazones, el Rey de las Bestias, la Bruja del Mar, el Hechicero de las Arenas, la Bella Reina, el Rey del Inframundo y la Bruja de Espinas. Sin embargo, Yuken, un alumno de instituto, ignoraba que este mundo existía hasta que, repentinamente, se ve transportado en medio de la ceremonia de ingreso.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Yousef Saba)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

