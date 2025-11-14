Estas son las series de moda en Prime Video Estados Unidos hoy

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video Estados Unidos

1. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

2. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

3. En busca de Joy (Tyler Perry's Finding Joy)

Shannon Thornton es Joy, talentosa pero ignorada diseñadora de Nueva York. Desafortunada en el amor y en su carrera, va de vacaciones a Colorado tras su amor platónico. Cuando un impactante descubrimiento la deja atrapada en una tormenta, Joy halla consuelo en Ridge (Tosin Morohunfola). Este encuentro transforma su perspectiva de la vida y el amor y probablemente cambie su camino para siempre.

4. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

5. Lazarus de Harlan Coben (Harlan Coben's Lazarus)

El psiquiatra forense Joel "Laz" Lazarus se ve obligado a enfrentarse a demonios del pasado tras la muerte de su padre, el doctor L, en circunstancias sospechosas. Tras la confirmación inicial de su muerte como suicidio, una serie de visiones extrañas de gente muerta propicia que Laz pronto se sumerja en un mundo de conspiraciones homicidas y en una carrera para atrapar al asesino.

6. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

7. Rey y conquistador (King & Conqueror)

Guillermo de Normandía y Harold de Wessex estaban destinados a encontrarse en la batalla de Hastings en 1066. Eran aliados pero no tenían derecho a la monarquía británica y el destino los enfrentó por la corona del país.

8. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

9. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

10. La Casa de David (House of David)

Narra el desarollo del personaje bíblico David, que acaba convirtiéndose en el rey más célebre de Israel. El una vez poderoso rey Saúl cae víctima de su propio orgullo. Por orden de Dios, el profeta Samuel unge a un adolescente marginado como nuevo rey. Cuando un líder cae, otro debe surgir.

