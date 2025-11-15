Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Nueva York

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 15 de noviembre?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Nueva York.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 11 grados, la probabilidad de lluvia será del 49%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 10 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura llegará a los 9 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 91%, con una nubosidad del 97%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora en la noche.

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el clima es principalmente continental húmedo, con inviernos muy fríos, veranos muy cálidos y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nieve en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan fríos, ni los veranos tan calurosos.

El frío y las lluvias constantes hacen la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más fríos son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registra entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.