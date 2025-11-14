Taylor Swift supera a Las Guerreras K-pop en el ranking de canciones de Spotify Estados Unidos

(YoutTube/Taylor Swift)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado de Spotify en Estados Unidos

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia», interpretado por Taylor Swift, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.462.371 reproducciones.

2. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.276.981 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need» de Olivia Dean se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.124.663 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. Opalite

Taylor Swift

Tras acumular 1.006.090 reproducciones, «Opalite» de Taylor Swift se mantiene en cuarto lugar.

5. back to friends

sombr

«back to friends» de sombr es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 887.834 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

Tras acumular 850.552 reproducciones, «So Easy (To Fall In Love)» de Olivia Dean se mantiene en sexto lugar.

7. Ordinary

Alex Warren

«Ordinary», interpretado por Alex Warren, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 808.818 reproducciones.

8. Travelin’ Soldier

Cody Johnson

«Travelin’ Soldier» de Cody Johnson sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 751.091 reproducciones.

9. Sweater Weather

The Neighbourhood

«Sweater Weather» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 729.561 reproducciones.

10. Dracula

Tame Impala

Tras haberse reproducido 676.925 veces, «Dracula» de Tame Impala se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.