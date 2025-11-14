Estados Unidos

Taylor Swift supera a Las Guerreras K-pop en el ranking de canciones de Spotify Estados Unidos

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Guardar
(YoutTube/Taylor Swift)
(YoutTube/Taylor Swift)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado de Spotify en Estados Unidos

1. The Fate of Ophelia

(YoutTube/Taylor Swift)
(YoutTube/Taylor Swift)

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia», interpretado por Taylor Swift, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.462.371 reproducciones.

2. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.276.981 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Man I Need

(Scott A Garfitt/Invision/AP)
(Scott A Garfitt/Invision/AP)

Olivia Dean

«Man I Need» de Olivia Dean se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.124.663 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. Opalite

Taylor Swift

Tras acumular 1.006.090 reproducciones, «Opalite» de Taylor Swift se mantiene en cuarto lugar.

5. back to friends

(REUTERS/Kylie Cooper)
(REUTERS/Kylie Cooper)

sombr

«back to friends» de sombr es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 887.834 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

Tras acumular 850.552 reproducciones, «So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean se mantiene en sexto lugar.

7. Ordinary

(REUTERS/Ronda Churchill)
(REUTERS/Ronda Churchill)

Alex Warren

«Ordinary», interpretado por Alex Warren, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 808.818 reproducciones.

8. Travelin’ Soldier

Cody Johnson

«Travelin’ Soldier» de Cody Johnson sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 751.091 reproducciones.

9. Sweater Weather

The Neighbourhood

«Sweater Weather» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 729.561 reproducciones.

10. Dracula

(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

Tame Impala

Tras haberse reproducido 676.925 veces, «Dracula» de Tame Impala se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicaestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: cielo nublado y temperaturas templadas en Reston este viernes 14 de noviembre

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Prepárate antes de salir: cielo

El consumo de alimentos ultraprocesados aumenta la posibilidad de pólipos colorrectales precancerosos

Un estudio masivo halló que la dieta industrializada incrementa la probabilidad de desarrollar dichas lesiones intestinales antes de los 50 años

El consumo de alimentos ultraprocesados

Nubosidad la mayor parte del día en Ashburn: pronostico del tiempo para este viernes 14 de noviembre

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Nubosidad la mayor parte del

Clima despejado en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana viernes 14 de noviembre

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima despejado en San Antonio:

Calendario lunar 2025-11-14: cómo se verá la luna en noviembre desde Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar 2025-11-14: cómo se
DEPORTES
Argentina debuta ante Eslovaquia por

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

Mariano Navone y Román Burruchaga protagonizarán el duelo albiceleste en el Challenger de Montevideo

La contundente respuesta de Dibu Martínez tras las críticas de Gennaro Gattuso: “No saben lo que es Sudamérica”

La durísima sanción a Alfredo Berti por su tenso cruce con Nicolás Ramírez en la final de la Copa Argentina

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

TELESHOW
Jimena Barón, entre la llegada

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: autorretrato

Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Meme del Real, el Tacubo silencioso, publica su primer disco solista: “Estoy en transformación”

Individualismo y soledad, la combinación que define una paradoja de la vida moderna

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”